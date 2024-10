Không cần "tẩy trắng", Han So Hee lấp lánh bằng thực lực khiến netizen đổ gục và 1 sao khác hóa fan girl

Chưa bàn tới những vấn đề bên lề trong đời sống riêng tư, nhan sắc xứng danh nữ thần của Han So Hee vẫn luôn là đề tài được công chúng chú ý suốt năm này sang tháng nọ. Từ gương mặt đến làn da đẹp phát sáng - nữ diễn viên là thần tượng của biết bao chàng trai, cô gái kể cả người nổi tiếng.

Mới đây trên MXH TikTok, một video ghi lại hình ảnh Han So Hee và nữ diễn viên xứ chùa vàng - Lorena Schuett cùng có mặt trên thảm đỏ 1 sự kiện đang được netizen chú ý. Trong khoảnh khắc ấy, Han So Hee với diện mạo xinh xắn, toát ra thần thái "nữ chính" khiến mỹ nhân Thái không giấu được biểu cảm bất ngờ khi được tiếp xúc gần.

Khung hình "người đẹp ngưỡng mộ người đẹp" của Han So Hee và Lorena Schuett (Nguồn TikTok @11.11gl).



Giống như câu nói “Một cô gái được các chàng trai yêu thích cũng chưa nói lên được điều gì, nhưng nếu được nhiều cô gái khác ngưỡng mộ thì thật sự lợi hại.” - Han So Hee quả thực quá lung linh trong khoảnh khắc này, làm cho người đẹp sinh năm 1999 bỗng chốc như hóa thành fan girl trầm trồ trước visual thần tượng.

Khung hình ngập visual của 2 mỹ nhân Thái - Hàn.

Ở một góc quay khác cho thấy Han So Hee với vai trò Đại sứ Thương hiệu - nhân vật chính của buổi event, cô đứng giữa 2 nữ diễn viên xinh đẹp Lorena Schuett và Becky Armstrong nhưng vẫn là người nổi bật hơn cả.

Được biết, moment trên diễn ra ở một sự kiện mỹ phẩm hồi cuối tháng 8. Với vai trò Đại sứ Thương hiệu, Han So Hee đã bay đến Thái Lan để tham dự event này. Trong chiếc váy ngắn hở vai màu trắng tinh khôi, đi cùng makeup look trong trẻo và màu son đỏ, Han So Hee vốn đã có làn da trắng sứ nay lại càng bừng sáng, bùng nổ visual như nàng Bạch Tuyết.

Khi để kiểu tóc buộc nửa đầu, xoăn nhẹ Han So Hee trông vô cùng nền nã và dịu dàng, khiến dân tình tan chảy.

Tránh xa những tạo hình mắt khói, môi trầm, Han So Hee chỉ cần thanh thuần, tinh khiết thế này thôi thì dân tình sẽ còn "lụy" mãi.

Người đẹp Thái Lan làm nên khoảnh khắc gấp đôi visual với Han So Hee là diễn viên kiêm người mẫu Lorena Schuett, mỹ nhân sinh năm 1999 sở hữu nét đẹp sang trọng với ngũ quan hài hòa. Đặc biệt, Lorena cũng có làn da cực kỳ khỏe mạnh, long lanh không tì vết, do đó, cô nàng cũng đang là cái tên được nhiều thương hiệu mỹ phẩm lựa chọn hợp tác.

Mỹ nhân người Thái - Lorena Schuett có visual trẻ trung và thu hút không kém cạnh Han So Hee.

Cô nàng có chiều cao 1,7m nổi bật, hơn hẳn đàn chị người Hàn 5cm. Phong cách thời trang đời thường của Lorena Schuett khá tối giản mà vô cùng thanh lịch và sang trọng.

Dưới phần bình luận của video trên, netizen Việt đồng loạt cảm thán trước nhan sắc của 2 người đẹp châu Á, đặc biệt là Han So Hee:"Xinh dã man, dù chị có phạm sai lầm với ai thì vẫn cứ là xinh đẹp không đối thủ"; "Sao có thể trắng bóc như vậy thế mọi người"; "Bả trắng nhất showbiz Hàn luôn á. Mặc đồ trắng mà muốn tệp màu da..." là những bình luận đáng chú ý của cư dân mạng.