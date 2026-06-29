Khảo sát: Nhiều người trung niên có nhà, có con, có nợ... thường mang thái độ "khó chịu" với giới trẻ chọn không kết hôn, không sinh con?

1.

Một trong những mâu thuẫn thế hệ rõ nét nhất hiện nay không còn đơn thuần là khoảng cách về quan điểm hay lối sống, mà là sự đối lập giữa hai nhóm người.

Một bên là những người trung niên đang gánh trên vai khoản vay mua nhà, chi phí nuôi con và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già.

Bên còn lại là những người trẻ lựa chọn không kết hôn, không sinh con và sống với ít ràng buộc hơn.

Chỉ cần lướt qua các mạng xã hội, không khó để bắt gặp những cuộc tranh luận gay gắt giữa hai thế hệ. Những bình luận đối lập liên tục xuất hiện, phản ánh những áp lực rất khác nhau mà mỗi nhóm đang phải đối mặt.

Theo số liệu về hôn nhân được bài viết dẫn lại, tỷ lệ người sinh trong thập niên 1990 và 2000 lựa chọn không kết hôn hoặc không sinh con đang tiếp tục tăng lên. Hơn 80% người trẻ không còn coi việc lập gia đình và sinh con là cột mốc bắt buộc trong cuộc đời.

Trong khi đó, phần lớn những người thuộc thế hệ 7X, 8X đang phải xoay xở với ba gánh nặng lớn: trả nợ mua nhà, nuôi con và chăm sóc cha mẹ khi về già.

Hai lựa chọn sống hoàn toàn khác nhau, dưới tác động của mạng xã hội, ngày càng bị đặt lên bàn cân và dễ trở thành nguồn cơn của những cảm xúc đối lập.

2.

Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao những người trung niên đã trải qua rất nhiều khó khăn lại không thể đồng cảm với lựa chọn của người trẻ, mà đôi khi còn tỏ ra khó chịu?

Thực ra, cảm xúc ấy không hẳn xuất phát từ sự ác ý.

Đó có thể là hệ quả của nhiều năm sống trong áp lực, của sự mệt mỏi kéo dài và cảm giác bất lực khi nhìn lại những gì mình đã đánh đổi.

Đối với nhiều người trung niên, cuộc đời gần như luôn đi theo một "kịch bản" đã được mặc định.

Đến tuổi trưởng thành thì mua nhà, vay ngân hàng, kết hôn, sinh con, dồn toàn bộ tiền tích lũy của cả gia đình để gây dựng cuộc sống.

Đến tuổi trung niên, mỗi tháng vẫn đều đặn trả tiền vay mua nhà, lo học phí cho con, tiền học thêm, sinh hoạt hằng ngày, rồi lại tiếp tục gánh thêm chi phí chăm sóc cha mẹ già.

Ở nhiều thành phố lớn, chi phí nuôi một đứa trẻ đến khi trưởng thành có thể lên tới hàng tỷ đồng. Những khoản vay kéo dài hàng chục năm khiến không ít người luôn sống trong tâm thế không dám nghỉ việc, không dám thất nghiệp và cũng không dám sống chậm lại.

Trong khi đó, những người trẻ không kết hôn, không sinh con và chưa mua nhà lại có một cuộc sống ít áp lực hơn.

Họ không phải gánh khoản vay kéo dài hàng chục năm, không phải lo từng khoản chi cho con cái, cũng không bị cuốn vào vô số trách nhiệm gia đình. Họ có nhiều thời gian, nhiều quyền chủ động hơn để quyết định cuộc sống của mình.

Chính sự khác biệt ấy đôi khi vô tình chạm vào điều mà nhiều người trung niên từng mong muốn nhưng không có cơ hội lựa chọn.

3.

Điều khiến nhiều người cảm thấy chạnh lòng hơn cả là khi họ còn trẻ, dường như không có nhiều lựa chọn khác.

Kết hôn, sinh con, mua nhà và ổn định cuộc sống gần như được xem là con đường duy nhất.

Họ đã chấp nhận những vất vả ấy và coi đó là điều hiển nhiên của cuộc sống.

Thế nhưng, thế hệ trẻ ngày nay lại có thể chủ động lựa chọn một cách sống khác, không nhất thiết phải lặp lại hành trình của cha mẹ.

Khi bản thân đã dành gần nửa cuộc đời để gánh vác trách nhiệm, việc chứng kiến người khác sống nhẹ nhàng hơn rất dễ tạo ra cảm giác tiếc nuối, thậm chí là khó chấp nhận.

Bên cạnh đó còn là nỗi lo của cả một thế hệ.

Nhiều người trung niên tin rằng kết hôn và sinh con không chỉ là trách nhiệm, mà còn là chỗ dựa khi tuổi già và là dấu mốc của một cuộc đời trọn vẹn.

Vì vậy, họ thường nhìn nhận việc người trẻ không kết hôn hay không sinh con là một lựa chọn thiếu trách nhiệm hoặc quá ích kỷ.

Hơn nữa, xã hội từ lâu vẫn vận hành dựa trên mô hình gia đình truyền thống. Khi ngày càng nhiều người trẻ chọn một lối sống khác, không ít người cảm thấy những giá trị mà mình từng tin tưởng đang dần thay đổi, từ đó nảy sinh cảm giác bất an và mất kiểm soát.

4.

Nhìn cho cùng, cuộc tranh luận này không hẳn có đúng hay sai.

Điều mà nhiều người trung niên thực sự không hài lòng có lẽ không phải là người trẻ, mà là cảm giác mình từng không có quyền lựa chọn.

Họ tiếc nuối vì cuộc đời không thể làm lại, tiếc nuối vì những áp lực mình từng phải gánh và những hy sinh mà thế hệ sau không còn phải trải qua.

Ngược lại, người trẻ chọn không kết hôn hay không sinh con cũng không hẳn vì ích kỷ.

Nhiều người chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân trước áp lực kinh tế và những thay đổi của xã hội.

Suy cho cùng, khoảng cách giữa hai thế hệ phản ánh sự thay đổi của từng thời kỳ.

Không ai hoàn toàn đúng, cũng không ai hoàn toàn sai.

Người trung niên không cần mãi sống trong tiếc nuối về những lựa chọn đã qua.

Người trẻ cũng không cần phủ nhận những hy sinh và giá trị mà thế hệ cha mẹ đã gìn giữ.

Mỗi thế hệ đều có hoàn cảnh riêng, có lựa chọn riêng và cũng có cách sống của riêng mình. Có lẽ, đó mới là cách để khoảng cách giữa các thế hệ dần được thu hẹp.

Nguồn: Sohu