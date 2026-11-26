Clip em bé ngồi xe tập đi lao ra cửa, suýt bị xe máy đâm. (Nguồn: OTF)

Một tình huống cực kỳ nguy hiểm khiến nhiều phụ huynh giật mình sợ hãi đang được chia sẻ trên mạng xã hội . Trong clip đang có hơn 2 triệu lượt xem, em bé đang chơi với chiếc xe tập đi trong sân. Cổng mở, xe lăn ra ngoài, tiến vào khu vực có độ dốc lớn do nền nhà cao hơn mặt đường, sau đó “trôi tuột” xuống lòng đường trong tích tắc, khi những chiếc xe máy, ô tô đang lao qua. Có chiếc xe gần như sượt ngang qua, rất gần đứa trẻ.

Đến khi một người đi xe máy dừng lại, hô hoán người trong nhà ra đỡ em bé vào, từ phía trong nhà mới có người chạy ra, lúc này đứa trẻ đã được một phụ nữ ở bên kia đường chạy tới đỡ.

Khoảnh khắc thót tim này được hàng nghìn cư dân mạng chia sẻ cùng với lời cảnh báo mạnh mẽ về việc bảo đảm an toàn cho trẻ em, đặc biệt nhấn mạnh không bao giờ để trẻ một mình, thiếu sự giám sát của người lớn, đặc biệt khi trẻ đang ở khu vực gần cửa ra vào, vỉa hè hoặc nơi có xe qua lại. Khi trẻ đang ở trong xe tập đi, người trông càng phải đặc biệt chú ý, không được rời mắt.

“Xe tập đi cho trẻ em vốn được thiết kế để thuận tiện cho việc chăm sóc, đưa trẻ ra ngoài, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể tự đứng yên ở bất cứ địa hình nào. Chỉ cần nền nhà hơi dốc, bánh xe không được khóa hoặc có tác động nhỏ, chiếc xe có thể tự trôi đi mà người trông trẻ không kịp phản ứng”; “Nhà nào có cửa dốc ra đường càng phải chú ý. Đừng bao giờ để con một mình trong xe đẩy dù chỉ vài phút”.

Dân mạng cảnh báo phụ huynh phải luôn để mắt tới trẻ, không được chủ quan. (Ảnh chụp màn hình)

“Tôi thấy nhiều nhà có thói quen đặt con vào xe rồi tranh thủ nấu ăn, dọn dẹp, lấy đồ trong nhà. Nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ là không ai kịp trở tay”; “Quá bất cẩn, cửa không thèm đóng, xong lại không có người lớn trông. Tôi có nguyên tắc là đã trông trẻ thì không làm việc khác”...

Nhật Thành bình luận: “May các xe đều đi chậm, nếu mà nhanh tý nữa thì chẳng biết việc gì xảy ra. Xe đẩy, xe tập đi của trẻ không nên đặt gần cửa, cầu thang hay ban công. Nhiều khi chỉ cần một tác động nhẹ, chiếc xe cũng dễ dàng bị trôi đến nơi nguy hiểm”.

Nhiều giải pháp an toàn khác cũng được cư dân mạng gợi ý, chẳng hạn như hình thành thói quen khóa bánh xe mỗi khi dừng, đặt xe ở vị trí bằng phẳng và luôn có người lớn trong tầm kiểm soát. “Các gia đình nên kiểm tra cả hệ thống phanh, chốt khóa bánh xe trước khi sử dụng. Nếu mà loại xe không có công năng vậy thì nên buộc thật chặt trẻ vào nơi an toàn rồi hãy rời mắt đi làm công việc khác. Nhớ khóa bánh xe mỗi khi dừng, đặt xe ở chỗ bằng phẳng và tuyệt đối không để xe gần cửa ra vào nếu không có người giữ”, Hải Yến chia sẻ.

Minh Thùy viết: “Nhìn cảnh chiếc xe đẩy trôi ra đường mà tim như rớt xuống. Nhà có con nhỏ, nhất là ở mặt đường, nên làm thêm thanh chắn, đừng để lối ra vào thông thẳng với lòng đường như vậy. Bên cạnh đó không thể trẻ chỉ chơi loanh quanh trong sân không sao đâu, lúc nào cũng cần cảnh giác”.

Không ít cư dân mạng kể về những tình huống họ từng gặp về việc trẻ gặp nguy hiểm vì người lớn thiếu giám sát. “ Tôi từng chứng kiến một bé khoảng 3 tuổi chạy từ trong nhà ra ngõ đúng lúc có xe máy đi vào. Mẹ cháu đang mải nói chuyện với hàng xóm, đến khi nghe tiếng phanh xe mới quay lại gọi con. May mà bác đi xe máy phản ứng kịp, chứ chỉ chậm một chút thôi không biết chuyện gì xảy ra”, Thu Trang chia sẻ.

Hoàng Minh viết: “Cháu nhà tôi cũng từng bị ngã cầu thang do xe tập đi. Bố mẹ không chú ý cứ cho con chơi trong nhà, xong lao xuống cầu thang lúc nào không hay. May mắn, cháu chỉ bị xước nhẹ, xui rủi một tý là có thể bị chấn thương gãy cổ thì hối hận cả đời”.