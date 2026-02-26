Khoe nội y giữa trời tuyết: Đã có người dư sức “chặt chém” được Lisa

Mới đây, hai thành viên TWICE là Momo và Jihyo đã khiến mạng xã hội nóng lên bằng loạt ảnh mới đầy táo bạo. Có mặt tại New York để ghi hình chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon hôm 23/2, bộ đôi tranh thủ ghi lại những khung hình thời trang giữa cảnh tuyết trắng phủ kín thành phố này.

Bộ đôi nóng bỏng nhà TWICE (Ảnh IGNV).

Trong tiết trời âm độ, cả hai lựa chọn hoodie và quần nỉ ấm áp từ thương hiệu streetwear Hàn Quốc Named Collective, nhưng điểm nhấn chính không phải ở đồ bên ngoài mà là bên trong. Cả Momo lẫn Jihyo đều lựa chọn phối các món đồ ấm áp này cùng bodysuit cut-out siêu quyến rũ.

Sự đối lập giữa lớp outerwear dày dặn và nội y gợi cảm tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh, sporty lại quyến rũ. Vòng eo săn chắc, thần thái tự tin cùng cách tạo dáng đầy năng lượng giúp Momo và Jihyo "đốt cháy" nền tuyết lạnh giá. Khung hình nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen từ netizen, một lần nữa khẳng định TWICE là girl-group sở hữu những cô nàng có body bốc lửa hàng đầu Kpop.

Lựa chọn show bodysuit lấp ló bên trong, Momo và Jihyo khiến netizen không thể rời mắt (Ảnh IGNV).



Concept nói trên cũng có cùng ý tưởng với bộ ảnh của Lisa cách đây không lâu, khi cô gây sốt với set đồ collab giữa NOCTA và Chrome Hearts x Nike có giá lên đến hơn 1 tỷ đồng. Nếu như Lisa gây choáng ngợp bằng độ xa xỉ của outfit tiền tỷ, thì Momo và Jihyo dù không diện đồ hiệu "khủng" nhưng lại ghi điểm ở tinh thần trẻ trung, vóc dáng gợi cảm và khả năng cân concept bất chấp thời tiết, tạo nên hiệu ứng visual viral không kém thành viên BLACKPINK.