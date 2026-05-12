IU ngày càng lộ style kém nhất Perfect Crown, lên đồ không ra được chất tiểu thư tài phiệt

Câu chuyện thời trang trong những bộ phim tài phiệt Hàn Quốc từ lâu đã được coi là “nam châm” hút khán giả, bởi chỉ cần nhìn vào outfit cũng đủ cảm nhận được địa vị, quyền lực và khí chất nhân vật. Và Perfect Crown cũng không phải ngoại lệ. Xuyên suốt bộ phim, Byeon Woo Seok gây ấn tượng mạnh với loạt trang phục đẹp xuất sắc: những bộ suit may đo sắc nét, chuẩn phom cùng bảng màu trung tính sang trọng, giúp nam diễn viên toát lên vẻ quyền lực, nam tính đúng chất Đại quân. Quan trọng hơn, cách phối đồ còn khéo léo cũng giúp tôn trọn vẹn lợi thế hình thể cao ráo, bờ vai rộng của nam diễn viên. Trái ngược với nam chính, trang phục của IU lại gây ra khá nhiều tranh cãi. Thậm chí, nhiều set đồ của "em gái quốc dân" còn tạo cảm giác như đồ công sở thông thường, thiếu điểm nhấn và không ra được khí chất của một nữ tài phiệt thông minh và hiện đại. So với Byeon Woo Seok, hay ngay cả nữ phụ Gong Seoung Yeon, những bộ cánh của IU càng về sau càng lộ rõ sự "non tay" từ đội ngũ stylist. Dân tình còn tiếp tục đem so với tác phẩm Hotel de Luna từng gây tiếng vang trước đó của IU để thấy trang phục trong Perfect Crown không khác nào 1 bước thụt lùi.

Byeon Woo Seok gây ấn tượng với loạt outfit mãn nhãn, được may đo hoàn hảo và tôn trọn được lợi thế vóc dáng của nam diễn viên.

Nữ phụ Gong Seung Yeon trong vai Thái Hậu...

...lâu lâu mới "lên đồ" nhưng vẫn toát ra được khí chất sang trọng, quyền lực.

Trang phục của IU trong Perfect Crown chưa đủ sức ấn tượng dù đảm nhiệm vai diễn nữ tài phiệt giàu có. (Ảnh: Instagram)

Điển hình là trong 2 tập mới đây, set áo vàng mustard phối chân váy cùng tông của Max Mara chính là ví dụ điển hình khiến người xem không khỏi khó hiểu. Phần cổ bèo cùng thiết kế tay phồng, khi mix cùng chân váy da có độ dài qua gối khiến cho dáng người IU trở nên cứng nhắc và đứng tuổi. Không những thế, bộ cánh này còn dìm chiều cao của IU, cảm giác sang trọng của 1 phu nhân Đại quân có xuất thân là tài phiệt đều không hề có.

Outift vàng-nâu trông vừa sến vừa cứng của IU gây mất điểm trong tập mới của bộ phim.

Ở một phân cảnh khác, set đồ màu kem của IU cũng bị đánh giá "lép vế" hoàn toàn khi đặt cạnh outfit all-black quyền lực của Byeon Woo Seok. Bộ suit của Self-portrait có phom ôm, dáng đứng formal với phần thắt lưng nhằm tôn lên vòng eo thon gọn. Thế nhưng chiếc quần suông lại thiếu độ rũ nên vô tình làm vóc dáng của IU trông thấp và nhỏ hơn hẳn. Phần eo đáng lẽ sẽ trở nên thon hơn nhờ thắt lưng, thì nay bỗng trở thành chi tiết rối mắt. Chiếc vòng ngọc trai trông cũng không hề ăn nhập với cả trang phục.

Với trang phục quá đẹp và chỉn chu của Byeon Woo Seok, outfit của IU trông càng rõ độ chênh lệch. (Ảnh: Instagram)

Một outfit khác cho thấy sự tham chi tiết khiến tạo hình của IU không ra được "chất" tinh tế của giới tài phiệt: chiếc áo khoác tweed dáng lửng màu xanh lá vốn đã khá rực nhưng lại mix cùng blouse hết sức bèo nhún bên trong, khiến thân trên trông rườm rà, thiếu sự tinh gọn. Chưa hết, chiếc quần jeans dáng ôm cũng khiến set đồ của IU mất đi sự sang trọng, nhiều người còn đùa rằng trông giống trưởng phòng hơn là con gái nhà tài phiệt.

Set đồ màu mè, rối mắt của IU. (Ảnh: Instagram)

Stylist của IU có vẻ rất thích những trang phục họa tiết, nhưng cách phối đồ lại khiến outfit không đạt được hiệu ứng đẹp như mong muốn. Mẫu áo cardigan đi cùng với chân váy da midi và thắt lưng to bản dưới đây tiếp tục khiến cho giao diện của nữ diễn viên vừa mất đi độ sang chảnh, vừa trông bị sến và rối mắt. Với chiều cao chỉ khoảng 1m6, những mẫu váy da dáng midi thực sự là "khắc chế" vóc dáng của IU.

Ảnh: Instagram.

Set đồ thể hiện tính cách năng động của IU với áo khoác tweed trắng phối jeans ống rộng, T-shirt và mũ lưỡi trai tiếp tục gây tranh cãi vì cách kết hợp loạn mắt. Dù ngụ ý của phân cảnh này là để khắc họa phiên bản gần gũi, trẻ trung và nhiều năng lượng của IU nhưng tổng thể outfit sao có thể trông như “sinh viên đại học đi cà phê” thế này?

Ảnh: MBC

Không chỉ đồ mặc ra ngoài mà trang phục ở nhà của IU cũng bất ổn. Cô thường được stylist cho khoác áo choàng dài bên ngoài set đồ dáng suông thoải mái, tạo nên combo dìm dáng tuyệt đối cho kiểu người nhỏ nhắn như IU.

Set đồ gồm áo choàng lụa họa tiết dày đặc phối cùng quần đồng bộ trông đã khá rối mắt và không hợp dáng người rồi, nhưng khi được mix cùng áo satin hồng vỏ đỗ bên trong đã thật sự tạo nên combo luộm thuộm của các bà thím chứ không phải của tiểu thư nhà tài phiệt.

Một set đồ ngủ khác nhìn cũng không ra chất tài phiệt của IU, với pajama kẻ đỏ phối cùng áo choàng dài đỏ thẫm. Đỉnh điểm rối mắt của set đồ này là chiếc áo voan tầng lớp điệu đà màu tím không có chút nào liên quan được mặc bên trong.

Nếu như phần thân trên đã đầy rối mắt, thì bên dưới stylist còn cố thêm 1 đôi Crocs đế dày và đính đủ loại hạt, không giúp IU cao thêm mà chỉ khiến cô trông thật rườm rà.

Trần đời ít thấy tiểu thư tài phiệt nào trên phim mê Crocs như IU.

Thảm hoạ Crocs vẫn kéo dài không rõ lý do, khi IU liên tục xuất hiện cùng mẫu dép chunky có tác dụng nhắc nhở người xem về chiều cao có hạn này.

Nhìn nhanh cũng nhận ra đây là set đồ với kiểu dáng, màu sắc và cách mix đặc trưng của nhiều chị em công sở hiện nay. (Ảnh: Instagram)

Sở dĩ, nhiều người thất vọng với IU ở Perfect Crown vì thời điểm Hotel del Luna lên sóng, IU lại được xem là một trong những nữ chính có tạo hình xuất sắc nhất màn ảnh Hàn. Trong vai Jang Man Wol – bà chủ khách sạn đã sống hơn nghìn năm, IU gần như biến mỗi phân cảnh thành một “sàn runway” thực thụ với loạt outfit đa dạng, từ váy vintage, suit tweed, trang phục mang hơi hướng quý tộc đến những thiết kế haute couture cầu kỳ. Điều khiến tạo hình của cô được khen không chỉ nằm ở độ đắt đỏ mà còn ở tính đồng nhất với nhân vật: kiêu kỳ, bí ẩn, quyền lực nhưng vẫn ma mị và nữ tính. Stylist cũng rất khéo trong việc dùng phom dáng cổ điển, màu sắc phù hợp cùng phụ kiện statement để tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn và khí chất riêng của IU, thay vì cố ép cô vào hình tượng “phú bà” cứng nhắc.