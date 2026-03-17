Sau 3 lần sinh nở, vóc dáng của của Tú Linh (kênh TikTok @trantulinh.tuoi30) cũng không tránh khỏi những thay đổi rõ rệt. Vòng eo từng thon gọn thời giờ đây trở nên kém săn chắc, tích mỡ và chảy xệ. Đây là nỗi niềm chung của rất nhiều phụ nữ sau sinh, nhất là với mẹ bỉm qua nhiều lần sinh con. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận hay than thở, Tú Linh đã quyết tâm bước vào hành trình "lột xác" để lấy lại vóc dáng, đặc biệt là vòng eo mơ ước.

Cùng với việc tập luyện và điều chỉnh chế độ ăn uống, điều khiến hành trình của Tú Linh trở nên khác biệt chính là "tuyệt chiêu" mà cô kiên trì áp dụng, phương pháp chườm bụng bằng nguyên liệu tự nhiên tự làm tại nhà. Và một trong những công thức chườm bụng mà mẹ 3 con thường áp dụng là: Chườm với muối, ngải cứu, gừng, nghệ và thảo quả.

Riêng về cách chườm bụng với muối, ngải cứu, Tú Linh chia sẻ đến chị em 2 cách thực hiện. Mỗi tuần cô thực hiện 2-3 lần để hỗ trợ giảm mỡ bụng, lấy lại vòng eo thon gọn săn chắc.

Cách 1: Chườm nóng bụng

* Chuẩn bị nguyên liệu:

- Khoảng 0,5 - 1kg muối hạt.

- Vài củ gừng, nghệ tươi, để cả vỏ và cắt miếng nhỏ, đem giã nát.

- Lá ngải (ưu tiên lá già), rửa sạch và thái nhỏ, giã nát.

- Thảo quả và quế, cũng đem giã nhỏ.

- Các nguyên liệu không cần định lượng quá rõ ràng, chỉ cần chuẩn bị đủ là được.

* Cách thực hiện:

- Rang muối cho nóng lên và khô lại.

- Sau đó cho các nguyên liệu vừa giã nát vào và rang đều cho đến khi tất cả cùng nóng và khô lại, chuyển sang màu nâu là được.

- Chuẩn bị một túi vải, hoặc có thể dùng quần cũ, cắt lấy ống quàn và khâu thành túi như cách mà mẹ bỉm Tú Linh đã làm.

- Cho nguyên liệu vừa rang xong vào túi và chườm lên bụng khoảng 10 - 15 phút.

Một lần làm nguyên liệu có thể dùng nhiều lần. Mỗi lần chườm lại lấy ra rang nóng lên là được. Dùng đến khi nào cảm thấy nguyên liệu hết mùi thơm thì có thể làm lượt mới.

Cách 2: Lăn bụng

* Chuẩn bị nguyên liệu:

- 0,5 - 1kg muối hạt

- 1 mớ ngải cứu, nhặt và rửa sạch rồi cắt khúc.

- Vài củ gừng, rửa sạch, cắt thành lát mỏng.

* Cách thực hiện:

- Rang muối lên trước cho nóng và khô, rồi tất cả vào rang nóng lên, rang đến khi chuyển thành màu nâu là được.

- Dùng túi vải nhỏ đựng nguyên liệu, lót thêm lớp khăn cho bớt nóng.

- Sau đó lăn đều lên bụng.

Công dụng của việc chườm muối ngải cứu:

- Làm ấm tử cung, giảm đau bụng kinh mỗi khi chị em đến tháng.

- Cải thiện tiêu hoá, đầy hơi: Giảm trướng bụng, lạnh bụng.

- Giảm mỡ bụng tự nhiên: Khi dùng đều đặn sẽ giúp vùng bụng săn gọn, đặc biệt hữu ích cho người ngồi nhiều, ít vận động và đặc biệt là chị em sau sinh.

Hành trình của mẹ bỉm 3 con Tú Linh không chỉ là câu chuyện về việc lấy lại vòng eo, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ. Dù bận rộn với gia đình và con cái, phụ nữ vẫn hoàn toàn có thể yêu thương bản thân và cải thiện vóc dáng nếu đủ quyết tâm và kiên trì.

Nguồn: @trantulinh.tuoi30