Hội mẹ bỉm chất vấn PR máy tiệt trùng bình sữa vô tội vạ, Doãn Hải My vội đính chính, mong mọi người hoan hỉ

Là một trong những mẹ bỉm hot hit nhất nhì showbiz, nhất cử nhất động của nàng Wags luôn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Xinh đẹp, học thức cao, chăm con giỏi là những gì mọi người vẫn thường nhận xét về Doãn Hải My.

Tuy nhiên, mới đây, trong một clip chia sẻ về các loại máy móc hỗ trợ chăm con, Hải My đã vấp phải một số nhận xét từ người dùng. Cụ thể, hội mẹ bỉm cho biết mới vài tháng trước, cô review một loại máy nhưng nay đã đổi sang máy khác. Liệu đây chỉ là hình thức PR chứ thật sự bà mẹ 1 con không hề dùng? Nếu như vậy có phải là quảng cáo trá hình hay không.

"Trước thì kêu xài máy kia, giờ thì lại nói máy khác, lại quảng cáo", "Trước lúc sinh thấy chị review máy tiệt trùng nhà khác mà máy dùng không ổn hay sao chị lại đổi thế ạ", "Cũng từng thấy My quảng cáo nên mua tiệt trùng của hãng kia, giờ lại thấy My dùng hãng khác"... mọi người thi nhau bình luận dưới video.

Ngay sau đó, Doãn Hải My đã vội đính chính về những thương hiệu mà mình sử dụng. Cô cho rằng mỗi gia đình sẽ có khả năng tài chính cũng như nhu cầu khác nhau, vì muốn biết loại máy nào phù hợp nên Hải My dùng nhiều, sau một thời gian mới bắt đầu review cho mọi người. Mỗi máy sẽ có giá thành cũng như chức năng không giống nhau, thế nên việc review nhiều sản phẩm cũng sẽ giúp các chị em có nhiều lựa chọn hơn.

"Tui xài nhiều máy lắm, ngoài máy này còn 2-3 máy nữa nè. Mỗi máy phù hợp với từng nhu cầu và tài chính riêng của mỗi gia đình, bạn yên tâm xem tham khảo nha", "My đã review mọi loại máy. My trải nghiệm nhiều hãng và sản phẩm nào tốt thì sẽ giới thiệu tới mọi người có nhiều nguồn thông tin và sản phẩm để dễ dàng xem xét phù hợp với nhu cầu, tài chính", "My dùng nhiều lắm bạn ơi, nếu bạn theo dõi sẽ thấy. My chia sẻ trải nghiệm để mọi người tham khảo cho phù hợp, hoan hỉ bạn ơi", "Mình trải nghiệm nhiều sản phẩm, cứ loại nào tốt sẽ chia sẻ với mọi người chứ không phải chỉ 1 cái. Không thể vì khen hãng ngày mà không được khen hãng khác, mỗi hãng sẽ phù hợp với nhu cầu, tài chính riêng ạ"...

Nhiều người nhận định cách giải thích của bà xã Đoàn Văn Hậu là hợp lý và chấp nhận được. Từ những review này, các mẹ bỉm cũng có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với điều kiện gia đình và nhu cầu của bản thân.