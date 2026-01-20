Jisoo (BLACKPINK) mặc váy nhái đến từ Việt Nam?

Tuần qua, Jisoo (BLACKPINK) xuất hiện tại sự kiện pop-up HELLO KITTY x JISOO ở Seoul với hình ảnh ngọt ngào quen thuộc trong chiếc mini dress trắng phối ren, phom dáng nữ tính, mang lại cảm giác trong trẻo và dễ thương. Thiết kế nhanh chóng được xác nhận đến từ OnOnMM, một thương hiệu thời trang Việt Nam từng nhiều lần đồng hành cùng BLACKPINK nói chung và Jisoo nói riêng, cũng như các gương mặt châu Á nổi bật như Nana hay Lingling Kwong.

Khoảnh khắc Jisoo diện váy của OnOnMM ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế. Dưới các bài đăng của thương hiệu, fan liên tục hỏi thông tin sản phẩm, giá bán như một kịch bản quen thuộc mỗi khi BLACKPINK "lên đồ". Điều này phần nào cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nữ idol, đồng thời là cú hích truyền thông đáng mơ ước với bất kỳ thương hiệu thời trang trẻ.

Jisoo ngọt ngào như cô gái đôi mươi với chiếc mini dress trắng (Nguồn @sooyaaa__)

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu rẽ sang hướng khác khi mạng xã hội trong nước bất ngờ xuất hiện những bài đăng đặt dấu hỏi về nguồn gốc thiết kế mà Jisoo mặc. Chỉ vài ngày sau hiệu ứng tích cực ban đầu, chiếc váy của OnOnMM bị đặt lên bàn cân so sánh với một thiết kế đến từ SHUSHU/TONG - thương hiệu nổi tiếng toàn cầu đến từ Trung Quốc.

Từ đây, những từ khóa nhạy cảm như "đạo nhái", "hàng giả" bắt đầu xuất hiện song hành với tên Jisoo trên mạng xã hội, khiến không ít người hâm mộ cảm thấy khó chịu. Một luồng ý kiến cho rằng việc gắn Jisoo với tranh cãi này là không công bằng, thậm chí mang tính "hạ bệ" hình ảnh của nữ thần tượng. Ở chiều ngược lại, cũng có những quan điểm thẳng thắn chỉ trích OnOnMM vì cho rằng thiết kế đã sao chép quá nhiều từ SHUSHU/TONG.

Chiếc váy của Jisoo về tổng thể khá tối giản, chi tiết nơ lớn trước ngực tạo cảm giác đồng điệu với nhân vật Hello Kitty (Ảnh X).

Khi so sánh 2 thiết kế, sự tương đồng là điều khó phủ nhận. Từ phom mini dress dáng A-line, màu trắng chủ đạo, tay áo phồng dài, đến chi tiết chiếc nơ đen lớn đặt chính giữa ngực, tổng thể mang lại cảm giác giống nhau ở mức độ cao, khiến tranh cãi không đơn thuần chỉ là cảm tính.

Điểm khác biệt lớn nhất khiến 1 số ý kiến đánh giá cao thiết kế đến từ Việt Nam hơn chính là chất liệu. Nếu như OnOnMM sử dụng ren với nhiều lớp chồng, tạo hiệu ứng nhẹ nhàng, mong manh và thiên về cảm giác lãng mạn, thì với SHUSHU/TONG sử dụng kỹ thuật draping để dựng phom chắc chắn hơn, mang lại cảm giác dày dặn và cao cấp.

Thương hiệu Việt OnOnMM và lần kết hợp mới nhất cùng Jisoo được khen ngợi (Ảnh X, OnOnMM).

Thiết kế của SHUSHU/TONG xuất hiện trong bộ sưu tập Fall/Winter 2025 tại Shanghai Fashion Week vào cuối tháng 3/2025. Trong khi đó, chiếc váy mang tên "Lushe Dress" của OnOnMM thuộc Mon Amour Collection được giới thiệu vào tháng 4/2025, tức chỉ sau khoảng một tháng.