3 cách cứu vãn hiệu quả khi 'vừa mắng con xong đã hối hận'

Nhung tức giận vì con nghịch ngợm, tiếng mắng vang một hồi trong không gian. Tuy nhiên, ngay lúc đó, nhìn thấy đôi mắt con ngấn lệ, trái tim cô lập tức mềm nhũn, cảm giác hối hận dâng trào. Những lời nặng nề tuôn ra giống như trận mưa rào xối xả, làm tan nát mảnh đất nuôi dưỡng vốn rất ấm áp trước đó.

Nếu bạn gặp tình huống tương tự, hãy thử áp dụng ba cách khắc phục sau đây, nghe có vẻ đơn giản nhưng thực ra chứa đựng nhiều trí tuệ nuôi dạy trẻ.

Nói với con “Bố/mẹ rất yêu con”

Khi những lời lẽ nghiêm khắc “đóng băng” không khí gia đình, nhiệt độ của tình yêu nên là thứ tan chảy đầu tiên. Câu nói tưởng chừng đơn giản này lại chứa đựng tình cảm sâu sắc.

Trong lòng con trẻ, mỗi lời của cha mẹ như một hạt giống, gieo vào niềm tin và cảm giác an toàn. Khi nhận ra lời nói hay hành động của mình quá gay gắt, điều đầu tiên cần làm là dùng tình yêu chân thành để xoa dịu tổn thương của con.

Hãy nói với con, dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu của cha mẹ sẽ không thay đổi. Cách thể hiện này giúp con cảm nhận được rằng ngay cả trong xung đột, tình yêu của cha mẹ vẫn luôn đồng hành.

Chân thành xin lỗi con

Xin lỗi không phải là thua cuộc, mà là sự tôn trọng. Không cần theo đuổi sự hoàn hảo kiểu “diện mạo bên ngoài”, thẳng thắn thừa nhận những mệt mỏi thật sự như: “Mẹ hôm nay làm việc quá mệt”, bằng cách này, con có thể nhìn thấy ánh sáng của tình thân trong những khe nứt. Điểm quan trọng không phải là “được tha thứ”, mà là “sự thành thật giữa cha mẹ và con cái”.

Quá trình xin lỗi là lúc cha mẹ tự kiểm điểm và nhớ lại những sai lầm trong việc giáo dục, cũng là cơ hội để con hiểu và thông cảm với cha mẹ.

Trong quá trình này, chúng ta cần làm cho con hiểu rằng sai lầm là một phần không thể tránh khỏi trong quá trình trưởng thành của mỗi người, nhưng lời xin lỗi chân thành giúp chúng ta trưởng thành hơn và biết trân trọng nhau hơn.

Khơi gợi ý muốn sửa sai, cùng con bàn cách giải quyết vấn đề

Khi con phạm lỗi, cha mẹ mắng mỏ, nhìn có vẻ là quan hệ nhân quả đơn giản, nhưng thật ra ẩn chứa vấn đề sâu hơn.

Là cha mẹ, chúng ta cần hướng dẫn con nhận ra lỗi của mình và khơi gợi ý muốn sửa sai. Trong quá trình này, chúng ta có thể cùng con bàn cách giải quyết vấn đề, để con tham gia vào quyết định, cảm nhận được giá trị của bản thân, đồng thời học cách chịu trách nhiệm.

Cuộc chiến giữa cha mẹ và con cái không có người chiến thắng. Khi gặp xung đột với con, điều người lớn cần nghĩ đến là tìm cách giao tiếp tốt hơn, chứ không phải chỉ mắng mỏ hay phạt con.

Các bậc phụ huynh hãy nhớ: Khi con làm đúng, đó là cơ hội để cha mẹ hình thành hành vi của con; khi con mắc lỗi, đó là cơ hội để cha mẹ và con xây dựng mối quan hệ tình cảm.

Một người mẹ từng chia sẻ: “Những khoảnh khắc xung đột và mất kiểm soát, giống như cảm giác đau đớn khi người làm vườn cắt tỉa những cành mọc quá dài từ những chậu cây họ cực kỳ yêu quý.

Sau xung đột, thông qua các phương pháp khắc phục hiệu quả, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái có thể được xóa bỏ, mối quan hệ cha mẹ - con cái được nâng cao. Sự hài hòa như vậy là điều mà mỗi gia đình đều mong muốn có được.

Trong thế giới đầy ắp tình yêu, tất cả chúng ta đều là người học. Đối mặt với xung đột giữa cha mẹ và con cái, hãy học cách dùng tình yêu để bao dung, dùng sự chân thành để xin lỗi, dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề. Có như thế, trong hành trình cứu rỗi bằng tình yêu, chúng ta mới có thể gặt hái được sự trưởng thành và đạt được hạnh phúc”.