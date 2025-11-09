MC Ngô Mai Phương, Hằng Túi... và loạt hotmom "trốn con" lên đồ đi đu concert G-Dragon: Mẹ 4 con hay 6 con vẫn quẩy "banh nóc"

Concert của G-Dragon tại Việt Nam tối qua thật sự bùng nổ khắp mọi mặt trận, tất cả như vỡ òa trong tiếng hát và ánh đèn. Fan xếp hàng từ sớm, không khí háo hức lan khắp mọi nơi, không hổ danh sức hút của "ông hoàng K-pop" trở lại.

Và điều thú vị là không chỉ giới trẻ háo hức đi đu idol, mà các hotmom đình đám cũng quyết "trốn con đi quẩy". Mẹ 2 con MC Ngô Mai Phương diện outfit cá tính, Joyce Phạm - mẹ bốn con vẫn cực sang chảnh, và thậm chí mẹ 6 con Hằng Túi cũng "lên đồ", tự thưởng cho mình buổi tối bùng cháy. Hóa ra làm mẹ bỉm vẫn phải giữ tinh thần fangirl, và đêm qua chính là cuộc hội ngộ của hội mẹ cool nhất mạng xã hội!

Mẹ bỉm 2 con MC Ngô Mai Phương

Mẹ bỉm 2 con MC Ngô Mai Phương chia sẻ: "Đợi 15 năm từ ngày bắt đầu mê nhạc của anh Long và nhóm BIGBANG, giờ em 2 con rồi em mới được gặp anh lần đầu".

Từ chiều, mẹ bỉm đã tranh thủ make up và lên đồ thật sớm: váy trễ vay ôm dáng, boots cá tính, tóc búi hai bên siêu dễ thương... nhìn đúng chuẩn fangirl chính hiệu chứ chẳng hề giống hình ảnh mẹ bỉm tất bật thường ngày.

Salim - mẹ Pam

Salim nổi tiếng với phong cách thanh lịch, tinh tế, nay "lột xoác" thành fangirl nổi loạn, cá tính khi lên đồ đi concert. Xuất hiện với layout make up nhẹ nhàng, outfit trẻ trung nhưng vẫn sang xịn đúng gu fan-girl G-Dragon, Salim ghi điểm bởi vẻ rạng rỡ, cá tính mà vẫn giữ vẻ dịu dàng đặc trưng.

Mẹ bỉm 4 con Joyce Phạm - Ái nữ đại gia Minh Nhựa

Joyce Phạm - ái nữ nhà Minh Nhựa, dù bận rộn với tổ ấm 4 nhóc tì, cũng không thể làm ngơ trước sức hút khó cưỡng của G-Dragon.

Lần xuất hiện tại concert lần này, mẹ bỉm chứng minh đẳng cấp "rich mom" khi dát nguyên set Chanel nổi bật từ trang phục đến phụ kiện, sang chảnh hết nấc. Vừa giữ trọn vibe fangirl cuồng nhiệt, vừa toát lên thần thái chuẩn ái nữ nhà đại gia, Joyce Phạm khiến dân mạng xuýt xoa: làm mẹ 4 con nhưng khí chất và độ chịu chơi thì vẫn đỉnh cao khó ai bì kịp.

Mẹ 2 con Đàm Thu Trang

Mẹ hai con Đàm Thu Trang – bà xã của Cường Đô La - cũng góp mặt trong dàn hot mom "thoát vai" một tối để đi đu concert G-Dragon. Vẫn giữ phong thái thanh lịch, thời thượng thường thấy, Thu Trang chọn outfit đơn giản nhưng khác biệt, vừa thoải mái để cháy cùng âm nhạc, vừa toát lên nét sang trọng mà chất chơi của mẹ bỉm nhà hào môn.

Mẹ 6 con Hằng Túi

Dù lịch chăm con luôn kín mít, hotmom Hằng Túi vẫn quyết tâm "bung xõa", thậm chí còn có ý định quẩy liền hai đêm concert cho bõ những ngày bận rộn. Trên trang cá nhân, Hằng Túi chia sẻ: "Trọn vẹn một ngày sống đúng tuổi 18: Sáng đi tựu trường, chiều đi sound check, tối anh người yêu đưa đi đu idol".

Lần này đu idol, hot mom đầu tư hẳn áo phông biểu tượng của G-Dragon, mang theo nguyên tâm hồn fangirl tuổi 18 để cháy hết mình - chứng minh mẹ 6 con vẫn có thể vừa chăm con hết mình, vừa "đu idol" cực cháy.

Hotmom Nguyễn Y Quyên

Hot mom Nguyễn Y Quyên cũng không bỏ lỡ dịp hiếm hoi được hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của concert G-Dragon. Nổi tiếng là mẹ bỉm với những tip chăm con cực khéo, lần này Y Quyên lại hóa thân thành cô nàng teen-girl cháy hết mình cùng idol. Là "mẹ bỉm vẫn phải chất", Y Quyên xuất hiện với outfit trẻ trung, năng động và thần thái rạng rỡ như gái đôi mươi.

Các Fangirl chính hiệu là đây chứ đâu. Thường ngày là mẹ bỉm tất bật với con cái, gia đình. đi concert là "lột xác" thành teen-girl, quẩy cực sung trong từng khoảnh khắc. Một khi đã lên đồ đi quẩy thì dù có là mẹ bỉm 4 con hay 6 con... vẫn cứ trẻ trung hết nấc, nhìn không thua gì các cô nàng gen Z đu đu idol.