Khánh Hòa: Bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện

Ngày 19/10, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa (phường Phan Rang) báo cáo vụ việc bé gái 9 tuổi tử vong để làm rõ các thông tin liên quan.

Trước đó, bé gái khoảng 9 tháng tuổi (ngụ tại phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) bị sốt nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa để thăm khám và điều trị vào chiều 18/10.

Gia đình bé gái đau xót trước sự ra đi đột ngột của bé. Ảnh: Cắt từ clip.

Tuy nhiên, sau khi được nhân viên y tế tại bệnh viện tiêm thuốc vào chiều tối cùng ngày, bé đột ngột có biểu hiện tím tái và ngưng thở. Sau đó bé được người nhà chuyển đến Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận nhưng đã không qua khỏi.

Bức xúc trước sự ra đi đột ngột của bé, người nhà đã có những phản ứng gay gắt tại bệnh viện. Các đoạn video ghi lại cảnh tượng này sau đó lan truyền nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Ông Phạm Viết Thái, cố vấn cấp cao của Bệnh viện đa khoa Thái Hòa cho biết, trong sáng 19/10, bệnh viện tổ chức họp Hội đồng chuyên môn để rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình tiếp nhận, điều trị và sử dụng thuốc đối với bệnh nhi và sẽ có báo cáo vụ việc với Sở Y tế.

Người nhà bé gái cho biết, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành giám định pháp y đối với thi thể nhằm có kết luận khách quan nhất.

Bệnh viện đa khoa Thái Hòa là bệnh viện tư nằm tại số 93-95 Ngô Gia tự, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, tiền thân là Phòng khám Đa khoa Thái Hoà bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2005. Đến năm 2020, phòng khám này xây dựng và chuyển đổi thành Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa.

