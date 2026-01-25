Hot boy bóng rổ Saigon Heat chuyển hướng làm người mẫu, diễn cho Ralph Lauren tại Milan Fashion Week: Kim Lý là mentor của tôi

Từng được biết đến là hot boy bóng rổ của Saigon Heat với nền tảng thi đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam, Tim De Kok mới đây bất ngờ xuất hiện trên sàn diễn Ralph Lauren tại Tuần lễ thời trang Milan Thu/Đông 2026, đánh dấu màn chào sân đáng chú ý trong vai trò người mẫu. Sự chuyển hướng từ thể thao sang ngành mốt của Tim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng thời trang, đặc biệt khi đây là lần đầu tiên anh góp mặt tại một kinh đô thời trang lớn như Milan.

Tim De Kok debut trên runway của Ralph Lauren tại Milan Fashion Week Fall/Winter 2026 (Ảnh: NVCC)



Màn "chào sân" của chàng trai 18 tuổi không chỉ đánh dấu một bước ngoặc cá nhân, mà còn là khoảnh khắc hiếm hoi khi một gương mặt xuất thân từ bóng rổ Việt Nam bước thẳng lên runway của một trong những nhà mốt mang tính biểu tượng nhất thế giới. Từ sân bóng đến sàn diễn quốc tế, cái tên Tim De Kok đang mở ra một chương mới đầy thú vị.

Dừng thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học, Tim De Kok hiện đang theo học tại Đại học Amsterdam (Hà Lan) - quê hương của bố ruột. Trò chuyện cùng chúng tôi sau màn debut đáng nhớ tại Milan, cựu hậu vệ cao 1m90 cho biết anh đang khá bận rộn với lịch học và mùa thi tại ngôi trường mới nhưng vẫn cởi mở dành thời gian để nhìn lại trải nghiệm đặc biệt vừa qua.

Từ hình ảnh vận động viên trên sân đấu đến phong thái điềm tĩnh trên sàn runway, Tim De Kok đang mở ra một chương mới trong hành trình cá nhân của mình (Clip: NVCC)

Cảm giác chuyển từ sân bóng rổ sang sàn diễn thời trang của bạn như thế nào? Đâu là khác biệt lớn nhất giữa việc thi đấu với tư cách vận động viên và sải bước với vai trò người mẫu?

Tôi từng thi đấu bóng rổ ở cấp độ cao nhất tại Việt Nam và đại diện quốc gia tham dự U18 ASEAN School Games, vì vậy tôi đã quen với cảm giác đứng trước hàng nghìn khán giả trong những nhà thi đấu chật kín. Việc bước sang lĩnh vực người mẫu runway là một trải nghiệm hoàn toàn mới, nhưng tôi mang theo rất nhiều thói quen chuẩn bị và kỷ luật đã hình thành từ thời còn là vận động viên.

Dù hai thế giới này rất khác nhau, cách tôi tiếp cận về mặt tinh thần thì không thay đổi. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng mình có mặt ở đó là có lý do, và tôi xứng đáng với vị trí ấy. Chính suy nghĩ đó giúp tôi giữ được sự bình tĩnh, vượt qua cảm giác hồi hộp và thể hiện tốt nhất có thể trước khán giả.

Hot boy bóng rổ từng sở hữu lượng fan hâm mộ khá đông đảo với nhờ ngoại hình thu hút (Ảnh: IGNV).

Sự khác biệt lớn nhất giữa thể thao và thời trang nằm ở cách đánh giá thành công. Trong thể thao, mọi thứ rất rõ ràng và khách quan: số liệu, điểm số, chiến thắng. Còn trong thời trang, mọi thứ mang tính chủ quan nhiều hơn, phụ thuộc vào thẩm mỹ và góc nhìn của nhà thiết kế, casting director hay giới phê bình.

Ralph Lauren nổi tiếng với phong cách American classic cùng tinh thần thể thao mạnh mẽ. Bạn nhận được lời mời trình diễn cho thương hiệu này như thế nào và phản ứng ban đầu của bạn ra sao? Bạn có thể chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị trước show không?

Ralph Lauren là một trong những nhà mốt mang tính biểu tượng nhất thế giới, với di sản gắn liền cùng những thiết kế vượt thời gian. Mùa này cũng đánh dấu lần đầu tiên tôi tham gia Fashion Week, bắt đầu tại Milan, nơi tôi tham dự rất nhiều buổi casting.

Thông qua công ty quản lý chính của tôi tại New York là KevMgmt, tôi ký hợp đồng với Why Not Models trong mùa Fashion Week đầu tiên của mình tại Milan. Sau quá trình casting, tôi được mời đến buổi fitting và lần đầu tiên nhìn thấy bộ đồ mình sẽ mặc trong show diễn runway đầu tiên trong sự nghiệp. Đó là một khoảnh khắc rất khó tả, khi nhận ra màn debut của mình lại gắn với một thương hiệu huyền thoại như Ralph Lauren.

Đêm trước buổi diễn là sự pha trộn giữa háo hức và rất nhiều cảm xúc. Sáng hôm sau, các người mẫu có mặt từ rất sớm, gần 5 tiếng trước giờ diễn. Khi thấy người hâm mộ đã tụ tập bên ngoài địa điểm tổ chức, tôi mới thực sự cảm nhận được quy mô của sự kiện.

Một Ralph Lauren trẻ trung, đầy màu sắc trong mùa Thu Đông năm nay (Ảnh: NVCC)



Show diễn được tổ chức tại tòa palazzo mang tính biểu tượng của Ralph Lauren, và khung cảnh thực sự choáng ngợp. Trong lúc tổng duyệt, mọi thứ dần thấm vào tôi: chỉ vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ bước lên sàn runway đầu tiên trong đời.

Sau đó là quá trình làm tóc, trang điểm cùng một ê-kíp tuyệt vời, mặc full look và tập lại show thêm vài lần. Ở hậu trường, tôi cũng có cơ hội trò chuyện và kết nối với các người mẫu khác, tạo nên cảm giác gắn kết và được hỗ trợ rất nhiều. Ngay trước giờ diễn, đội ngũ Ralph Lauren hoàn thiện những chi tiết cuối cùng và rồi tôi bước ra sàn diễn.

Những khoảnh khắc hậu trường kỷ niệm được chính chủ cận thận lưu giữ (Ảnh: NVCC)

Ngoài sân bóng, bạn mô tả phong cách cá nhân của mình như thế nào? Những item nào định hình phong cách thường ngày của Tim De Kok?

Ngoài sân bóng, tôi luôn thích ăn mặc chỉn chu và quan tâm đến ngoại hình. Thời trang là thứ tôi thực sự yêu thích, và tôi xem phong cách cá nhân như một cách thể hiện sự tự tin cũng như cá tính riêng. Tôi thích vẻ ngoài gọn gàng, nhưng vẫn ưu tiên sự thoải mái và tự nhiên, hơn là chạy theo xu hướng một cách quá đà.

Trước khi chính thức debut runway, Tim De Kok đã là gương mặt được giới thời trang Việt Nam quan tâm (Ảnh: IGNV)

Đã có lần bạn xuất hiện cùng cặp đôi Kim Lý và Hồ Ngọc Hà ở một sự kiện thời trang trong nước. Mối quan hệ của bạn với họ như thế nào, Kim Lý và Hà Hồ có ảnh hưởng gì đến cách bạn tiếp cận thời trang không?

Kim Lý và Hồ Ngọc Hà là những người bạn thân thiết của gia đình tôi. Tôi vô cùng biết ơn khi có Kim đồng hành và đóng vai trò như một người mentor trong hành trình này. Anh ấy luôn hướng dẫn tôi bằng sự chân thành và kinh nghiệm thực tế, là người tôi có thể tìm đến để xin lời khuyên một cách thẳng thắn.

Sự ủng hộ của Kim có ý nghĩa rất lớn với tôi và là nguồn động lực mạnh mẽ, đặc biệt khi anh ấy thực sự tin tưởng vào con đường người mẫu mà tôi đang theo đuổi cũng như những cột mốc tôi đã đạt được.

Tim De Kok có mối quan hệ thân thiết với cặp đôi Kim Lý - Hà Hồ (Ảnh: IGNV).

Sau màn debut cùng Ralph Lauren, bạn có nghĩ thời trang sẽ trở thành một phần dài hạn trong hành trình của mình bên cạnh bóng rổ không? Có thương hiệu hay nhà thiết kế nào bạn mong muốn hợp tác trong tương lai?

Tôi luôn xem thời trang như một cách để thể hiện bản thân. Việc debut trên runway cho một trong những thương hiệu lớn nhất ngành thời trang đã mang đến cho tôi rất nhiều sự tự tin và động lực để nghiêm túc theo đuổi con đường người mẫu song song với việc học tập.

Hiện tại, tôi đang theo học tại Đại học Amsterdam, và việc cân bằng giữa các lĩnh vực khác nhau là một thử thách thú vị. Bóng rổ sẽ luôn là một phần con người tôi, nhưng tôi đã chủ động lùi lại một bước để tập trung cho việc học và sự nghiệp người mẫu. Tôi cảm thấy đây là thời điểm phù hợp để đầu tư trọn vẹn cho chương mới này và xem nó sẽ đưa mình đi đến đâu.

Cùng chờ đón và ủng hộ hành trình theo đuổi thời trang của "hoàng tử lai" trong tương lai sắp tới! (Ảnh: IGNV).

Cảm ơn Tim vì những chia sẻ đầy cảm hứng!