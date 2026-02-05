Không nghĩ Yến Xuân vợ Văn Lâm vừa sinh xong lại xinh như thế!

Mới đây, sự xuất hiện của Yến Xuân – bà xã thủ môn Đặng Văn Lâm trên khán đài sân Hàng Đẫy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của ống kính truyền thông. Không cần diện đồ nổi bật hay trang điểm cầu kỳ, nữ PT nổi tiếng vẫn khiến người hâm mộ phải xuýt xoa bởi "visual" ngày càng mặn mà, đằm thắm đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt".

Visual sáng bừng của Yến Xuân (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Tuy nhiên, "đối thủ" cạnh tranh spotlight trực tiếp với Yến Xuân không ai khác chính là cậu con trai nhỏ trong vòng tay mẹ. Quý tử nhà Đặng Văn Lâm diện chiếc áo len đỏ rực rỡ. Cậu bé trộm vía sở hữu vẻ ngoài vô cùng kháu khỉnh, đôi mắt to tròn lanh lợi và làn da trắng hồng thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ.

Gia đình hạnh phúc của thủ môn Văn Lâm

Yến Xuân sở hữu nhan sắc ngọt ngào

Cô nàng lấy lại vóc dáng cưc nhanh sau khi sinh con đầu lòng

Ảnh: FBNV