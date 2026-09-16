Hy hữu: Trẻ sơ sinh bị "sợi dây ẩn" thắt nghẹt cẳng chân từ trong bụng mẹ, phải phẫu thuật khi mới 12 giờ tuổi

Ngày 15/9, chia sẻ với Vietnam Plus, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết các y, bác sỹ của Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một trẻ sơ sinh 12 giờ tuổi bị vòng xơ thắt nghẹt cẳng chân, gây ảnh hưởng đến tuần hoàn chi do hội chứng dải sợi ối.

Bệnh nhi là con thứ hai của sản phụ B.T.T.N. (trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ). Trẻ được sinh mổ, cân nặng 3kg. Ngay sau sinh, trẻ khóc to, phản xạ tốt. Tuy nhiên, các bác sỹ sản khoa phát hiện trẻ có nhiều bất thường bẩm sinh tại tay và chân nên đã hội chẩn với các bác sỹ ngoại khoa. Qua thăm khám, các bác sỹ xác định trẻ có vòng da thắt nghẹt cẳng chân trái, vòng da thắt tại ngón III, IV bàn tay hai bên do hội chứng dải sợi ối, kèm dị dạng bàn chân khoèo trái. Đặc biệt, vòng thắt tại cẳng chân trái có dấu hiệu chèn ép mạch máu, thần kinh, làm giảm tưới máu xuống đầu chi.

Khẩn trương hội chẩn và chỉ định phẫu thuật, ca phẫu thuật được thực hiện vào tối 6/9, khi trẻ mới 12 giờ tuổi

Chia sẻ với Vietnam Plus, các bác sĩ cho biết, do bệnh nhi còn rất nhỏ, các cấu trúc mạch máu, thần kinh và tổ chức phần mềm ở chi có kích thước nhỏ, trong khi vòng xơ đã gây chèn ép và ảnh hưởng đến tưới máu, êkíp phẫu thuật lựa chọn phương án xử trí 2 thì.

Trẻ sơ sinh có vòng xơ thắt nghẹt cẳng chân trước và sau phẫu thuật. (Ảnh: BVCC)

Ở thì phẫu thuật thứ nhất, các bác sỹ cắt bán phần vòng xơ để giải phóng vùng bị chèn ép, bảo tồn mạch máu, thần kinh; đồng thời xoay vạt da và khâu phục hồi tổ chức phần mềm tại vị trí bị thắt.

Sau phẫu thuật, trẻ được theo dõi sát tình trạng tuần hoàn chi, vết mổ và toàn trạng. Dự kiến sau khoảng 1-3 tháng, khi tổ chức phần mềm ổn định, các bác sỹ sẽ đánh giá và thực hiện thì phẫu thuật thứ hai để xử lý phần vòng thắt còn lại.

Các bác sỹ cho biết việc chia phẫu thuật thành nhiều giai đoạn nhằm từng bước giải phóng vòng thắt, hạn chế nguy cơ thay đổi tuần hoàn quá đột ngột tại chi, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức phần mềm hồi phục.

Sau 10 ngày điều trị, trẻ ổn định, đầu chi hồng hào, vận động tốt và được xuất viện. Gia đình được hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà và tái khám theo lịch hẹn.

Hội chứng dải sợi ối là gì?

Theo VTC News chia sẻ, hội chứng dải sợi ối, còn được gọi là hội chứng vòng thắt bẩm sinh, xảy ra khi các dải mô xơ hình thành trong buồng ối quấn quanh một phần cơ thể thai nhi trong quá trình phát triển. Tùy mức độ, vòng xơ có thể chỉ tạo vết lõm trên da hoặc gây chèn ép sâu, ảnh hưởng đến sự phát triển của chi; trường hợp nặng có thể làm cản trở dòng máu đến đầu chi.

Hội chứng dải sợi ối là bất thường tương đối hiếm gặp (với tỉ lệ gặp là ở khoảng 1 trên 10.000 đến 15.000 trẻ sinh ra) và biểu hiện rất đa dạng. Vòng thắt có thể xuất hiện ở ngón tay, ngón chân, cẳng tay, cẳng chân hoặc các vị trí khác. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào vị trí, độ sâu và mức độ chèn ép của dải xơ.

Trong đó, những trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng đến tuần hoàn chi cần được đánh giá và xử trí kịp thời. Việc phát hiện sớm tình trạng giảm tưới máu có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn tổ chức và chức năng chi.

Ca bệnh trên một lần nữa cho thấy vai trò của khám sàng lọc trẻ ngay sau sinh, phát hiện sớm các bất thường bẩm sinh và phối hợp kịp thời giữa các chuyên khoa. Đặc biệt, với những dị tật có nguy cơ ảnh hưởng đến mạch máu, thần kinh hoặc chức năng vận động, quyết định điều trị cần được đưa ra trên cơ sở đánh giá toàn diện và theo dõi sát diễn biến của trẻ.