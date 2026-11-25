Đảm nhận vai bé Hạnh lấy đi nhiều nước mắt của khán giả trong Trại Giam Hạnh Phúc, Sally Hồng Anh đang là cái tên nhận về nhiều sự chú ý. Trái ngược với vẻ ngoài giản dị trên màn ảnh, diện mạo ngọt ngào của nữ diễn viên 16 tuổi tại loạt sự kiện cinetour gần đây khiến netizen bất ngờ vì nhiều nét hao hao Doãn Hải My, Phương Nhi hay Nàng Mơ.

Màn "lột xác" từ nữ sinh mộc mạc đến visual ngọt ngào trên thảm đỏ

Trong dự án điện ảnh trăm tỷ đang gây sốt phòng vé, Sally Hồng Anh hóa thân thành Hạnh - cô em gái non nớt của thầy giáo Phúc (Tuấn Trần thủ vai). Gắn liền với tạo hình tóc mái lòa xòa, sơ mi, áo khoác rộng thùng thình cùng chiếc mũ vải quen thuộc, nhân vật của cô mang đậm nét mộc mạc, chân chất. Chính sự đối lập giữa tạo hình trên phim và phong cách đời thực đã tạo nên bất ngờ thú vị khi nữ diễn viên tuổi teen xuất hiện tại các buổi giao lưu cùng khán giả.

Khung hình đối lập giữa nhân vật chân chất trên phim và diện mạo rạng rỡ ngoài đời thực của "em gái Tuấn Trần".

Rời xa trang phục học sinh giản dị, Sally Hồng Anh biến hóa đầy nữ tính trên thảm đỏ quảng bá phim với những thiết kế váy bay bổng, tông màu trang nhã. Nổi bật phải kể đến mẫu đầm xanh pastel trễ vai đính hoa nổi 3D, kết hợp cùng những dải voan mềm mại buông rủ giúp cô nàng tôn lên nét thanh thoát tựa nàng thơ trong sự kiện premiere.

Sally Hồng Anh hóa "nàng thơ" trong mẫu váy trễ vai đính hoa 3D bay bổng.

Ở một hoạt động khác, Sally lại ghi điểm với vẻ trẻ trung khi diện váy trắng dáng ngắn xòe bồng, nhấn nhá chi tiết xuyên thấu tinh tế ở phần thân trên. Phối cùng giày cao gót trắng và kiểu tóc buộc gọn gàng, tổng thể mang đến cảm giác chỉn chu, ngọt ngào nhưng vẫn giữ trọn nét trong trẻo đúng lứa tuổi 16.

Nụ cười má lúm "đốn tim" khán giả và sắc vóc tuổi 16 trổ mã ấn tượng

Điểm sáng giúp Sally Hồng Anh dễ dàng chinh phục ánh nhìn chính là nụ cười rạng rỡ với hàm răng đều tăm tắp cùng đôi má lúm duyên dáng. Dưới loạt ảnh cinetour, nhiều khán giả nhận xét đường nét thanh tú của cô có nhiều điểm tương đồng với các mỹ nhân Vbiz đình đám như Doãn Hải My, Á hậu Phương Nhi hay người mẫu Nàng Mơ. Bên cạnh những lời khen ngợi nhan sắc tự nhiên, không ít netizen còn nhiệt tình nhắn nhủ nữ diễn viên trẻ hãy giữ nguyên nét duyên hiện tại, đừng vội can thiệp thẩm mỹ khi tuổi đời còn quá nhỏ.

Đường nét gương mặt thanh tú của sao nữ tuổi 16 được nhận xét có nhiều nét hao hao Doãn Hải My, Phương Nhi và Nàng Mơ.

Nụ cười rạng rỡ cùng đôi má lúm duyên dáng là điểm sáng giúp Sally Hồng Anh thu hút ống kính tại các buổi giao lưu.

Bước sang tuổi 16, Sally Hồng Anh cho thấy sự trổ mã rõ rệt cả về đường nét gương mặt lẫn vóc dáng. Với chiều cao vượt mốc 1m60 cùng thân hình thanh mảnh, cô thoát khỏi hình ảnh nhỏ nhắn quen thuộc để tiến vào giai đoạn dậy thì đầy ấn tượng. Sở hữu gương mặt sáng, thần thái tự tin cùng lợi thế ngoại hình nổi bật, Sally Hồng Anh được kỳ vọng sẽ sớm bứt phá hơn nữa cả ở địa hạt diễn xuất lẫn thời trang trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV