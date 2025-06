Cặp sinh ba siêu quậy Dâu - Kem - Sữa, idol mới nổi làng hot kid vừa cho mẹ 1 buổi sáng đi từ "sảng hồn" đến "sảng ví"!

Chỉ khi trở thành mẹ, người ta mới thấu hiểu hết sự gian nan của hành trình mang thai, sinh nở và nuôi dạy con nhỏ. Trong khi nhiều người chỉ chăm một bé đã thấy thiếu ngủ, mệt mỏi thì chị Lưu Phụng (Sóc Trăng) lại chào đón ba thiên thần nhỏ cùng lúc – mọi vất vả như được nhân lên gấp ba.

Kể từ ngày ba bé chào đời, cuộc sống của Phụng thay đổi hoàn toàn. Như bao bà mẹ trẻ khác, cô cũng hay đăng hình con lên mạng để làm kỷ niệm. Không ngờ rằng hình ảnh của ba bé Sữa – Kem – Dâu lại nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội, thu hút sự chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng. Trang TikTok mang tên “Mẹ tam thai” của gia đình hiện đã có 140.000 lượt theo dõi , và mỗi video đều thu về hàng trăm nghìn thậm chí là hàng triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận dễ thương.

Dâu - Kem - Sữa sinh non ở tuần 32.

Trong các buổi tâm sự cùng hội mẹ bỉm online, Phụng rất thoải mái chia sẻ hành trình làm mẹ đặc biệt của mình. Cô cho biết, ba bé được thụ thai hoàn toàn tự nhiên , không hề can thiệp bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản như IVF.

Điều đặc biệt là ban đầu, Phụng cũng không hề biết mình mang thai ba. Những lần siêu âm đầu tiên không có dấu hiệu gì rõ ràng. Mãi đến khi phát hiện tim thai, bác sĩ mới thông báo có tới ba em bé trong bụng – một điều khiến cả gia đình vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng. Sinh đôi đã hiếm, còn sinh ba tự nhiên thì càng đặc biệt hơn.

Giờ thì 3 nhỏ siêu bụ bẫm, siêu đáng yêu và cũng siêu quậy luôn.

Suốt thai kỳ, Phụng bị ốm nghén nặng khiến cô sụt cân khá nhiều. Sau đó, để đảm bảo an toàn, cô phải hạn chế vận động do có nguy cơ sinh non.

Ba bé sinh ra bằng phương pháp mổ chủ động ở tuần thai thứ 32 , với cân nặng lần lượt là 1,1kg – 1,3kg – 1,5kg . Dù sinh non nhưng hiện tại cả ba đều phát triển khỏe mạnh, là niềm tự hào lớn nhất của mẹ Phụng.

Dâu - Kem - Sữa dần trở thành idol Tiktok, mỗi lần mẹ Phụng livestream là fan hâm hộ của bộ 3 tràn vào đông nghịt. Nhiều mẹ bỉm còn hình thành thói quen ngóng đợi livestream từ kênh Mẹ tam thai để xem 3 idol Dâu - Kem - Sữa.

3 bình rượu mơ size XL thế này không biết cột sống của ba Aladin có ổn không?

Phải công nhận là gia đình chăm sóc rất mát tay vì dù Dâu - Kem - Sữa sinh non ở tuần thứ 32 nhưng hiện tại cả 3 idol đều vô cùng bụ bẫm. Và dù là fan cứng thì đến tầm này cũng khó mà nhận ra khi bộ 3 này ngồi cùng 1 chỗ với nhau.

Đặc biêt, Dâu - Kem - Sữa hợp thành khối măng non siêu quậy, mỗi nhỏ quậy 1 kiểu khác nhau nhưng cộng dồn lại thì lượng sát thương với người lớn quả đúng là không phải dạng vừa.

Đây là nhỏ Dâu mới bứt tóc mẹ.

Mới đây, mẹ Phụng đã chia sẻ 1 buổi sáng kinh hoàng đúng nghĩa nhưng fan của bộ 3 siêu quậy này chỉ thấy vô cùng tấu hài. Thế là buồn thì của mẹ Phụng chứ niềm vui, năng lượng tích cực sáng sớm là của fan hâm mộ Dâu - Kem - Sữa.

"Không còn lời nào để nói luôn. Sáng bị nhỏ Dâu bứt tóc quạo quá trời. Ai biết đâu ngồi dậy định là nhỏ Dâu thì thấy cặp chị em sinh đôi ngồi đó cái sảng hồn luôn!".

Còn Kem - Sữa làm gì để mẹ Phụng sảng hồn thì đây!

Còn đây là 2 nhỏ Kem - Sữa mới "bứt" cái ví của mẹ chơi chơi vậy đó!