Hơn 400 bình luận về việc Rosé mặc xấu

Rosé vốn nổi tiếng là một trong những thần tượng Kpop có gu ăn mặc hiện đại và tinh tế, thường xuyên ghi điểm với những bộ street style đơn giản nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút. Các outfit của giọng ca chính BLACKPINK thường ưu tiên phom dáng thoải mái, gam màu trung tính và cách phối gọn gàng, toát lên đúng tinh thần “effortless chic” mà giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, loạt trang phục gần đây của nữ idol lại bất ngờ vướng phải nhiều ý kiến trái chiều.

Bắt nguồn từ một bài đăng trên Threads, chủ đề này nhanh chóng thu hút lượng lớn cộng đồng mạng bàn luận khi cho rằng Rosé mặc xấu, nhưng vẫn được khen là nhờ lượng fan khủng cùng hào quang người nổi tiếng.

Bài đăng trên Threads đang thu hút lượt bàn tán sôi nổi với hơn 400 bình luận.

Netizen tranh cãi dưới bài post với nhiều ý kiến khen chê trái chiều.

Outfit nhận nhiều ý kiến tranh luận nhất của Rosé chính là set đồ gồm áo len xanh olive phối cùng quần giả váy xếp bèo chất liệu ren hồng, tạo nên sự đối lập giữa vẻ trẻ trung, phóng khoáng và điệu đà. Chiếc quần khá ngắn khiến Rosé lộ đôi chân gầy gò, khẳng khiu. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến bộ cánh này không hợp mắt nhiều người.

Chiếc quần được cho là quá ngắn, để lộ chân gầy khiến Rosé bị chê bai về phong cách.

Outfit thứ 2 là bộ váy nâu dài thướt tha của thương hiệu Rodarte, với chi tiết cổ yếm thắt nơ ở cổ. Ấn tượng đầu tiên của outfit này là nữ tính và nổi bật, giúp Rosé tỏa sáng giữa đường phố Paris. Chất liệu mềm mại khiến bộ váy thêm phần uyển chuyển theo mỗi chuyển động của người mặc. Thế nhưng ý kiến chê bai lại cho rằng bộ váy này làm Rosé “đuối dáng”, đường may giữa 2 phần thân trên và dưới thấp khiến tỷ lệ cơ thể nữ idol bị mất cân đối, lưng bị dài hơn. Ngoài ra cũng có bình luận chê luôn cách phối nơ đen của bộ váy này là... không tinh tế, kém hài hòa.

Rõ là trong ảnh, trông Rosé vẫn cao ráo và nhẹ nhàng, nhưng bộ váy này lại bị cho là không phù hợp với vóc dáng của Rosé.

Rosé vốn nổi tiếng với phong cách thời trang mang đậm tinh thần tối giản, thường ưu ái những gam màu trung tính như đen, trắng, be hay nâu trầm. Chính sự tiết chế trong bảng màu giúp cô dễ dàng xây dựng hình ảnh sang trọng, hiện đại mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Thời gian gần đây, nữ idol đã cách điệu thêm chút để tạo nên dấu ấn riêng biệt cho outfit cũng như mang đến hình ảnh đa dạng hơn. Thay vì sneaker thông thường, Rosé xuất hiện nhiều hơn với cao gót, loafer... Các món đồ basic cũng được nhấn nhá thêm nhiều tiểu tiết.

Style của Rosé vẫn ưu tiên những gam màu tối giản, nhưng đã có sự cách điệu và mới mẻ hơn.

Phong cách của nữ idol tại New York thời gian gần đây vẫn cool, cá tính và hay ho.