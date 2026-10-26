Dịch Mộng Linh - hot girl Douyin nổi tiếng được đông đảo công chúng biết đến của xứ tỷ dân vừa có màn xuất hiện đáng chú ý tại VOGUE Fashion Power Gala diễn ra ngày 23/10. Vốn được biết đến với hình ảnh ngọt ngào, quyến rũ và đậm chất nàng thơ, nữ fashion blogger kiêm diễn viên khiến nhiều người bất ngờ khi chuyển sang diện mạo retro sắc sảo, có phần trưởng thành hơn.

Dịch Mộng Linh khi tham dự sự kiện của VOUGE. (Nguồn: Weibo)

Tại sự kiện, Dịch Mộng Linh diện chiếc đầm cúp ngực màu đỏ nổi bật với phần thân trên tạo hình như corset, ôm sát vòng eo trước khi xòe rộng thành chân váy dạ hội bồng bềnh. Chất liệu bắt sáng cùng sắc đỏ rực rỡ giúp tổng thể trang phục mang hơi thở cổ điển, gợi liên tưởng đến hình ảnh những minh tinh Hollywood thời hoàng kim.

Dẫu vậy, những hình ảnh ghi lại trực tiếp tại sự kiện nhanh chóng kéo sự chú ý về vóc dáng của nữ fashion blogger. Phần vai, xương quai xanh và cánh tay trông đặc biệt mảnh mai; khi diện thiết kế hở vai, những đường nét xương càng hiện rõ. Phần thân trên nhỏ bé đặt cạnh chân váy xòe rộng cũng khiến tổng thể trang phục tạo cảm giác chênh lệch về tỷ lệ.

Dịch Mộng Linh gây chú ý với vóc dáng gầy quá mức. (Nguồn: Weibo)

Đây là lý do chiếc đầm vốn có nhiều điểm nhấn về thiết kế lại không hoàn toàn chiếm trọn sự chú ý. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng trước diện mạo gầy đi rõ rệt của Dịch Mộng Linh, cho rằng cô trông khác xa hình ảnh mềm mại, có sức sống từng giúp mình được yêu mến. Dù vậy, tình trạng sức khỏe thực tế của nữ diễn viên không thể được xác định chỉ từ những bức ảnh tại sự kiện.

Trước sự kiện VOUGE diễn ra, phòng làm việc của Dịch Mộng Linh đăng tải hình ảnh chiếc đầm trắng khá ấn tượng. Tuy nhiên vẫn lộ rõ thân hình gầy guộc của cô. (Nguồn: Weibo)

Khán giả cũng cho rằng hotgirl này quá gầy. (Nguồn: Weibo)

Trước đó, hot girl sinh năm 1999 này cũng từng gây sốt qua loạt ảnh được chụp bằng cam tường khi lộ vóc dáng gầy gò thiếu sức sống và kém khỏe mạnh. ù không thể phủ nhận lợi thế chiều cao và làn da trắng mịn giúp Dịch Mộng Linh nổi bật giữa đám đông, nhưng chính vẻ ngoài quá gầy ấy khiến cô phần nào mất đi vẻ quyến rũ, phản ánh rõ áp lực chuẩn đẹp "siêu mỏng" đang phổ biến tại Cbiz hiện nay.

Đôi chân siêu nhỏ, khẳng khiu của Dịch Mộng Linh. (Nguồn: Weibo)

Thực tế, Dịch Mộng Linh thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ phong cách thời trang biến hóa linh hoạt, khi sang chảnh, quyến rũ, lúc lại nữ tính và nhẹ nhàng đúng chuẩn "nàng thơ" Douyin. Trên mạng xã hội, những bức ảnh của cô thường ghi điểm bởi tỷ lệ cơ thể cân đối, làn da trắng sáng và thần thái cuốn hút. Tuy nhiên, loạt ảnh cam thường của hot girl xứ tỷ dân lại khiến nhiều người bất ngờ vì không long lanh như mong đợi. Việc quá gầy khiến chân tay cô trở nên khẳng khiu, cơ thể trông thiếu cân đối và kém sức sống hơn hẳn so với hình ảnh đã qua chỉnh sửa thường thấy trên mạng.

Câu chuyện của Dịch Mộng Linh cũng gợi nhắc đến cuộc tranh luận kéo dài về chuẩn hình thể trong giới giải trí Hoa ngữ. Tại Cbiz, vóc dáng thanh mảnh thường được xem là lợi thế khi lên hình, diện trang phục cao cấp hay xuất hiện trước ống kính. Không ít nghệ sĩ nữ từng chia sẻ về việc kiểm soát cân nặng và chế độ ăn uống để đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên, ranh giới giữa một vóc dáng mảnh mai và việc theo đuổi sự gầy gò quá mức vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi.



Dịch Mộng Linh luôn biết cách biến tấu phong cách mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, từ ngọt ngào, quyến rũ đến cổ điển, sắc sảo. (Nguồn: Weibo)

Sức ép về ngoại hình càng trở nên đáng chú ý khi hình ảnh người nổi tiếng được lan truyền liên tục trên mạng xã hội. Một vòng eo nhỏ, bờ vai thanh hay đường xương quai xanh rõ nét có thể nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn được tung hô, khiến việc giảm cân dễ bị xem như con đường tất yếu để đạt tới vẻ đẹp thời thượng. Dẫu vậy, không phải mọi hình thể đều phù hợp với cùng một khuôn mẫu và việc đánh giá vẻ đẹp chỉ bằng mức độ gầy có thể tạo ra những kỳ vọng thiếu lành mạnh.



Hot girl Douyin sở hữu gương mặt xinh đẹp và ăn hình. (Nguồn: Weibo)



