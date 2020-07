Khó nghĩ quá: Vòng eo siêu nhỏ của Lisa hay cách lên đồ cực "chiến" của Hwasa ấn tượng hơn?

So với 3 mẩu còn lại trong Black Pink thì Lisa là cô nàng thường được stylist giao cho những bộ cánh cầu kỳ, khó diện nhất. Nhờ body chuẩn đẹp và thần thái đỉnh cao, nàng búp bê Thái vẫn có thể cân đẹp mọi outfit khó cảm. Mới đây Lisa lại tiếp tục có màn so kè thú vị với Hwasa khi cùng diện 1 mẫu áo họa tiết. Cùng diện 1 mẫu áo nhưng người khoe dáng chuẩn eo thon, người lại lên đồ ấn tượng hết sức.

Trên sân khấu Music Core biểu diễn ca khúc How You Like That, Lisa được stylist chọn diện mẫu áo dài tay mang họa tiết ấn tượng.

Dáng áo crop top mix cùng quần jeans giúp tôn lên body đẹp như tượng tạc, vòng eo thon nhỏ của nàng búp bê Thái.

Mẫu áo họa tiết cầu kỳ này càng giúp tôn lên thần thái cool ngầu ấn tượng của Lisa.

Thực tế đây vốn là dáng áo dài nhưng stylist đã cố tình cắt ngắn, biến thành dáng áo crop top.

Trước Lisa, Hwasa cũng từng diện thiết kế này. Hình ảnh của Hwasa vừa ngầu lại vừa "chiến" khi mix áo cùng quần 2 cạp thú vị.

Kiểu tóc bob "ướt át" cộng với lối trang điểm đậm, kẻ mắt sắc sảo càng khiến Hwasa thêm phần ấn tượng.

Cùng diện 1 mẫu áo nếu như Lisa mang đến cảm giác vừa gợi cảm lại vừa cá tính thì Hwasa lại chất vô cùng với lối lên đồ hay ho.

Nếu cũng mê mẩn mẫu áo này thì dưới đây là một số địa chỉ mà bạn có thể tham khảo.

IG: @lnlc.lgchixxi