Đón sinh nhật ở tháng thứ 6 thai kỳ bên gia đình, "hot girl trứng rán" nổi loạn ngày nào giờ đã là mẹ bầu đằm thắm, quyến rũ

Nổi lên như một hiện tượng mạng từ năm 2020, Trần Thanh Tâm (sinh năm 2000, quê Gia Lai) đã gắn liền với cái tên "hot girl trứng rán" nhờ loạt clip thả thính cực hot trên MXH. Cô gái trẻ được khen xinh xắn, nhảy đẹp mắt, có nụ cười cuốn hút và tạo ra nhiều trend khiến dân mạng "đu" theo.

"Hot girl trứng rán" kết hôn khi còn khá trẻ

Thanh Tâm sở hữu tài khoản có hơn 4 triệu người theo dõi trên TikTok, còn các nền tảng MXH khác cũng thu hút vài trăm nghìn lượt follow. Trước đây, cô nàng vướng phải khá nhiều thị phi, thường xuyên gây tranh cãi vì phát ngôn và ngoại hình của mình.

Năm ngoái, Thanh Tâm bất ngờ thông báo chuẩn bị lên xe hoa khiến dân mạng xôn xao. Chồng của "hot girl trứng rán" được đồn là thiếu gia giàu có, nhưng chính Thanh Tâm đã đính chính rằng chồng cô có xuất thân bình thường.

Sau vài tháng kết hôn, nàng hot girl 2k lại chia sẻ tin vui sắp sửa lên chức mẹ. Hiện tại Thanh Tâm đã bước sang tháng thứ 6 của thai kỳ, cô nàng cũng vừa thổi nến mừng sinh nhật với gia đình và người thân.

Thanh Tâm đón sinh nhật tuổi 25 với chiếc bánh cưới hình mẹ bầu

Cô nàng hạnh phúc vì được chồng cưng chiều hết mực

Sinh nhật năm nay là một dịp vô cùng đáng nhớ với Thanh Tâm, bởi vợ chồng cô đã có thêm một thiên thần nhí. Cô nàng ngày càng thay đổi tích cực sau khi lập gia đình, trông dịu dàng hiền thục hơn, ngoại hình cũng có nhiều khác biệt so với lúc mới nổi.

Không rõ Thanh Tâm có can thiệp thẩm mỹ hay không, nhưng ai cũng nhận ra đường nét trên khuôn mặt nàng cựu hot girl trông thanh tú hơn hẳn. Ngắm loạt ảnh mừng sinh nhật do cô nàng chia set lên trang cá nhân, dân mạng trầm trồ nhận ra lý do vì sao Thanh Tâm lại có nhan sắc xinh đẹp như thế. Đó là bởi cô thừa hưởng mọi nét đẹp từ mẹ ruột của mình. Trông mẹ Thanh Tâm khá trẻ trung, còn tạo dáng dễ thương khi chụp cùng con gái.

Thanh Tâm hiện đang rất hạnh phúc với cuộc sống viên mãn sau khi cưới. Đặc biệt, từ lúc có bầu đến bây giờ, cô nàng ngày càng trưởng thành hơn, gương mặt toát lên vẻ nhẹ nhàng phúc hậu, khiến dân mạng ngày càng có thiện cảm.

Từ một hot girl tai tiếng, Trần Thanh Tâm đã trở thành hot mom trẻ vạn người mê nhờ sắc vóc ấn tượng khi mang thai. Cô nàng không ngại khoe ảnh diện bikini ở tháng thứ 5 thai kỳ, với chiếc bụng nhô lên không một vết rạn và làn da trắng sáng mịn màng.

Gần cuối thai kỳ nên vòng 2 của Thanh Tâm đã to lên thấy rõ, nhưng vóc dáng của cô nàng không thay đổi quá nhiều