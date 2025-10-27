Không còn nhận ra Thiều Bảo Trâm

Không thể phủ nhận rằng việc thay đổi kiểu tóc mái bằng từng gắn liền nhiều năm đã giúp Thiều Bảo Trâm mang đến hình ảnh tươi mới, được nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, diện mạo của nữ ca sĩ lại trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội với gương mặt khác lạ, khó nhận ra. Bên cạnh những nghi vấn thẩm mỹ, nhiều người cũng cho rằng thứ đang "phong ấn" visual mỹ nhân sinh năm 1994 chính là kiểu tóc, makeup không phù hợp.

Thiều Bảo Trâm góp mặt tại 1 sự kiện mới đây. (Nguồn: khanhnguyen1509)

Thiều Bảo Trâm lựa chọn kiểu tóc chia ngôi giữa, uốn lọn nhẹ và sấy phồng phần mái, tuy tạo cảm giác bồng bềnh nhưng lại vô tình khiến gương mặt cô trông to và lộ trán cao. Phần mái không được xử lý khéo khiến tổng thể thiếu sự mềm mại, nếu đổi thành kiểu tóc mái mỏng hoặc chia ngôi lệch sẽ vừa mắt hơn. Bên cạnh đó, style makeup lông mày ngang làm gương mặt cô mất cân đối, vô tình làm gương mặt nữ ca sĩ trở nên đơ cứng.

Kiểu tóc chia ngôi giữa chính là "khắc chế" nhan sắc của Thiều Bảo Trâm, khiến gương mặt cô to hơn và thiếu sự mềm mại.

Dù visual còn gây nhiều tranh cãi nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn ghi điểm với vóc dáng nuột nà, thon gọn.

Netizen đều đồng tình với việc Thiều Bảo Trâm không hợp kiểu tóc rẽ ngôi giữa.

Trước đó không lâu, Thiều Bảo Trâm cũng từng gây tranh cãi với nhan sắc khác lạ, đơ cứng. Gương mặt của nữ ca sĩ thiếu tự nhiên, phần trán sưng và bóng loáng bất thường. Trùng hợp thay, cô cũng lựa chọn kiểu tóc rẽ ngôi giữa cho tạo hình này, phần nào khiến nhan sắc giảm đi sức hút.

Thiều Bảo Trâm với gương mặt sưng, đơ cứng qua ống kính cam thường tại một sự kiện gần đây.

Thiều Bảo Trâm từng không ít lần có những màn bùng nổ visual sau khi từ bỏ kiểu tóc mái bằng đã gắn liền nhiều năm tháng. Việc thay đổi sang các kiểu tóc chia ngôi lệch, uốn nhẹ hoặc để mái bay đã giúp gương mặt cô trở nên thanh thoát và hài hòa hơn hẳn. Đường nét mềm mại, đường viền khuôn mặt cũng được tôn lên rõ rệt, mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút.