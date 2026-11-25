Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại bước tiến từ cửa hàng đầu tiên đặt chân đến Việt Nam cho đến mạng lưới hiện diện rộng rãi tại các tỉnh thành trên ba miền cả nước, mà còn mở ra chương tiếp theo trên hành trình lan tỏa triết lý "Magnify Life - Cùng Mở Tầm Mắt" thông qua chuỗi hoạt động tri ân thiết thực dành cho người tiêu dùng trong nước.

Dấu ấn 1 năm chinh phục người tiêu dùng Việt bằng chuẩn mực Nhật Bản

Bắt đầu hành trình tại Việt Nam với cửa hàng flagship đầu tiên ở TTTM Saigon Centre (TP.HCM) vào tháng 11/2025, JINS nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường bán lẻ kính mắt bằng lộ trình mở rộng mạnh mẽ. Tiếp nối bước khởi đầu thành công đó là sự hiện diện liên tục của các cửa hàng mới tại những trung tâm thương mại sầm uất như AEON MALL Tân Phú Celadon và AEON MALL Bình Tân, cùng các đô thị lớn trải dài từ Nam ra Bắc như Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa và Quảng Ninh. Đặc biệt, sự phát triển vững chắc trong suốt 1 năm qua tại khu vực trọng điểm TP.HCM đã giúp JINS đưa trải nghiệm mua sắm kính mắt chuẩn Nhật đến gần hơn với đông đảo người tiêu dùng.

Sức hút của JINS tại thị trường Việt Nam đến từ sự giao thoa giữa tư duy thiết kế tinh giản tại Tokyo, công nghệ chế tác đề cao tính ứng dụng và quy chuẩn phục vụ tận tâm đặc trưng của Nhật Bản. Nổi bật từ dòng gọng kính siêu nhẹ JINS Airframe đến JINS 360° ứng dụng công nghệ độc quyền Multi-Direction Movement Hinge™ (Bản lề chuyển động đa chiều), mỗi sản phẩm đều mang đến sự linh hoạt trong từng chuyển động và cảm giác dễ chịu suốt ngày dài. Bên cạnh đó, JINS TODAY lại ghi dấu với tinh thần thời trang hiện đại, kiểu dáng hợp xu hướng, dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách từ thường ngày đến cá tính riêng.





Mỗi dòng sản phẩm JINS đều được nghiên cứu và phát triển nhằm cân bằng giữa chất liệu, công năng, thiết kế và mức giá, đem lại trải nghiệm đeo thoải mái, tính ứng dụng cao cùng giá trị thẩm mỹ trong từng chi tiết. Nhờ đó, từ những bước chân đầu tiên, triết lý "Magnify Life – Cùng Mở Tầm Mắt" từ Nhật Bản dần được lan tỏa, mang đến những trải nghiệm thị giác và phong cách sống mới mẻ cho giới trẻ yêu thời trang, nhân viên văn phòng và các gia đình Việt.

Cơ hội trúng chuyến du lịch Nhật Bản và loạt quà tặng tri ân đặc quyền

Nhân dịp đón sinh nhật 1 tuổi và cũng là cơ hội để thay cho lời cảm ơn thiết thực gửi đến khách hàng đã gắn bó suốt 1 năm qua, JINS Việt Nam công bố triển khai chuỗi ưu đãi và quà tặng đặc biệt tại hệ thống cửa hàng, bao gồm:

Quà tặng độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi: Từ ngày 15/11 đến hết ngày 30/11/2026 (hoặc đến khi hết quà), khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 2.000.000 VNĐ sẽ được tặng ngay 01 sổ tay JINS phiên bản kỷ niệm 1 năm. Chương trình áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng JINS Việt Nam, ngoại trừ cửa hàng JINS AEON MALL Hạ Long.

Cơ hội du lịch Nhật Bản với chương trình bốc thăm may mắn quy mô lớn tại TP.HCM: Từ ngày 20/11 đến 20/12/2026, với mỗi hóa đơn mua sắm từ 3.000.000 VNĐ tại các cửa hàng JINS Saigon Centre, AEON MALL Tân Phú Celadon và AEON MALL Bình Tân, khách hàng sẽ nhận 01 lượt tham gia bốc thăm trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng giá trị: 01 Giải Đặc biệt: 01 chuyến du lịch Nhật Bản dành cho 2 người với tổng trị giá đến 120.000.000 VNĐ – hành trình khám phá quê hương của thương hiệu JINS. 03 Giải Nhất: Mỗi giải 01 điện thoại iPhone 18 Pro 256GB. 15 Giải Khuyến khích: Mỗi giải 01 voucher mua kính JINS trị giá 5.000.000 VNĐ.

Từ ngày 20/11 đến 20/12/2026, với mỗi hóa đơn mua sắm từ 3.000.000 VNĐ tại các cửa hàng JINS Saigon Centre, AEON MALL Tân Phú Celadon và AEON MALL Bình Tân, khách hàng sẽ nhận 01 lượt tham gia bốc thăm trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng giá trị:

Ưu đãi lên đến 50% dành cho các sản phẩm mắt kính chọn lọc từ chương trình "Khám phá các thiết kế kính từ Tokyo, Nhật Bản".

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm JINS chính thức có mặt tại Việt Nam và đánh dấu cột mốc 3 cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM tròn 1 tuổi, JINS Việt Nam trân trọng mời khách hàng ghé thăm hệ thống cửa hàng để cùng nhìn lại hành trình 1 năm, trải nghiệm những ưu đãi đặc biệt và nhận các phần quà tri ân ý nghĩa từ thương hiệu.