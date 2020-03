Không phải ai cũng diện đẹp mẫu sneakers to oạch, BTV thời trang khuyên chị em sắm dáng giày nhỏ gọn thôi để mix sao cũng ưng mắt

Dù những đôi "giày của bố" (dad sneakers/chunky sneakers) vẫn đang là mốt, biên tập viên Bobby Schuessler của chuyên trang Who What Wear nổi tiếng chia sẻ rằng anh vẫn không thể mê nổi kiểu giày cồng kềnh này, và sẽ chính thức nói lời tạm biệt với mốt sneakers to oạch trong thời gian tới.

Quan điểm của BTV Bobby cũng không có gì khó hiểu, "giày của bố" chẳng phải là item chị em nào cũng có thể diện đẹp. Nếu mix đồ thiếu khéo léo, tinh tế, "sneakers của bố" còn dễ khiến tổng thể trang phục trở nên nặng nề, thô kệch, điểm phong cách của chị em theo đó cũng sụt giảm.

Và với kinh nghiệm viết lách trong lĩnh vực thời trang, biên tập viên Bobby cho rằng những đôi giày sneakers truyền thống, có thiết kế nhỏ gọn đơn giản sẽ giúp nâng tầm set đồ hiệu nghiệm hơn hẳn. Bên cạnh đó, sneakers với phom dáng gọn gàng vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính và thanh lịch. Quan trọng nhất, giày sneakers kiểu dáng cơ bản là item mà chị em nào cũng dễ dàng diện đẹp.

Chỉ xét riêng đến những đôi sneakers phom dáng cơ bản, chị em đã có rất nhiều lựa chọn về màu sắc, họa tiết, chất liệu… Tuy vậy, những đôi giày tối giản, mang gam màu trung tính vẫn là những ứng cử viên sáng giá nhất để bạn bổ sung vào tủ giày. Lý do đơn giản là vì chúng rất dễ mix, có thể đính kèm với mọi kiểu trang phục, từ váy vóc nữ tính, combo áo thun + quần jeans nắng động hay bộ suit chỉnh tề cũng đều hợp và mang đến nét sành điệu, trẻ trung cho người diện.

Nói tóm lại, nếu bạn đang cần đầu tư một đôi sneakers dễ diện, dễ đẹp và có thể kết hợp với cả tủ đồ, giày sneakers truyền thống vẫn xứng đáng được rút hầu bao hơn hẳn những đôi "giày của bố" siêu cồng kềnh.

Nguồn: W.W.W