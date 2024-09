Đã qua được nửa chặng đường, Love Next Door hiện đang là bộ phim truyền hình Hàn Quốc thu hút lượng lớn khán giả theo dõi. Với kịch bản hấp dẫn và giàu tính giải trí, dàn cast của bom tấn nhà Netflix cũng được “hưởng ké” tiếng thơm. Ngoài cặp đôi chính Jung Hae In - Jung So Min thì thời gian gần đây, Kim Ji Eun trong vai Jeong Mo Eum cũng trở thành tâm điểm được bàn tán vối lối diễn xuất linh hoạt cùng visual xinh xắn.



Kim Ji Eun hiện đang nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng và nhan sắc xinh xắn, thanh thuần

Nhan sắc dễ mến dễ cưng như "bạn gái nhà bên" của Kim Ji Eun đang rất được lòng công chúng xứ sở kim chi (Tiktok: @jehoon77)

Kim Ji Eun là đóa hoa nở muộn của showbiz Hàn vài năm trở lại đây. Trước đó, dù có nhan sắc xinh xắn, dễ thương nhưng cô chưa nhận được nhiều sự chú ý xứng đáng. Nữ diễn viên sinh năm 1993 sở hữu vẻ đẹp tinh tế, thanh tao với đôi mắt cười “cún con” to tròn và khuôn mặt trái tim chuẩn gu visual của dân Hàn. Ngoài ra, nữ diễn viên đang lên còn gây chú ý với làn da trắng sữa mịn màng, căng bóng, càng tôn lên vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ của cô.

Cô nàng sở hữu "bộ nhận diện" xinh đẹp, yêu kiều với ngũ quan hài hòa chuẩn visual "cún con". Nhiều người hâm mộ cho rằng nữ diễn viên mang vibe ngọt ngào, đáng yêu giống idol

Đặc biệt, netizen phát hiện ra những nét tương đồng của Kim Ji Eun (ảnh 1) với Han So Hee (ảnh 2) và Shin Ryujin (ITZY) (ảnh 3), từ ánh mắt, khuôn miệng cho đến thần thái cool ngầu

Không những gây ấn tượng với nhan sắc tình đầu, Kim Ji Eun còn ghi điểm với người hâm mộ nhờ phong cách lên đồ casual, năng động nhưng không kém phần trendy. Ngôi sao Love Next Door ưa thích những item basic, đa phần là tông màu đen - trắng như áo phông trơn, quần jeans, quần túi hộp... Nhờ lối mix & match trẻ trung và bắt mắt, tổng thể mỗi outfit cô nàng diện lên đều có điểm nhấn, nổi bật và cá tính.