Hóa ra, làm mẹ rồi những điều tôi mong cầu từ đứa bé ấy chẳng phải là lòng hiếu thảo

Làm cha mẹ, ai cũng từng nghĩ về tương lai của con. Người mong con học giỏi, người mong con có công việc tốt, thành công và được nhiều người công nhận.

Còn tôi, càng nhìn con lớn lên, mong ước lại càng trở nên giản dị. Tôi không cần con lúc nào cũng đứng đầu, cũng không mong con phải sống một cuộc đời khiến tất cả mọi người ngưỡng mộ.

Tôi chỉ mong con có sức khỏe để đi đường dài, có khả năng tài chính để sống tự chủ, gặp được những người tử tế và đủ bản lĩnh bước qua những giai đoạn không như ý.

Mong con hiểu sức khỏe là nền móng của mọi điều

Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ sức khỏe là thứ luôn có sẵn. Có thể thức khuya thêm một chút, bỏ bữa vài hôm hoặc làm việc liên tục mà không nghỉ. Cơ thể mệt thì tự nhủ cố thêm một thời gian rồi bù lại sau.

Nhưng càng trưởng thành, con sẽ càng hiểu rằng không thành công nào đáng để đánh đổi bằng sức khỏe.

Mong con biết ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và dành thời gian vận động. Những việc này nghe có vẻ bình thường, nhưng để duy trì được trong một cuộc sống bận rộn lại cần rất nhiều kỷ luật.

Khi cảm thấy không khỏe, con đừng cố chịu đựng hay tự đoán bệnh. Đi khám không phải là yếu đuối, mà là biết chịu trách nhiệm với chính mình. Điều trị đúng lúc cũng không phải chuyện đáng sợ, mà là cách con bảo vệ cơ thể để tiếp tục sống, làm việc và ở bên những người mình yêu thương.

Đừng coi mệt mỏi kéo dài là điều hiển nhiên. Đừng để công việc lấy hết thời gian nghỉ ngơi và cũng đừng nghĩ rằng còn trẻ thì có thể tiêu hao sức khỏe không giới hạn.

Một cơ thể khỏe mạnh chưa chắc giúp con tránh được mọi khó khăn, nhưng sẽ cho con đủ sức để đối diện với chúng.

Mong con biết kiếm tiền và sử dụng tiền một cách tỉnh táo

Tôi không mong con trở thành người giàu có bằng mọi giá. Tôi chỉ mong con có khả năng tự nuôi sống bản thân, không phải cúi đầu vì những nhu cầu tối thiểu và có quyền lựa chọn khi đứng trước những bước ngoặt quan trọng.

Tiền bạc không quyết định toàn bộ hạnh phúc, nhưng thiếu tiền có thể khiến nhiều vấn đề nhỏ trở nên nặng nề. Vì thế, con đừng ngại nói về tiền và cũng đừng coi việc học cách quản lý tài chính là thực dụng.

Hãy học cách làm việc nghiêm túc, nâng cao năng lực và kiếm tiền bằng những phương thức chân chính. Khi có thu nhập, con cần biết chia tiền cho những mục đích khác nhau: chi tiêu, tiết kiệm, dự phòng và đầu tư cho bản thân.

Biết kiếm tiền là một năng lực, biết giữ tiền là sự tỉnh táo, còn biết sử dụng tiền đúng lúc là một loại trưởng thành.

Mong con không vì sĩ diện mà mua những thứ vượt quá khả năng. Đừng chạy theo cuộc sống hào nhoáng của người khác rồi biến mình thành người luôn bất an vì nợ nần. Cũng đừng vì quá sợ thiếu thốn mà không dám dành tiền cho những trải nghiệm, kiến thức và người thực sự quan trọng.

Nhiều hay ít không phải điều duy nhất quyết định sự đủ đầy. Có kế hoạch và không hoảng loạn trước những biến cố bất ngờ đã là một kiểu tự do.

Mong con gặp được người tốt và cũng trở thành người tốt của ai đó

Cha mẹ không thể đi cùng con suốt đời. Trên hành trình sau này, sẽ có những lúc con cần một lời chỉ dẫn, một cơ hội hoặc đơn giản là một bàn tay kéo mình dậy.

Người giúp con không nhất thiết phải giàu có hay có địa vị. Đó có thể là một người thầy chỉ ra điều con chưa nhận thấy, một đồng nghiệp nhắc con tránh khỏi sai lầm, một người bạn ngồi lại khi con thất vọng hoặc một người xa lạ giúp con vào đúng thời điểm.

Muốn gặp được những người như vậy, trước hết con hãy học cách sống chân thành và biết trân trọng sự giúp đỡ.

Khi khó khăn, đừng vì tự ái mà cố gồng mình. Biết mở lời nhờ giúp đỡ không khiến con trở nên kém cỏi. Ngược lại, đó là dấu hiệu cho thấy con hiểu giới hạn của mình và vẫn muốn tìm cách giải quyết vấn đề.

Tôi cũng mong con trở thành “người tốt đúng lúc” trong cuộc đời của người khác. Nếu có thể giúp ai đó bằng một lời động viên, một lời giới thiệu chân thành hay một hành động nhỏ, con đừng quá tính toán.

Lòng tốt không phải lúc nào cũng được đáp lại ngay. Nhưng người biết đối xử tử tế với cuộc đời thường không dễ rơi vào cảnh hoàn toàn cô độc.

Mong con hiểu thuận lợi không có nghĩa là không gặp sóng gió

Không cha mẹ nào muốn con mình chịu khổ. Nhưng tôi cũng biết không thể cầu mong cả cuộc đời con chỉ toàn những ngày suôn sẻ.

Con sẽ có lúc thi trượt, bị từ chối, mất phương hướng hoặc đặt niềm tin nhầm chỗ. Sẽ có những chuyện dù đã cố gắng hết sức, kết quả vẫn không như con mong muốn.

Khi ấy, mong con đừng vội nghĩ mình thất bại.

Có những cánh cửa đóng lại không phải vì con không đủ tốt, mà vì nó không còn phù hợp. Có những đoạn đường khó đi buộc con phải chậm lại, nhìn kỹ hơn và tìm một hướng khác.

Thuận lợi thực sự không phải là chưa từng gặp trở ngại, mà là sau mỗi lần vấp ngã, con vẫn biết cách đứng dậy. Gặp biến cố nhưng không đánh mất mình, gặp thất vọng nhưng vẫn còn niềm tin để bắt đầu lại – đó mới là bản lĩnh giúp con đi đường dài.

Con không cần trở thành một người hoàn hảo. Chỉ cần mỗi ngày biết chăm sóc bản thân tốt hơn, làm việc nghiêm túc hơn và sống tử tế hơn hôm qua, con đã tiến về phía trước.

Sau này, khi con trưởng thành và không còn cần cha mẹ nắm tay qua đường, tôi mong con vẫn đủ vững vàng để bước đi.

Có sức khỏe làm điểm tựa, có tài chính để tự chủ, có người tốt đồng hành và có một trái tim không dễ đầu hàng trước khó khăn.

Nếu có được những điều ấy, với tôi, con đã sống một cuộc đời đáng quý.