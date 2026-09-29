Khoảnh khắc khiến con nhớ nhất về cha mẹ

"Được quan tâm" chính là nhu cầu tâm lý cực kỳ quan trọng trong quá trình trưởng thành. (Ảnh: ITN).

Tạp chí Time của Mỹ từng có bài viết mang tên "Trẻ con lớn lên sẽ nhớ gì về cha mẹ?". Khi những đứa trẻ bé nhỏ cuối cùng cũng sẽ trưởng thành và rời xa chúng ta, thì ký ức gì về cha mẹ khiến chúng khắc sâu cả đời?

Nhà tâm lý học Mỹ William James từng nói: "Bản chất sâu thẳm nhất của con người là khao khát được người khác coi trọng". Và với những đứa trẻ nhỏ, "được quan tâm" chính là nhu cầu tâm lý cực kỳ quan trọng trong quá trình trưởng thành.

Khi nhu cầu này không được đáp ứng, trẻ sẽ dùng những hành vi phản nghịch hoặc vượt quá giới hạn để thu hút sự chú ý của cha mẹ; còn khi được thoả mãn, điều đó sẽ kích thích động lực tích cực bên trong, thúc đẩy chúng không ngừng tiến lên.

Là cha mẹ, chúng ta cần quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của con, luôn chú ý đến sự thay đổi cảm xúc của chúng, và dành cho chúng sự quan tâm cũng như hỗ trợ. Khi trẻ cảm nhận được sự quan tâm từ cha mẹ, chúng sẽ tự tin hơn, cảm thấy an toàn hơn, và cũng sẵn sàng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với cha mẹ hơn.

Những cách giúp con cảm nhận được sự quan tâm

Lắng nghe tích cực

Khi con trò chuyện, chúng ta nên tập trung lắng nghe toàn tâm toàn ý, để con cảm thấy được trân trọng.

Tiếp xúc cơ thể

Ôm, hôn và những cử chỉ tiếp xúc cơ thể khác giúp con cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, từ đó thắt chặt tình cảm giữa cha mẹ và con.

Duy trì giao tiếp

Thường xuyên tổ chức các buổi họp gia đình, để con tham gia vào các quyết định của gia đình, giúp con cảm nhận được sự quan trọng của mình trong gia đình.

Khen ngợi và khẳng định

Quan tâm đến thành tích và sự tiến bộ của con, kịp thời đưa ra lời khen và sự khẳng định, giúp tăng cường sự tự tin và lòng tự trọng của con.

Thời gian bên nhau

Sắp xếp thời gian cùng con tham gia các hoạt động ngoài trời, đọc sách hoặc chơi trò chơi, tăng cường tình cảm giữa cha mẹ và con cái.

Ý nghĩa sự tồn tại của cha mẹ không phải là mang lại cho con cuộc sống tiện nghi và giàu có, mà là khi bạn nghĩ đến cha mẹ, lòng con sẽ tràn đầy sức mạnh, cảm thấy ấm áp. Từ đó có can đảm và khả năng vượt qua khó khăn, và vì vậy sẽ có được niềm vui cũng như tự do thực sự trong cuộc sống.

Rèn luyện phẩm chất và tư cách cho con

Khoảnh khắc yêu thương vô điều kiện

Trẻ cần cảm nhận được tình yêu vô điều kiện từ cha mẹ để có được sự an toàn và tự tin trong lòng. Khi các con gặp khó khăn và thất bại, tình yêu vô điều kiện này sẽ trao cho các con sức mạnh, trở thành động lực để các con tiến lên.

Cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời

Khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình là những kỷ niệm quý giá trong quá trình trưởng thành của trẻ. Những khoảnh khắc này có thể là các buổi tụ họp gia đình, đọc sách cùng con, tham gia các hoạt động ngoài trời... Cha mẹ cần dành thời gian bên con, giúp con cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh gia đình.

Khích lệ và hỗ trợ

Khi trẻ gặp khó khăn và thử thách, sự khích lệ và hỗ trợ từ bố mẹ trở nên đặc biệt quan trọng. Lúc này, bố mẹ nên vừa giúp trẻ vừa khuyến khích trẻ tự mình thử giải quyết vấn đề. Khi trẻ đạt được thành tựu, bố mẹ nên xác nhận và ủng hộ để trẻ cảm nhận được giá trị và khả năng của bản thân.

Cùng vượt qua khó khăn

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, cả bố mẹ và trẻ đều sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Trong những khoảnh khắc cùng vượt qua khó khăn, bố mẹ nên thể hiện thái độ tích cực và cách ứng phó, làm gương tốt cho trẻ. Đồng thời, bố mẹ nên khuyến khích trẻ tích cực tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề, giúp trẻ rèn luyện khả năng ứng biến và sự tự tin.

Cha mẹ là thầy cô đầu tiên của con cái, lời nói và hành động của chúng ta sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến trẻ. Vì vậy, chúng ta cần chú ý đến phẩm chất và cách cư xử của bản thân, làm gương cho con, tạo cho con một hình mẫu tốt.

Mối quan hệ thân thiết với cha mẹ sẽ trở thành ký ức quý giá nhất khi con lớn lên, đồng hành cùng con qua mỗi giai đoạn cuộc đời, giúp con đầy tự tin và dũng khí để đối mặt với khó khăn và thử thách trong cuộc sống.