Khánh Thi tuổi 44 nhan sắc vẫn trẻ đẹp đỉnh cao, hai con gái xinh như búp bê quấn quýt bên cạnh càng chiếm spotlight

Trong loạt ảnh mới đây được chính chủ chia sẻ, nữ hoàng dacnesport Khánh Thi khiến dân mạng chú ý khi xuất hiện với diện mạo nhẹ nhàng, nữ tính và trẻ đẹp "không tuổi". Bà xã Phan Hiển diện một thiết kế áo trắng có phần cổ draping mềm mại, kết hợp cùng chân váy xanh đậm. Mái tóc được buộc gọn phía sau, gương mặt trang điểm vừa phải giúp nữ kiện tướng khoe trọn vẻ tươi tắn, đằm thắm.

Ở tuổi 44, Khánh Thi vẫn giữ được nét trẻ trung và thần thái rạng rỡ. Thế nhưng lần này, điều khiến người xem chú ý lại không chỉ là nhan sắc của cô mà còn là những khoảnh khắc rất đỗi đáng yêu khi ở cạnh các con. Không còn vẻ nghiêm túc, mạnh mẽ thường thấy trên sân khấu hay khi thi đấu, Khánh Thi trong những bức ảnh đời thường lại khá nũng nịu và dịu dàng. Cô thoải mái mỉm cười, ngồi trò chuyện và tận hưởng những phút giây gần gũi bên hai "thiên thần" nhỏ.

Khánh Thi xinh đẹp rạng rỡ tuổi 44 (Ảnh: Nguyễn Khánh Thi)

Trong một khoảnh khắc, Khánh Thi ôm cô con gái thứ hai - Anna Vương Diễm vào lòng. Hai mẹ con áp sát vào nhau, ôm nhau thật chặt. Nữ kiện tướng khẽ cúi đầu, gương mặt hiện rõ vẻ trìu mến, còn đôi tay vòng ra sau ôm con đầy yêu thương. "Mợ chảnh" Anna cũng quấn quýt bên mẹ, tạo nên khoảnh khắc vô cùng tình cảm.

Khánh Thi ôm con cái cưng Anna vào lòng (Ảnh: Nguyễn Khánh Thi)

Đáng yêu hơn cả là hình ảnh bé út Lisa Thuỳ Linh diện váy hồng có phần bèo nhún, tiến lại gần rồi trao cho mẹ một nụ hôn. Khánh Thi cũng cúi xuống đáp lại con, khung hình trông chẳng khác gì một cảnh trong bộ ảnh gia đình. Không cần tạo dáng cầu kỳ, tương tác tự nhiên của Khánh Thi và hai "tiểu công chúa" đã đủ khiến người xem cảm nhận được tình mẹ con gắn bó thắm thiết.

Khánh Thi vốn quen thuộc với hình ảnh một nữ kiện tướng dancesport cá tính, mạnh mẽ và luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng khi trở về với vai trò một người mẹ, cô lại có một vẻ rất khác. Bộ trang phục trắng mềm mại cùng mái tóc buộc gọn khiến Khánh Thi trông thanh thoát và trẻ trung. Đặc biệt, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dành cho các con càng làm cô trở nên gần gũi.

Khánh Thi bên con gái út Lisa (Ảnh: Nguyễn Khánh Thi)

Bên cạnh mẹ, hai nhóc tỳ cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Anna đáng yêu với mái tóc tết, Lisa lại nổi bật trong chiếc váy hồng nữ tính. Cả hai liên tục dành cho mẹ những cái ôm và nụ hôn đầy ấm áp. Một bên là mẹ U45 vẫn trẻ đẹp, một bên là hai "thiên thần" nhỏ hết sức đáng yêu, ba mẹ con tạo nên những khoảnh khắc đời thường vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Cư dân mạng không ngớt lời khen dành cho Khánh Thi khi cô có sự nghiệp thành đạt, gia đình hạnh phúc, viên mãn cùng Phan Hiển và ba nhóc tỳ vô cùng dễ thương.