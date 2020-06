Jennie được gọi là “thánh tiết kiệm” vì thường xuyên "tái chế" đồ hiệu nhưng sự thật là gì?

Trong loạt poster "nhá hàng" cho single comeback "How You Like That", 4 cô nàng Black Pink lại tiếp tục khiến dân tình ấn tượng với tạo hình hay ho thú vị. Trong đó, Jennie còn được dân tình phong là "thánh tiết kiệm" vì chi tiết tái chế đồ cũ hay ho. Từ khuyên tai, mạng che mặt đến bông hoa trà Chanel mà Jennie sử dụng đều là những chi tiết khiến netizen chú ý.

Đầu tiên là chi tiết bông hoa trà xinh xẻo mà cô nàng cài trên đầu trong ảnh poster. Từng có "tiền lệ" dùng dây ruy băng Chanel buộc tóc, nên dân tình suy đoán Jennie đã tận dụng nốt em hoa trà cài trên hộp đựng đồ Chanel để chưng diện trong poster lần này.

Tiếp đến phần mạng che đầu, Jennie đã rất nhiều lần diện các loại mạng che đầu khác biệt nên có thể lần này cô cũng tái chế lại 1 trong số đó để đeo lên poster.

2 đôi khuyên tai mà Jennie sử dụng đều là món quà mà cô nhận được nhân dịp sinh nhật từ fandom Jenner Bar.

Chưa dừng lại ở đó, có fan còn tăm tia ra trong bộ nail mà Jennie sử dụng, có một mẫu nail đính đá đã từng được cô dùng từ năm 2018.

Vậy phải chăng trong lần comeback này, Jennie toàn dùng đồ cũ cho tiết kiệm? Vậy nhưng sự thật không phải như vậy. Về phần chi tiết bông hoa trà, đây vốn không phải là bông hoa đính trên hộp quà Chanel như dân tình suy đoán mà là 1 thiết kế riêng của nhà mốt Pháp có giá sương sương gần 10 triệu đồng.

Tiếp đến về phần mạng che mặt, nếu soi kỹ có thể thấy chi tiết sợi đan trên mạng hoàn toàn khác biệt. Phần nail đính móng tay cũng chưa hoàn toàn rõ rệt nên không thể kết luận đây có phải là màn tái chế đồ cũ đã dùng từ năm 2018 hay không.

Còn về phần đeo khuyên tai mà fan tặng thì đây càng là việc đáng tự hào vì Jennie đã thể hiện tình cảm và sự trân trọng với những món quà mà cô nhận được từ fan. Trong quá khứ, cô cũng từng nhiều lần sử dụng những món quà do fan tặng.

Ngoài ra, nếu Jennie có tái chế đồ cũ thật thì điều này càng thể hiện tính sáng tạo vô biên của cô. Trong quá khứ, Jennie còn từng có màn tái chế hay ho khi biến khuyên tai Chanel thành nhẫn khiến bao người bất ngờ.

(Nguồn: Fb @Hắc Hường Hội)