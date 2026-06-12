Hotmom Long Biên có giúp việc 24/7 vẫn tự vào bếp, dạy con nấu ăn từ những bước đơn giản nhất

Nhắc đến "hotmom Long Biên" Ngô Thùy Linh, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, có cuộc sống sung túc, viên mãn và luôn xuất hiện với phong thái rạng rỡ. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài chỉn chu ấy, cô cũng giống như bao người mẹ khác: luôn trăn trở, lo lắng và không ngừng học cách yêu thương, dạy dỗ con sao cho đúng.

Hotmom Long Biên nói lên niềm chung của tất cả các bà mẹ

Mới đây, Ngô Thùy Linh đã có những chia sẻ rất thật về hành trình làm mẹ của mình. Cô tâm sự: "Cảm giác hạnh phúc nhất mỗi ngày của mình là được ôm con. Nhưng thật sự mình không biết nuôi dạy con thế nào cho đúng. Nếu con ngoan quá thì mình cũng lo, sợ sau này lớn lên con sẽ bị thụ động. Nhưng nếu con không nghe lới hay con bướng thì mình cũng không cam tâm, sợ nó hư. Mọi người nuôi con kiểu gì chứ đến giai đoạn này là mình thấy lo lắng lắm".

Đó chính là tâm lý chung của rất nhiều bà mẹ: lúc nào cũng yêu con, thương con, nhưng cũng luôn sợ mình chưa đủ tốt, chưa đủ khéo để dẫn dắt con đi đúng hướng.

Ngô Thùy Linh cho biết cô thuộc tuýp mẹ rất chiều con, đã chiều là chiều hết nấc, nhưng mọi thứ vẫn phải có nguyên tắc và đúng với định hướng của mẹ. Cô cũng tự nhìn lại cách dạy con của mình để điều chỉnh sao cho phù hợp hơn.

Điều khiến cô hạnh phúc nhất là hai con càng lớn càng khiến mẹ yên lòng. Bé Huyền My mỗi khi về nhà là mang theo sự náo nhiệt, tiếng cười và nguồn năng lượng vui vẻ cho cả gia đình. Trong khi đó, Rio lại ngày càng ra dáng một người anh trai điềm tĩnh, biết nhường nhịn em gái. Dù em có đành hanh đến đâu, Rio vẫn chỉ cười, rất chững chạc và "đàn ông" trong mắt mẹ.

Những lời chia sẻ ấy nhanh chóng chạm đến trái tim của nhiều người, đặc biệt là các bà mẹ. Bởi trong hành trình nuôi con, không ai có sẵn một công thức hoàn hảo. Mỗi đứa trẻ có một tính cách, mỗi gia đình có một cách giáo dục riêng. Nhưng điểm chung của những người mẹ là lúc nào cũng lo lắng, cũng tự hỏi liệu mình đã làm đúng chưa, đã đủ nghiêm khắc hay đủ dịu dàng với con chưa.

Làm mẹ cũng cần nghỉ ngơi, bớt ôm đồn mọi việc lại để con biết tự lập, trưởng thành hơn

Không chỉ chia sẻ về cảm xúc làm mẹ, Ngô Thùy Linh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách cô dạy con qua những điều nhỏ bé trong đời sống hàng ngày. Hôm trước, vì bị ốm nên cô phải nghỉ ngơi, căn bếp thường ngày thiếu vắng bóng dáng người vợ, người mẹ. Thế nhưng bù lại, bác giúp việc cùng hai con đã vào bếp nấu ăn cho cả gia đình. Nhìn hình ảnh hai bé cùng phụ nấu cơm, nhiều người không khỏi cảm thán rằng mẹ Linh đã dạy con rất khéo.

"Đôi khi mình nghỉ ngơi, lại chính là lúc mình đang dạy con bài học lớn nhất về sự trưởng thành. Khi mẹ dừng lại, con học được cách tự lập. Khi mẹ không ôm đồm mọi thứ, con học được cách chịu trách nhiệm. Khi mẹ cho phép mình được yếu mềm, con học được rằng:. 'Trưởng thành không phải là gồng mình mãi, mà là biết khi nào cần dừng lại để nạp năng lượng rồi đi tiếp'.

Mình không cần phải là một người mẹ hoàn hảo. Mình chỉ cần là một người mẹ đủ tỉnh táo để yêu thương con đúng cách và yêu thương chính mình cũng là một phần của hành trình đó" - hotmom chia sẻ.

Thực ra, sự tự lập và biết chia sẻ ấy không tự nhiên mà có. Thường ngày, mỗi khi vào bếp, Ngô Thùy Linh đều khéo léo chỉ dạy các con những việc đơn giản nhất để phụ mẹ, làm cùng mẹ chứ không để mẹ làm một mình. Từ những việc nhỏ như chuẩn bị đồ ăn, phụ dọn dẹp hay quan sát cách nấu nướng, các con dần hiểu rằng bữa cơm gia đình không chỉ là chuyện của riêng mẹ, mà là trách nhiệm chung của tất cả thành viên.

Cô cũng đặt ra những nguyên tắc rất rõ ràng. Khi đến giờ cơm, nếu các con còn mải chơi game, các con sẽ phải xuống bếp phụ mẹ. Cách dạy này vừa nhẹ nhàng, vừa thực tế. Với Ngô Thùy Linh, nấu ăn không chỉ là một kỹ năng sống mà còn là bài học về trách nhiệm đối với gia đình. Khi con biết phụ giúp, con sẽ hiểu hơn công sức của người nấu, biết trân trọng từng bữa ăn và biết chia sẻ với những người thân yêu.

Những chia sẻ của Ngô Thùy Linh giản dị nhưng đầy cảm xúc. Cô không cố xây dựng hình ảnh một người mẹ hoàn hảo, mà chọn trở thành một người mẹ tỉnh táo, biết yêu con đúng cách và cũng biết yêu thương chính mình. Có lẽ chính sự chân thành ấy đã khiến nhiều người mẹ nhìn thấy mình trong câu chuyện của cô: luôn hạnh phúc vì con, luôn tự hào về con, nhưng cũng luôn lo lắng trên hành trình dạy con khôn lớn.