Infographic: Những sai lầm khiến trẻ dễ viêm phổi

Ảnh minh họa: Getty Images

Khi nhiệt độ hạ thấp, cha mẹ thường tăng cường các biện pháp giữ ấm và bảo vệ trẻ. Tuy vậy, không phải cách làm nào cũng mang lại hiệu quả như mong đợi. Một số thói quen xuất phát từ tâm lý phòng bệnh quá mức hoặc thiếu cập nhật kiến thức có thể vô tình khiến trẻ dễ bị nhiễm lạnh và suy giảm sức đề kháng.

Infographic dưới đây tổng hợp các sai lầm thường gặp để phụ huynh chủ động điều chỉnh trong sinh hoạt hằng ngày. Nhận diện sớm những sai lầm phổ biến giúp gia đình giảm nguy cơ trẻ mắc viêm phổi.