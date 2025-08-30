Hội "mẹ bò sữa" tạo trend khó ai làm lại và chắc chỉ có 1 lần trong đời khi đi đu A80

Hoà vào không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cả nước rộn ràng, mà hội các mẹ bỉm sữa cũng chẳng kém gì… chuẩn bị đi concert. Trên các group nuôi con, thay vì bàn chuyện ăn dặm, ngủ ngày ngủ đêm, thì nay chủ đề hot lại là: “Mặc gì cho con đi đu A80?”. Nhiều mẹ sẵn sàng lục tung các sàn thương mại điện tử để săn outfit, thậm chí còn đặt làm cả đồ đôi cho mẹ con để xuống phố cùng dòng người tấp nập.

Không khí nóng lên theo từng ngày, từng giờ, các mẹ chuẩn bị cờ mini và kèn nhựa cho con. Đứa nào cũng được “training” vỗ tay, hô “Việt Nam ơi!” từ trong nhà để khi ra phố khỏi bỡ ngỡ. Thậm chí, có mẹ còn lên lịch chi tiết: sáng đi xem diễu hành, chiều dẫn con đi triển lãm, tối thì “chốt đơn” chỗ đẹp để ngắm pháo hoa.

Nói vui vậy nhưng cũng thấy, đây là một dịp đặc biệt để các mẹ bỉm vừa tranh thủ trải nghiệm cùng con, vừa dạy con yêu quê hương. Vừa có những tấm ảnh đáng nhớ, vừa để con hiểu rằng, Quốc khánh không chỉ là ngày nghỉ lễ mà còn là niềm tự hào dân tộc. Thế mới nói, Quốc khánh năm nay, không chỉ cả nước tưng bừng, mà hội bỉm sữa cũng “bung lụa” hết mình.

Tuy nhiên, hội các "mẹ sữa" thì lại có vài vấn đề khá nan giải đó là trong suốt hành trình đu A80 có khi kéo dài cả ngày đó, đến cữ hút sữa thì phải làm thế nào?

Và đúng với "châm ngôn" muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Các mẹ sữa thậm chí còn tạo được cả trend hiếm ai làm lại được mà có khi chính các mẹ cũng làm được duy nhất 1 lần trong đời. Vừa xem A80 vừa hút sữa cho các bé sữa!

Trên nhóm hội "Kích sữa bằng niềm tin", các mẹ sữa khoe khoảnh khắc "đu trend" cực đỉnh này của mình.

Có lẽ nhiều năm về sau, khi các bé sữa đã khôn lớn, tự mình hoà vào dòng người hướng về những đại lễ kỉ niệm lớn của đất nữa, các mẹ vẫn sẽ nhớ khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà mẹ vừa thể hiện tình yêu nước và vừa thể hiện tình yêu thương con cái.

