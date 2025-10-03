Không để ngực trần, Jimin sẽ có nhiều hơn một đám đông ở show Dior

Tối 1/10 tại Paris, Jimin chính thức tái xuất thảm đỏ khi trở thành khách mời tại show Dior Womenswear Xuân Hè 2026. Đây là lần trở lại đầu tiên của thành viên BTS trong vai trò đại sứ thương hiệu sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự - một khoảnh khắc mà cả Dior lẫn cộng đồng fan đều chờ đợi. Thế nhưng, nam idol vẫn không nằm ngoài hiệu ứng hụt hẫng mà người ta đang nói về dàn đại sứ Dior ngày hôm qua. Thành công lớn nhất mà Jimin có thể tự hào là một đám đông người hâm mộ vây kín bên ngoài show diễn, trong khi tạo hình của anh lại là yếu tố chưa thực sự thuyết phục.

Jimin được chào đón bởi đám đông người hâm mộ khi trở lại fashion show (Nguồn X).

Trên hàng front row, Jimin xuất hiện với outfit mang hơi hướng unisex quen thuộc. Blazer đen phom dáng cổ điển mở toàn bộ cúc, quần da mang chút nổi loạn, lấy điểm nhấn lớn nhất là bộ trang sức mảnh - tất cả đều an toàn và "sạch sẽ". Nhưng vấn đề nằm ở tổng thể: khi bước vào thảm đỏ, set đồ ấy lại không tạo được cú chốt thị giác. Mọi thứ phẳng phiu đến mức nhạt nhòa, nếu không phải là Dior, người ta có thể nghĩ đó là một chàng trai của Saint Laurent, Balmain, Prada hay bất cứ luxury brand nào khác ngoài kia.

Với Jimin, đây càng là điểm trừ của chàng hoàng tử. Nam idol vốn sở hữu đường nét mềm mại, không thiên về vẻ đẹp nam tính gai góc hay thuộc tuýp có body cơ bắp và cơ bụng săn chắc, nên khi khoác lên mình bộ suit tối giản đến trống trải, sự mong manh càng bị phóng đại. Trong khi một chiếc blazer mở cúc thường là ý đồ nhằm để body nói chuyện thay quần áo. Khi người mặc không có ưu thế hình thể, outfit dễ trở nên gượng gạo và làm mất đi khí chất lẽ ra có thể được khai thác. May thay, lần này nam chính Dior chỉ có một. Nếu cùng công thức này được đặt lên Kai (EXO) - "thỏi nam châm sexy" của Kpop với body rắn rỏi và phong thái ngút ngàn, kết quả có lẽ đã khác.

Gần gũi hơn hãy nói về hiệu ứng mà Mingyu (SEVENTEEN) từng tạo ra trong lần đầu xuất hiện ở show Dior Thu Đông 2024. Khi đó, với chiều cao nổi bật cùng diện mạo nam tính, Mingyu đã khiến cả Paris bùng nổ, thậm chí trở thành một trong những khoảnh khắc viral nhất tuần lễ thời trang năm đó. Đặt Jimin bên cạnh, dù lượng fan vẫn đông đảo phủ kín show diễn, nhưng khó phủ nhận rằng sức hút của anh tại sự kiện lần này đến nhiều hơn từ fandom hùng hậu thay vì dấu ấn thời trang.

Ngoài ra, sự ủng hộ khổng lồ cũng chưa thể giúp Jimin bật lên sự tự tin, nhiều khoảnh khắc nam idol tỏ ra dè dặt, hơi khép mình. Trái ngược với Jisoo hay Mingyu - những đại sứ bước vào show với sự tự tin rõ rệt, ánh mắt và dáng đứng đều toát ra tinh thần gắn kết cùng thương hiệu. Trong khi ở thời trang, thần thái không chỉ là phụ kiện đi kèm mà là yếu tố cốt lõi nâng tầm một bộ cánh. Khi người mặc không thật sự cảm được điều mình đại diện, dù là Dior cũng khó mà tỏa sáng.

Lâu ngày không đứng trước ống kính, Jimin lúng túng thấy rõ khi phải tạo dáng (Nguồn ellethailand)

Công bằng mà nói, Jimin vẫn giữ được vẻ ngoài thanh lịch, gương mặt sáng. Fan vẫn say đắm, bị cuốn hút từ những điều quen thuộc của anh như nụ cười, thần thái nhẹ nhàng, duyên dáng. Nhưng nếu đặt trong bối cảnh một sàn diễn thời trang danh giá và màn comeback của một idol hàng top thế giới, Jimin và tạo hình này khó tránh khỏi cảm giác thiếu lửa, tất cả dừng lại ở mức chấp nhận được.