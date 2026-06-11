Cô Văn Thùy Dương khoe ảnh cháu ngoại giống hệt con gái Tô Sa ngày bé, công chúa nhỏ càng lớn càng đáng yêu

Mới đây, cô Văn Thùy Dương khiến mạng xã hội rộn ràng khi chia sẻ lại hình ảnh thuở nhỏ của con gái Đặng Tiểu Tô Sa và đặt cạnh khoảnh khắc hiện tại của cháu ngoại Coco. Điều khiến nhiều người thích thú là hai mẹ con có quá nhiều nét tương đồng, từ gương mặt tròn xinh, đôi mắt sáng đến biểu cảm đáng yêu. Nhìn Coco hiện tại, không ít cư dân mạng nhận xét cô bé chẳng khác nào "bản sao nhí" của mẹ Tô Sa và bà ngoại.

Đặng Tiểu Tô Sa ngày còn bé xíu.

Bé Coco - con gái của Đặng Tiểu Tô Sa, cháu ngoại của cô Văn Thùy Dương.

Bé Coco có vẻ ngoài bụ bẫm, gương mặt sáng và nhiều biểu cảm đáng yêu. Đặc biệt, khi đặt cạnh ảnh Tô Sa hồi nhỏ, Coco càng khiến mọi người bất ngờ vì đường nét quá giống mẹ và bà.

"Mọi người ai cũng muốn Coco giống mình vì Coco xinh nhất nhà. Bà ngoại lục lại được cái ảnh mẹ Tô Sa của Coco, thấy đôi mắt cũng to và đen láy hệt Coco của bà bây giờ. Yêu lắm cơ" - cô Văn Thùy Dương chia sẻ.

Vốn là một trong những "bà ngoại hot nhất MXH", cô Văn Thùy Dương luôn nhận được sự quan tâm lớn mỗi khi chia sẻ chuyện gia đình. Tuy nhiên, cách cô khoe cháu cũng rất chừng mực.

Trước đó, bà ngoại nhiều lần đăng tải khoảnh khắc bên con gái, con rể và bé Coco nhưng thường khéo léo che mặt em bé để giữ sự riêng tư. Đến dịp Coco tròn tháng, cô mới chính thức để cháu ngoại lộ diện, khiến cư dân mạng càng thêm tò mò và yêu mến cô bé nhỏ tuổi nhất gia đình.

Bé Coco là con gái đầu lòng của Đặng Tiểu Tô Sa và ông xã Đạt Phùng. Em bé chào đời tại Úc vào cuối tháng 8/2025, trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Cô Văn Thùy Dương từng xúc động chia sẻ rằng chứng kiến con gái vượt cạn bằng phương pháp sinh thường khiến cô càng thấm thía sự thiêng liêng của việc sinh nở. Sau ca sinh, cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, còn bà ngoại thì hạnh phúc đến mức liên tục cập nhật những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ.

Càng lớn, Coco càng được nhận xét trộm vía xinh xắn, bụ bẫm và đáng yêu. Không chỉ sở hữu nhiều nét giống mẹ Tô Sa hồi nhỏ, cô bé còn có biểu cảm linh hoạt, gương mặt sáng và vẻ ngoài rất dễ thương.

Từ một rich kid nổi tiếng, Tô Sa hiện tại đã bước sang vai trò mới: mẹ bỉm sữa. Tô Sa sinh năm 1998, là con gái cô Văn Thùy Dương, cháu ngoại cố PGS Văn Như Cương. Tô Sa từng du học ngành Quản lý khách sạn tại Úc, sau đó về nước làm việc trong lĩnh vực marketing. Tháng 3/2024, cô kết hôn với Đạt Phùng sau nhiều năm quen biết. Ngay sau hôn lễ, vợ chồng Tô Sa sang Úc sinh sống, rồi đón con gái đầu lòng hơn một năm sau đó.

Khi Coco chào đời, hành trình làm mẹ bỉm của Tô Sa bắt đầu bằng những ngày tháng nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Cô từng chia sẻ những điều rất đời thường như hút sữa, chăm con, chờ chồng đi làm về để cả hai cùng tắm cho em bé.

Khi nhắc đến những vết rạn rên bụng, chỉ một câu nói ngắn của mẹ bỉm Tô Sa nhưng đủ tất cả những mẹ đều đồng cảm, bởi đó không còn là những thay đổi khiến phụ nữ tự ti, mà trở thành dấu vết thiêng liêng của hành trình làm mẹ. Với Tô Sa, những vết rạn sau sinh không chỉ là sự thay đổi trên cơ thể, mà còn là kỷ niệm quý giá nhắc cô nhớ về quãng thời gian Coco lớn lên từng ngày trong bụng mẹ.

Bên cạnh Tô Sa, ông xã Đạt Phùng cũng được nhận xét là người chồng, người bố tâm lý. Anh đồng hành cùng vợ trong quá trình chăm con, từ việc bế bé, cho bé bú đến những sinh hoạt thường ngày. Cô Văn Thùy Dương nhiều lần dành lời khen cho con rể vì sự khéo léo, biết chia sẻ với vợ sau sinh. Chính sự đồng hành này giúp hành trình làm mẹ của Tô Sa thêm nhẹ nhàng và ấm áp hơn.

Từ một cô gái từng được nhắc đến với danh xưng rich kid, Tô Sa hiện tại đã có một cuộc sống mới bên chồng và con gái nhỏ. Còn Coco, cháu ngoại đáng yêu của cô Văn Thùy Dương, ngày càng trở thành nhân vật được dân mạng quan tâm.

Không chỉ vì cô bé giống mẹ Tô Sa hồi nhỏ, mà còn bởi sự xuất hiện của Coco mang đến một câu chuyện gia đình nhiều yêu thương, nơi các thế hệ cùng nâng niu, chăm sóc và đồng hành bên nhau.