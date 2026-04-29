Hydroquinone và rủi ro từ hoạt chất "làm hồng" thần tốc trong mỹ phẩm

Một nghịch lý phổ biến trong thói quen chăm sóc da

Lý do không khó hiểu: đây là nhu cầu mang tính cá nhân, ít được chia sẻ công khai, và người dùng thường muốn giải quyết nhanh gọn. Kết quả là quyết định mua thường dựa vào một vài hình ảnh before/after, lời giới thiệu nhấn vào tốc độ, hoặc review truyền miệng, mà bỏ qua câu hỏi căn bản nhất: sản phẩm này đang tác động lên da bằng cơ chế gì?

Đây chính xác là khoảng trống thông tin mà nhiều sản phẩm chứa Hydroquinone đang tồn tại, và người dùng thường không biết mình đang dùng hoạt chất này cho đến khi vấn đề đã xảy ra.

Hydroquinone làm hồng nhanh, nhưng bằng cách nào?

Hydroquinone cho kết quả nhanh vì nó ức chế trực tiếp enzyme Tyrosinase - enzyme chịu trách nhiệm sản xuất Melanin trong tế bào da. Khi Tyrosinase bị tắt, Melanin mới không được tạo ra, màu da thay đổi rõ rệt chỉ sau 7–14 ngày.

Nhưng Melanin không chỉ là sắc tố tạo màu da. Đây còn là hệ thống phòng thủ tự nhiên của da trước tia UV và các tác nhân oxy hóa từ môi trường. Khi Melanin bị ức chế liên tục, da mất đi khả năng tự bảo vệ, trở nên nhạy cảm hơn, dễ tổn thương hơn trước ánh sáng và các tác nhân bên ngoài.

Da hồng hơn không có nghĩa là da khỏe hơn. Trong trường hợp này, kết quả nhanh đến từ việc một chức năng sinh lý của da bị tắt đi, không phải từ việc da đang được phục hồi.

Rủi ro dài hạn: tổn thương da có thể không hồi phục

Tác dụng phụ nghiêm trọng nhất được ghi nhận khi dùng Hydroquinone kéo dài là tình trạng da xuất hiện mảng sậm màu xanh đen nghịch lý, hoàn toàn ngược với mong muốn ban đầu của người dùng.

Theo systematic review phân tích 126 ca lâm sàng được công bố trên International Journal of Dermatology: thời gian dùng Hydroquinone trung bình dẫn đến ochronosis là 5 năm. Tình trạng này hiện chưa có phương pháp điều trị hiệu quả dài hạn. tổn thương da có thể là vĩnh viễn.

Ngoài ra, International Journal of Cosmetic Science (Wiley) ghi nhận: Hydroquinone tạo ra reactive oxygen species gây tổn thương oxy hóa màng lipid tế bào melanocyte, dẫn đến mất sắc tố da vĩnh viễn trong một số trường hợp. (Nguồn: International Journal of Cosmetic Science, Wiley Online Library)

Bị cấm tại EU, hạn chế tại Hàn Quốc, không được phép tại Việt Nam

Tại Liên minh Châu Âu, Hydroquinone bị cấm hoàn toàn trong mỹ phẩm tiêu dùng theo Regulation (EC) No 1223/2009, Annex II, mục 1339, sau nhiều năm đánh giá dữ liệu lâm sàng của Ủy ban Khoa học về An toàn Người tiêu dùng (SCCS).

Tại Hàn Quốc, Bộ Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) liệt Hydroquinone vào danh mục bị cấm trong mỹ phẩm OTC, nằm trong danh sách hơn 1.030 hoạt chất không được phép trong mỹ phẩm tiêu dùng.

Tại Việt Nam, Hydroquinone là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da theo Thông tư số 06/2011/TT-BYT và Phụ lục II, Hiệp định mỹ phẩm ASEAN (số tham chiếu 1339). Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã nhiều lần ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm phát hiện chứa hoạt chất này, bao gồm lệnh thu hồi toàn quốc năm 2024 theo Công văn số 4200/QLD-MP và 4201/QLD-MP ngày 30/12/2024.

Nếu Hydroquinone đã bị cơ quan quản lý nhiều nước xác định là không phù hợp cho mỹ phẩm tiêu dùng, tại sao người dùng vẫn có thể dễ dàng tiếp cận sản phẩm chứa hoạt chất này, chỉ vì thấy quảng cáo hấp dẫn và không biết cách đọc thành phần?

Vùng da nhạy cảm cần tiêu chuẩn cao hơn, không thấp hơn

Vùng da nhạy cảm có cấu trúc mỏng hơn và khả năng hấp thụ hoạt chất cao hơn nhiều vùng da khác. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) khuyến nghị tránh ngay cả các sản phẩm chứa hương liệu và chất khử mùi thông thường cho vùng này, vì đây là khu vực dễ kích ứng hơn trước các tác nhân tưởng như rất thông thường.

Thêm vào đó, StatPearls (NIH) ghi nhận: 35–45% lượng Hydroquinone bôi ngoài da được hấp thụ vào hệ thống mạch máu toàn thân, tỷ lệ hấp thụ này càng cao hơn trên những vùng da có cấu trúc mỏng và nhạy cảm.

Nếu người dùng sẵn sàng dành thời gian đọc thành phần của một chai serum dưỡng da mặt, thì những vùng da nhạy cảm, vốn mỏng hơn, nhạy hơn và hấp thụ nhiều hơn lẽ ra phải được cẩn thận đến mức tương đương, nếu không muốn nói là cao hơn.

Hoạt chất thế hệ mới: cơ chế khác, rủi ro khác

Các hoạt chất thế hệ mới như Alpha Arbutin, Kojic Acid và Niacinamide tác động chọn lọc hơn vào chuỗi sản xuất Melanin, nó không tắt toàn bộ enzyme Tyrosinase mà điều tiết từng bước trong quá trình, cho phép da duy trì chức năng sinh lý bình thường.

Kết quả đến chậm hơn, thường từ tuần 3–8. Nhưng trong suốt quá trình đó, da không mất đi hệ thống phòng thủ tự nhiên. Hiện tại, Alpha Arbutin được EU chính thức phê duyệt ở nồng độ tối đa 2% trong kem dưỡng mặt theo Regulation (EU) 2024/996, cho thấy đây là hoạt chất được đánh giá đủ an toàn cho sử dụng tiêu dùng trong điều kiện kiểm soát.



