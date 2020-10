Hội bạn 30+ của tôi toàn dùng 5 sản phẩm chống lão hóa này để da đẹp hẳn lên và trẻ mãi không thôi

Bắt đầu từ khoảng tuổi 30 đổ đi, làn da của chị em sẽ suy giảm đủ thứ, từ collagen cho đến tốc độ tự tái tạo tế bào da. Bởi vậy, đây là khoảng thời gian chị em nên thêm những món skincare chống lão hóa vào quy trình, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Một trong những cách nhanh nhất để chọn được sản phẩm "chống già" lý tưởng chính là nghe ngóng các chị em xung quanh xem họ dùng gì, mê món nào. Và nàng BTV làm đẹp tên Blackett của chuyên trang Who What Wear cũng đã áp dụng tuyệt chiêu đó rồi lập nên danh sách những sản phẩm chống lão hóa chất lượng để gợi ý đến các chị em, hãy cùng tham khảo nhé!

1. Kiehl's Midnight Recovery Concentrate Face Oil (Khoảng 1.500.000 VNĐ)

Thành phần chính của sản phẩm là tinh dầu hoa oải hương và hoa anh thảo có tác dụng phục hồi độ ẩm cho làn da trong khi bạn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Chẳng những đem đến cho làn da độ căng mọng, mướt mát chỉ sau một đêm, lọ dầu dưỡng này còn có khả năng làm đầy các rãnh nhăn trên gương mặt, cải thiện kết cấu da thêm săn chắc nếu bạn chăm chỉ dùng hàng ngày. Và dù là dầu dưỡng, sản phẩm này không hề gây nên cảm giác dính nhớp, nặng nề mà trái lại, thấm nhanh và để lại bề mặt da ẩm mọng, nhẹ tênh. Lọ dầu dưỡng chính là lựa chọn hoàn hảo cho mùa Đông siêu khô hanh, khắc nghiệt với làn da.

2. The Ordinary Retinol 0.5% in Squalane (Khoảng 290.000 VNĐ)

Lọ tinh chất này chứa 0.5% retinol tinh khiết nên có khả năng xóa bỏ những nếp nhăn đã hình thành trên da, đốm nâu do tổn thương bởi ánh nắng, đồng thời ngăn chặn những dấu hiệu tuổi tác có thể xuất hiện thêm trong tương lai. Thông thường, retinol dễ gây ra hiện tượng da bong tróc, kích ứng nhưng lọ tinh chất này khá dịu nhẹ, phù hợp với những nàng mới bắt đầu tập tành dùng retinol. Thêm một điểm cộng to đùng nữa của sản phẩm, đó là lọ tinh chất đến từ nhà The Ordinary có giá cực mềm.

Nơi mua: Boshop

3. Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant (Khoảng 339.000 VNĐ/30ml)

Với 2% BHA, đại diện đến từ nhà Paula's Choice sẽ giúp giải phóng lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết và để lại cho bạn một làn da mịn màng, tươi sáng hơn hẳn. Những biểu hiện của lão hóa như nếp nhăn, đốm nâu cũng nhờ vậy mà dần biến mất. Ấn tượng không kém, sản phẩm còn phù phép cho lỗ chân lông nhỏ mịn hẳn về phần nhìn, con đường đến với làn da mịn đẹp không tỳ vết của bạn sẽ được rút ngắn. Cuối cùng, đây là sản phẩm phù hợp với mọi loại da, bạn rất nên lưu tâm.

4. Drunk Elephant A-Passioni Retinol Cream (Khoảng 1.950.000 VNĐ)

Trước tiên, nhờ sự xuất hiện của thành phần retinol, lọ kem dưỡng này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ cải thiện độ đàn hồi cho da và xóa sạch các tỳ vết do tuổi tác gây nên. Tiếp theo, lọ kem dưỡng chứa đầy chiết xuất từ các siêu thực phẩm như: quả chanh leo, quả mơ, quả marula và tinh dầu jojoba giúp hồi phục lipid và độ ẩm cần thiết, làn da của bạn sẽ duy trì được độ căng mọng lâu hơn. Cuối cùng, với các chất chống oxy hóa từ cải xoăn, lọ kem dưỡng sẽ chặn đứng các yếu tố gây lão hóa từ môi trường, giúp gìn giữ độ trẻ trung cho làn da thật dài lâu.

Nơi mua: H2 Cosmetics

5. Sunday Riley A+ High-Dose Retinoid Serum (Khoảng 2.450.000 VNĐ)

Ba thành phần chủ chốt của lọ serum chính là retinol ester giúp làm đầy nếp nhăn, xóa bỏ sạch bong tỳ vết; CoQ10 cải thiện và cân bằng làn da chẳng may bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời; mật ong trắng có nguồn gốc từ Hawaii giúp bổ sung độ ẩm cho làn da căng mọng. Một chi tiết đáng lưu tâm không kém về sản phẩm đó là lọ serum này khá dễ tính, phù hợp với nhiều loại da như: da khô, da hỗn hợp, dầu và da thường.

Nơi mua: Her Skincare

Nguồn: W.W.W