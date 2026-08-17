Không chỉ tặng kính, thương hiệu Nhật Bản JINS còn giúp trẻ hình thành thói quen bảo vệ đôi mắt

Với JINS, chăm sóc thị lực không chỉ là mang đến một tầm nhìn rõ nét, mà còn góp phần tạo nền tảng để trẻ tự tin học tập, vui chơi và khám phá thế giới.

Trong khuôn khổ LOVE SHARING TOUR 2026, cửa hàng mắt kính JINS tại AEON MALL Bình Tân đã trực tiếp thực hiện đo mắt miễn phí cho các em nhỏ tham gia chương trình. Dựa trên kết quả đo mắt, JINS tư vấn và tài trợ kính kính phù hợp cho những trường hợp cần thiết, góp phần giúp các em có tầm nhìn rõ nét hơn trong sinh hoạt và học tập hằng ngày.

Hoạt động được triển khai trong không gian thân thiện, gần gũi với trẻ em, giúp quá trình đo mắt trở nên nhẹ nhàng và dễ tiếp cận hơn.

Học cách chăm sóc mắt qua những hành động đơn giản

Bên cạnh hoạt động đo mắt và hỗ trợ kính, JINS tổ chức workshop hướng dẫn chăm sóc mắt và hoạt động trang trí hộp đựng kính dành cho các em nhỏ trong khuôn khổ chương trình.

Thay vì truyền tải kiến thức theo hình thức lý thuyết, workshop được kết hợp cùng các hoạt động vui chơi và tương tác, giúp những thông tin về chăm sóc mắt trở nên trực quan, dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn đối với trẻ em.

Các em được tìm hiểu những thói quen đơn giản nhưng cần thiết để bảo vệ đôi mắt trong cuộc sống hằng ngày, đồng thời tham gia hoạt động sáng tạo khi tự tay trang trí hộp kính của riêng mình. Qua đó, kiến thức về chăm sóc thị lực được kết nối với trải nghiệm thực tế, giúp các em chủ động ghi nhớ và hình thành ý thức chăm sóc đôi mắt từ những hành động nhỏ.

Bên cạnh giá trị giáo dục, workshop cũng tạo không gian để các em vui chơi, tương tác và thể hiện sự sáng tạo, mang đến những trải nghiệm tích cực trong ngày hội.

Chung tay tạo nên những giá trị cộng đồng bền vững

LOVE SHARING TOUR – HÀNH TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG 2026 là hoạt động cộng đồng do AEON MALL Bình Tân tổ chức, hướng đến việc mang đến những trải nghiệm ý nghĩa và sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Với sự đồng hành của JINS, chương trình mang đến không chỉ sự hỗ trợ về kính mắt mà còn kiến thức về chăm sóc thị lực, giúp các em có thêm cơ hội hiểu và chủ động bảo vệ đôi mắt của mình.

"Cùng JINS – Mở tầm nhìn, sáng tương lai" thể hiện mong muốn của JINS trong việc đưa chăm sóc thị lực đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là trẻ em – bởi một tầm nhìn rõ nét có thể mở ra thêm cơ hội để học hỏi, khám phá và phát triển.

Thông qua các hoạt động cộng đồng, JINS tiếp tục phát huy chuyên môn trong lĩnh vực kính mắt và chăm sóc thị lực để tạo nên những giá trị thiết thực, đồng hành cùng trẻ em trên hành trình phát triển với đôi mắt khỏe và một tầm nhìn rộng mở hơn.

Tên chương trình: LOVE SHARING TOUR – HÀNH TRÌNH CHIA SẺ YÊU THƯƠNG 2026

Đơn vị tổ chức: AEON MALL Bình Tân

Đơn vị đồng hành: JINS VIETNAM Đối tượng: 100 trẻ em đến từ Maison Chance (Tổ chức Nhà May Mắn)

Thời gian: 14/08/2026

Địa điểm: AEON MALL Bình Tân Hoạt động của JINS: Đo mắt miễn phí cho các em tham gia chương trình.

Tư vấn và tài trợ kính cho các em có vấn đề về thị lực.

Workshop hướng dẫn chăm sóc mắt.

Hoạt động sáng tạo: tự tay trang trí hộp kính và mang về làm kỷ niệm.



