5 chai xịt thơm cho tóc và cơ thể, mùi dịu nhẹ thanh mát rất hợp dùng mùa hè

Mùa hè nóng ẩm khiến cơ thể dễ đổ mồ hôi, mái tóc cũng nhanh bết và ám mùi khó chịu. Những lúc này, một chai xịt thơm nhẹ nhàng cho cả tóc và cơ thể chính là "cứu tinh" giúp bạn luôn cảm thấy tươi mát, tự tin suốt cả ngày. Điểm cộng của body mist là mùi hương dịu nhẹ, dễ dùng lại nhiều lần mà không gây nồng gắt như nước hoa. Đặc biệt, chỉ với khoảng 500k, bạn hoàn toàn có thể "tậu" những chai body mist này để thay đổi mùi hương theo tâm trạng. Dưới đây là 5 lựa chọn vừa dễ chịu, vừa hợp mùa hè mà bạn nên thử.

1. The Body Shop Moringa Body Mist

Moringa là một trong những mùi hương "best-seller" của The Body Shop, nổi bật với vibe hoa cỏ nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không hề ngọt gắt. Khi xịt lên da hoặc tóc, bạn sẽ cảm nhận được hương hoa thanh thoát, sạch sẽ, rất phù hợp với những ngày nắng nóng. Ưu điểm của dòng này là cảm giác mát nhẹ khi xịt, giúp "giải nhiệt" tức thì. Độ lưu hương ở mức vừa phải, khoảng 2-3 tiếng, thích hợp để mang theo và dặm lại trong ngày. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thích phong cách dịu dàng, tinh tế.

2. Elizabeth Arden Green Tea Fine Fragrance Mist

Nếu bạn là fan của những mùi hương tươi mát kiểu trà xanh - cam chanh thì chắc chắn không thể bỏ qua dòng này của Elizabeth Arden. Green Tea mang đến cảm giác cực kỳ sảng khoái ngay từ lần xịt đầu tiên, giống như một ly trà đá mát lạnh giữa ngày hè. Hương thơm có sự kết hợp giữa citrus và trà xanh, tạo cảm giác sạch sẽ, năng động và rất "dễ dùng" trong mọi hoàn cảnh, từ đi làm đến đi chơi. Đặc biệt, mùi này unisex nhẹ nên cả nam và nữ đều có thể sử dụng.

3. Innisfree Perfumed Body & Hair Mist

Dòng xịt thơm của Innisfree ghi điểm nhờ bảng mùi đa dạng, từ hoa cỏ, trái cây đến hương biển, giúp bạn dễ dàng chọn theo sở thích. Điểm đặc biệt là sản phẩm có thể dùng cho cả tóc và cơ thể, giúp mái tóc luôn thơm tho mà không bị khô xơ. Kết cấu dạng mist siêu nhẹ, không gây bết tóc hay dính da. Đây là lựa chọn phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc dân văn phòng muốn một mùi hương dễ chịu, giá mềm nhưng vẫn "ổn áp" cho mùa hè.

4. De Memoria Body Mist

Nếu bạn muốn tìm một mùi hương "không đụng hàng", De Memoria là cái tên đáng thử. Đây là brand Việt theo hướng niche, tập trung vào những tầng hương độc đáo và có chiều sâu hơn so với body mist thông thường. Mùi hương của De Memoria thường mang nét trưởng thành, tinh tế, không quá ngọt, phù hợp với những ai thích phong cách khác biệt. Dù là body mist, nhưng độ lưu hương của sản phẩm khá ổn so với mặt bằng chung, đủ để bạn tự tin trong nhiều giờ.

5. Yves Rocher Raspberry & Peppermint Body & Hair Mist

Sự kết hợp giữa mâm xôi và bạc hà của Yves Rocher mang đến cảm giác cực kỳ "đã" trong ngày nóng. Hương trái cây ngọt nhẹ hòa cùng bạc hà the mát tạo nên tổng thể vừa dễ thương, vừa sảng khoái. Khi xịt lên tóc, bạn sẽ cảm nhận rõ hiệu ứng mát lạnh nhẹ nhàng, rất thích hợp sau khi đi ngoài trời về. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích mùi hương trẻ trung, năng động và có chút phá cách.

Tóm lại, với ngân sách khoảng 500k, bạn hoàn toàn có thể sở hữu những chai xịt thơm để "đổi mood" mỗi ngày mà vẫn giữ được cảm giác tươi mát suốt mùa hè. Body mist không chỉ giúp cơ thể thơm tho mà còn mang lại cảm giác dễ chịu, nâng cao sự tự tin trong giao tiếp. Tùy vào sở thích cá nhân - từ hoa cỏ nhẹ nhàng, trà xanh thanh mát đến trái cây năng động - bạn có thể chọn cho mình một vài mùi hương "chân ái" để đồng hành trong những ngày nắng nóng.