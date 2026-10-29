Nhắc đến Jisoo, nhiều người vẫn nghĩ ngay tới vẻ đẹp tiểu thư, những bộ cánh thanh lịch và hình ảnh ngọt ngào như búp bê. Nhưng thời gian gần đây, tủ đồ của chị cả BLACKPINK liên tục xuất hiện những lựa chọn táo bạo hơn.

Trưa 28/10, Jisoo tung teaser MV ADDICTED, tiếp nối single CLICK ra mắt hồi tháng 9. Sản phẩm dự kiến phát hành ngày 30/10, với những hình ảnh đầu tiên hé lộ concept tối màu và nổi loạn hơn của nữ ca sĩ.

Tâm điểm thời trang của teaser là thiết kế Couture Latex Lace Front Bodysuit từ Atsuko Kudo. Bộ bodysuit đen có cổ cao, tay ngắn hơi phồng và phần thân ôm sát, đặc biệt nổi bật với đường đan dây chạy dọc phía trước. Những khoảng hở nằm giữa hàng dây tạo điểm nhấn ngay trung tâm trang phục, trong khi đường khoét cao ở hông làm tổng thể thêm táo bạo, tôn đôi chân dài.

Chất liệu latex bóng càng phát huy hiệu ứng dưới ánh sáng xanh tím. Mỗi lần Jisoo chuyển động, bề mặt trang phục lại bắt sáng, làm nổi rõ đường nét cơ thể giữa khung hình tối. Phần cổ kín và vai dựng nhẹ mang đến vẻ mạnh mẽ, còn chi tiết đan dây cùng phom ôm sát bổ sung nét gợi cảm. Chỉ một sắc đen nhưng bộ đồ vẫn đủ sức giữ ánh nhìn.

Đặt trong bối cảnh mặt nước, mây giông và những tia sét xé ngang phía sau, tạo hình ấy càng mang màu sắc ma mị. Jisoo xuất hiện với mái tóc dài tung ra theo chuyển động, lúc ngả người, lúc đưa tay lên đầu, khiến đường nét của bộ bodysuit hiện lên rõ hơn. Khung cảnh siêu thực cùng trang phục bóng tối màu tạo cảm giác dữ dội, như báo hiệu một cơn bùng nổ đang chờ phía trước.

Đến những giây cuối, ánh nhìn sắc lạnh tiếp tục đẩy tinh thần nổi loạn lên cao. Vẻ đẹp cổ điển vốn là dấu ấn của Jisoo vẫn hiện diện, nhưng cách tạo dáng và biểu cảm lần này mang nét bất cần, khó đoán hơn. Chính sự kết hợp giữa gương mặt quen thuộc với một lựa chọn thời trang mạnh tay khiến teaser càng có sức hút.

Thực tế, màn xuất hiện với latex lần này tiếp nối những thử nghiệm thời trang gợi cảm mà Jisoo đã theo đuổi trong thời gian qua. Trên sân khấu, bìa tạp chí hay hình ảnh quảng bá solo, nữ ca sĩ ngày càng thoải mái với váy ngắn, chi tiết cut-out và những thiết kế tôn đường cong.

Trong khuôn khổ tour diễn toàn cầu DEADLINE của BLACKPINK, minidress siêu ngắn và các set đồ cắt xẻ giúp phong cách sân khấu của Jisoo thêm phần sắc sảo. Độ dài trang phục được đẩy lên cao, kết hợp những khoảng hở có chủ đích để tạo hiệu ứng khi biểu diễn. Những lựa chọn này vẫn giữ nét nữ tính, nhưng đã cho thấy chị cả BLACKPINK sẵn sàng thử một diện mạo nóng bỏng hơn hình ảnh tiểu thư thường thấy.

Một dấu mốc đáng nhớ khác là bộ ảnh cho ấn bản sách nghệ thuật Billboard Artist, được Billboard Hàn Quốc công bố ngày 20/2/2025. Giữa bốn phiên bản trang bìa, chiếc đầm đen cắt xẻ của Oude Waag trở thành lựa chọn gây chú ý đặc biệt. Những khoảng hở táo bạo mang đến vẻ quyến rũ rõ nét, khiến nhiều netizen xem đây là một trong những lần Jisoo diện đồ gợi cảm nhất trên bìa tạp chí lúc bấy giờ.

Với một gương mặt thường gắn liền cùng vẻ thanh lịch, lựa chọn ấy tạo bất ngờ khá lớn. Sắc đen giữ cho tổng thể nét sang trọng, trong khi cấu trúc cắt xẻ đưa hình ảnh Jisoo sang hướng trưởng thành, sắc sảo hơn. Đây cũng là ví dụ cho thấy cô có thể thay đổi cảm giác của cả bộ ảnh chỉ bằng một thiết kế có đường cắt mạnh.

Trước đó, Jisoo trong poster quảng bá mini album AMORTAGE cũng từng khiến fan hâm mộ bàn luận với một tạo hình táo bạo khác lạ. Nữ idol diện áo lông trắng dáng crop-top của Amiri, thiết kế cổ cao nhưng để hở vai và khoảng lớn ở eo. Bề mặt lông mềm mại vẫn gợi nét sang chảnh quen thuộc, còn phom áo ngắn đem lại vẻ trẻ trung, quyến rũ. Được biết, chỉ nhờ Jisoo, mẫu áo Amiri cô mặc đã hết hàng chỉ ít phút sau khi hình ảnh được công bố.

Từ áo lông hở vai, đầm cut-out đến bodysuit latex, những lựa chọn của Jisoo đang ngày càng mạnh về chất liệu và đường cắt. ADDICTED vì thế trở thành một điểm nhấn đáng chờ đợi trong hành trình đổi gu ấy. Giữ nguyên vẻ đẹp cổ điển nhưng thêm chút lạnh lùng, hoang dại, chị cả BLACKPINK đang khiến người xem muốn biết lần tới cô còn có thể "chơi lớn" đến đâu.

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