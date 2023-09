Khoảnh khắc hài hước chồng ngất xỉu khi chứng kiến vợ mình sinh

Việc chụp ảnh tự sướng, quay video lại khoảnh khắc người mẹ sinh nở không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, có một tình huống không ai ngờ tới đó là hình ảnh các ông bố theo vợ vào phòng sinh và "lăn đùng ra đất" sau khi chứng kiến vợ mình sinh nở.

Mặc dù việc các ông bố ngất xỉu trong phòng sinh cũng rất phổ biến nhưng một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bật cười. Hơn nữa, nhiều ông bố còn nhận thức được quá trình sinh nở của vợ thực sự không dễ dàng sau khi xem xong các bức ảnh này.

Thông thường, mọi người có xu hướng quan tâm nhiều hơn tới người mẹ trong quá trình sinh nở. Khoảnh khắc người mẹ cố gắng hết sức để con mình chào đời thực sự rất thiêng liêng và ngập tràn tình mẫu tử. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta quên mất những ông bố trong phòng sinh cùng là những người cần được giúp đỡ.

Một cuộc khảo sát cho thấy khoảng 5% ông bố sẽ ngất xỉu trong phòng sinh. Có rất nhiều lý do giải thích cho điều này, đó có thể là do lượng hormone adrenaline tăng đột ngột trong tình huống này, cùng với việc thiếu ăn thiếu ngủ dễ khiến các ông bố ngất xỉu. Ngoài ra, mọi thứ trong phòng sinh có thể hơi lộn xộn, nhiều mùi và cả máu khiến cho một số ông bố không thể chịu đựng được. Mặc dù muốn chứng kiến khoảnh khắc vợ sinh con như thế nào nhưng mọi thứ có lẽ vượt quá tưởng tượng của các ông bố.

Khoảnh khắc người mẹ bật cười khi biết chồng mình vừa mới bất tỉnh.

Những bức ảnh về các ông bố ngất xỉu trong phòng sinh nở đã xuất hiện từ lâu nhưng mỗi khi có ai đó chia sẻ lên mạng, nó lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Khoảnh khắc người mẹ bật cười sau khi biết chồng mình bất tỉnh thậm chí còn được đăng trên tờ The Toronto Star của Canada và gây sốt vào năm 1986.



Bên cạnh đó, rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ lại trải nghiệm của mình, chẳng hạn như một người dùng Reddit dưới đây đã bất tỉnh sau khi thấy con trai mình chào đời như thế nào.

Người chồng ngã lăn ra đất khi thấy con chào đời.

Người dùng Reddit - Hueybluebelt cho biết: "Hôm nay tôi chào đón đứa con đầu lòng của mình đến với thế giới. Đây là bức ảnh tôi tỉnh dậy sau khi bất tỉnh trong phòng mổ".



Một chương trình YouTube có tên "One Born Every Minute" cũng có một tập phim trong đó một người bố choáng váng trước quá trình sinh nở của vợ mình. May mắn thay, các y tá đã đến giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.

Anh ngất xỉu khi thấy vợ sinh con, cần phải nhờ y tá giúp đỡ.

Gần đây, bức ảnh selfie trong phòng sinh của một bà mẹ đã được lan truyền rộng rãi khi ghi lại khoảnh khắc chồng cô bất tỉnh.



Cô bật cười khi thấy chồng mình bất tỉnh, đó là một khoảnh khắc không thể nào quên.

Trong khi mẹ tươi cười trong bức ảnh thì rõ ràng chồng cô có phần hơi choáng ngợp. Nhân viên y tế vây quanh người bố để chắc chắn rằng anh ổn, thậm chí cả đứa con mới sinh của anh cũng đến bên cạnh. Bức ảnh sau đó được đăng lên một số nền tảng khác nhau bao gồm Instagram và Reddit.

Mặc dù đây có lẽ không phải là cách gia đình này hình dung khi chào đón đứa con của họ nhưng mọi người vẫn cho rằng đó là một khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh đó, những người khác cũng chia sẻ lại khoảnh khắc chồng mình như thế nào trong phòng sinh khiến cư dân mạng bật cười.



Ông bố còn in luôn cả bức ảnh trên áo của mình.

Đây quả là một điều kỳ tích, anh đã vượt qua được khoảnh khắc nhìn thấy vợ sinh.

Chứng kiến khoảnh khắc con chào đời là một điều không thể nào quên được.

Người chồng an ủi vợ sau khi thấy cô vượt cạn quá vất vả.

Những bức ảnh lan truyền này không chỉ vui nhộn mà còn cho thấy đây là hiện tượng khá phổ biến đối với những người mới làm cha. Nếu bạn sắp trở thành bố lần đầu, hãy nhớ ăn uống đầy đủ và uống nhiều nước trước khi vào phòng sinh.