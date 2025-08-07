Đại gia như hot mom Hằng Túi cũng phải lên cơn tiền đình vì tiền điện khi "khối nghỉ hè" ở nhà

Hot mom Hằng Túi dù đã không còn tất bật trong giai đoạn bỉm sữa nữa nhưng như vậy chưa chắc đã thành thơi đâu!

Mới đây, hot mom này đã đăng tải bức ảnh cùng với dòng trạng thái khiến hội mẹ bỉm đồng cảm đến mức muốn "khóc ròng" theo.

"Việc tiền đình nhất lúc này là tiền điện! Khối nghỉ hè tiêu thụ điện năng ác liệt thật sự... x2-3 lần luôn".

Đây không phải nỗi lòng của 1 mình hot mom Hằng Túi mà là nỗi lòng của không ít phụ huynh có con nghỉ hè.

Nghỉ hè đến, tưởng tượng là con được nghỉ ngơi, bố mẹ được thở chút vì đỡ phải đưa đón nhau rồi giục con học rồi ti tỉ thứ việc, ai dè… cả nhà như đang sống giữa khu công nghiệp thu nhỏ.

Mỗi đứa một thiết bị: đứa thì cày YouTube trên tivi phòng khách, đứa thì livestream chơi game trong phòng ngủ, điều hoà thì bật xuyên đêm như đang ở sa mạc Sahara, còn nồi chiên không dầu, ấm siêu tốc, máy giặt, máy sấy… thì thay phiên nhau hoạt động như cuộc chạy tiếp sức.

Có khi mẹ vừa rút dây sạc máy tính, quay đi chưa được 5 phút, con bé lại sạc iPad, con lớn thì đang nướng pizza, còn bố thì… bật quạt để hong tóc sau khi tắm.

Chưa nói đến ối bạn nhỏ có thói quen bật đồ điện rồi… quên tắt. Từ sáng tới chiều, quạt quay tròn như cái đèn pin xoay số của số phận, thổi vào ví tiền bố mẹ những cơn gió lạnh gáy.

Cuối tháng nhìn hoá đơn tiền điện, bố mẹ ngồi lặng, ánh mắt xa xăm hơn cả phim Hàn Quốc. Có cảm giác như cả gia đình đang… nuôi một trạm phát điện mini.

Nghỉ hè của con là thiên đường. Còn với bố mẹ, đó là kỳ thi “sức bền tài chính” cấp độ điện lực!

Dưới phần bình luận, các mẹ cũng than thở tình trạng ý chang tình trạng nhà hot mom Hằng Túi.

- Lúc nào cũng full 4 điều hoà chưa kể đi bơi không tắt vì để đấy đến lúc bơi về cho nó mát!

- Tiền điện tăng gấp 2, gấp 3 lần, choáng thật sự chị ạ!

- Trung bình nhà tui 1 ngày nắng nóng bật 1 lúc 5 cái điều hoà luôn!

Đến đại gia như hot mom Hằng Túi còn phải tiền đình vì tiền điện của "khối nghỉ hè" thì hội các mẹ choáng váng đầu óc cũng là chuyện khó mà tránh khỏi.