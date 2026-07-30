Nếu túi Birkin là "giấc mơ" của giới yêu thời trang, còn đồng hồ Patek Philippe là biểu tượng của giới sưu tầm, thì trong thế giới kính mắt, Jacques Marie Mage chính là cái tên đang được đặt ngang hàng với những biểu tượng xa xỉ bậc nhất.

Những chiếc kính của Jacques Marie Mage được gọi là Hermès của giới kính mắt. (Nguồn: Instagram)

Ít người biết rằng thương hiệu này chỉ mới được thành lập vào năm 2014 bởi nhà sáng lập người Pháp Jérôme Mage tại Los Angeles (Mỹ). Chưa đầy 15 năm, Jacques Marie Mage đã xây dựng được vị thế đặc biệt trong phân khúc kính mắt cao cấp, nơi yếu tố thủ công, tính độc bản và giá trị sưu tầm được đặt lên trên mọi xu hướng nhất thời.

Điểm khác biệt lớn nhất của Jacques Marie Mage nằm ở triết lý "limited edition". Hầu hết các mẫu kính chỉ được sản xuất từ vài trăm đến dưới 500 chiếc trên toàn thế giới. Mỗi sản phẩm đều được đánh số thứ tự riêng trên càng kính, biến chúng trở thành món đồ sưu tầm đúng nghĩa chứ không đơn thuần là phụ kiện thời trang.

acques Marie Mage chinh phục mọi giới tính, từ các quý ông lịch lãm đến những tín đồ thời trang nữ yêu phong cách cá tính. (Nguồn: Instagram)

Chính sự khan hiếm này khiến nhiều thiết kế của Jacques Marie Mage nhanh chóng "sold out" ngay sau khi ra mắt. Trên thị trường resale, không ít mẫu kính được giao dịch với mức giá cao hơn đáng kể so với giá bán ban đầu.

Bên cạnh yếu tố giới hạn, Jacques Marie Mage còn nổi tiếng nhờ quy trình chế tác công phu tại Nhật Bản. Các mẫu kính được sản xuất tại những xưởng thủ công lâu đời ở Fukui - vùng đất được xem là "thánh địa" của ngành kính mắt Nhật Bản.

Một chiếc kính Jacques Marie Mage có thể trải qua hàng trăm công đoạn hoàn thiện bằng tay, từ đánh bóng nhiều lớp acetate, khắc kim loại titanium cho đến lắp ráp bản lề. Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ như lõi kim loại bên trong càng kính hay các họa tiết chạm khắc đều được xử lý với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Những chiếc kính được hoàn thiện bằng tay vô cùng tỉ mỉ, chi tiết. (Nguồn: Jacques Marie Mage)

Chính vì vậy, nhiều người đánh giá Jacques Marie Mage không đơn thuần bán một chiếc kính, mà bán cả giá trị thủ công và nghệ thuật chế tác.

Về thiết kế, Jacques Marie Mage không chạy theo những xu hướng "hot" của từng mùa. Thay vào đó, thương hiệu lấy cảm hứng từ điện ảnh, văn hóa Mỹ, kiến trúc giữa thế kỷ XX, phong cách cao bồi miền Tây hay những biểu tượng nghệ thuật cổ điển.

Những đường gọng dày, góc cạnh, bản acetate nhiều lớp cùng bảng màu trầm đặc trưng giúp kính Jacques Marie Mage dễ nhận diện nhưng không quá phô trương. Đây cũng là lý do thương hiệu được nhiều người ví như "quiet luxury" trong thế giới kính mắt - càng hiểu mới càng thấy giá trị.

Không ít người nổi tiếng đã trở thành tín đồ của Jacques Marie Mage. Brad Pitt thường xuyên xuất hiện với các thiết kế của thương hiệu trong đời thường lẫn trên thảm đỏ. Dua Lipa, Lewis Hamilton, Brad Pitt, Diego Calva, Bella Hadid, Tom Holland... cũng nhiều lần được bắt gặp đeo Jacques Marie Mage.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Jacob Elordi, Dua Lipa, Bella Hadid, Brad Pitt, Tom Holland đều diện mẫu kính đắt đỏ này. (Nguồn: Instagram)



Đặc biệt, G-Dragon đã từng đeo một chiếc kính của thương hiệu này trong lần đến trình diện tại đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra về nghi vấn sử dụng chất cấm. Ngay sau đó, chiếc kính gọng đen to bản đến từ dòng sản phẩm Zephirin của thương hiệu Jacques Marie Mage đã nhanh chóng "sold-out" trên mọi diễn đàn. Chúng có giá 1.273.000 won (tương đương gần 24 triệu đồng). Bề ngoài được thiết kế công phu bằng kim loại cứng cáp, khi mở khung sẽ thấy logo thương hiệu lấp ló bên trong.

G-Dragon đã từng gây sốt khi diện một chiếc kính của thương hiệu này. (Ảnh: Getty Images)

Điều thú vị là Jacques Marie Mage gần như không cố gắng trở thành thương hiệu đại chúng. Hãng kiểm soát chặt chẽ hệ thống phân phối, chỉ hợp tác với một số boutique cao cấp trên thế giới và hiếm khi tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu.



Mức giá của một chiếc kính Jacques Marie Mage thường dao động từ khoảng 900 đến hơn 2.000 USD (tương đương khoảng 24-53 triệu đồng), trong khi những phiên bản đặc biệt sử dụng vàng, bạc sterling hoặc vật liệu quý hiếm có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ở thời điểm mà nhiều món đồ xa xỉ đang dần trở nên phổ biến hơn nhờ sản xuất quy mô lớn, Jacques Marie Mage lại đi theo con đường ngược lại: tạo ra sự khan hiếm để nâng cao giá trị sở hữu. Có lẽ vì thế mà trong cộng đồng yêu kính mắt vẫn truyền tai nhau rằng đây chính là Hermès của thế giới kính mắt.