Hộp cơm mẹ nấu cho 3 con gây sốt mạng xã hội, hội chị em rần rần ‘Chị nhận nuôi thêm con không?’”

Nhà đông con, chuyện nấu nướng chăm từng bữa cơm mỗi ngày không phải là điều đơn giản. Nhưng chị Thanh Nga (sống ở Hà Nội) lại khiến nhiều mẹ bỉm phải ngưỡng mộ bởi cách chị chăm sóc chu đáo cho 3 đứa con nhỏ của mình.

Gia đình chị có tận 4 đứa trẻ, đứa lớn ăn ở trường nên chị chỉ chuẩn bị cơm cho 3 đứa còn lại. Mỗi ngày, dù làm món đơn giản, chị vẫn đong đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo các con vừa ăn ngon vừa đủ chất. Điều đặc biệt là chị luôn cân bằng thực đơn sao cho con phát triển khỏe mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Những hộp cơm cực kỳ ngon mắt dành cho các bé

Khay cơm nào cũng đầy đủ dinh dưỡng

Chị kể, thường sẽ lên thực đơn trước 1-2 ngày rồi mới đi chợ mua đồ. Vì nhà đông nên ăn nhanh hết lắm, phải mua nhiều để kịp chuẩn bị bữa tiếp theo. Thời gian nấu có khi nhanh 15 phút, có khi kéo dài đến cả tiếng, chủ yếu là do có máy móc hỗ trợ, còn lại là chị “tỉ mẩn” xếp đồ để chụp ảnh đăng khoe nữa mới vui.

Những bữa cơm không chỉ mong con ăn ngon mà còn muốn các con duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, hiểu được sức khỏe bắt đầu từ bàn ăn mỗi ngày.

Thường xuyên thay đổi món ăn sẽ khiến các bé cảm thấy thích thú hơn

Những món ăn đủ dinh dưỡng giúp các con có đủ năng lượng để học tập và vui chơi

Mỗi lần ngóng con về, chị lại hỏi han “Hôm nay ăn thế nào? Cơm còn thừa không?” rồi nghe tụi nhỏ khen ngon, ăn hết sạch là mẹ lại hạnh phúc hết cỡ. Chính những khoảnh khắc giản dị ấy là động lực để chị tiếp tục chăm chút cho bữa ăn hôm sau.

Câu chuyện dễ thương của chị được chia sẻ lên mạng xã hội, lập tức nhận được vô vàn lời khen ngợi từ hội chị em. Ai cũng trêu: “Chị có nhận thêm con không?”, vừa đùa vừa ngưỡng mộ sự đảm đang, tận tâm của chị Thanh Nga.

Ở giữa bộn bề cuộc sống, những bữa cơm gia đình giản dị mà đầy ắp tình thương vẫn luôn có sức lan tỏa đặc biệt. Và với chị Thanh Nga, chăm sóc con bằng những hộp cơm ngon miệng chính là cách để gửi trao yêu thương từ trái tim người mẹ.