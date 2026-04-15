Đúng là "tình bạn diệu kỳ" nổi nhất nhì giới showbiz và thể thao Việt gọi tên Hòa Minzy và Văn Toàn! Mới đây, nhân dịp nam cầu thủ chính thức bước sang tuổi 30, mẹ con nhà Hòa Minzy đã có màn xuất hiện cực kỳ hoành tráng để chúc mừng người bạn thân thiết.

Bé Bo chiếm trọn spotlight với "núi" đồ hiệu

Trong đoạn clip được người bạn thân của Văn Toàn và Hoà Minzy chia sẻ, dân tình không khỏi trầm trồ trước sự ga-lăng của "thế lực nhí" bé Bo - con trai đầu lòng của nữ ca sĩ quê Bắc Ninh. Dù còn nhỏ xíu nhưng quý tử nhà Hòa Minzy đã ra dáng một "đại gia nhí" chính hiệu khi tay xách nách mang tận hai túi quà to bự từ những nhà mốt xa xỉ như Gucci và Hermes để tặng "chú Toàn".

Khoảnh khắc bé Bo lon ton chạy đến tặng quà khiến chính chủ Văn Toàn cũng phải bất ngờ. Nam cầu thủ liên tục cười rạng rỡ, không tiếc lời khen ngợi sự điển trai và hiểu chuyện của cậu bé. Sự thân thiết, tự nhiên giữa bé Bo và Văn Toàn một lần nữa chứng minh mối quan hệ "như người nhà" cực kỳ gắn bó của cặp bạn thân nổi tiếng Văn Toàn - Hoà Minzy.

Hoà Minzy đưa con trai tới chúc mừng sinh nhật Văn Toàn (Ảnh: Quý Rau)

Màn đáp trả "thẳng như ruột ngựa" của Hòa Minzy trước bình luận kém duyên

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, một bộ phận netizen vẫn tiếp tục bài ca "đẩy thuyền" dù chính chủ đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận, thậm chí ngay cả khi Hoà Minzy đã công khai có chồng là quân nhân. Cụ thể, dưới bài đăng chúc mừng sinh nhật Văn Toàn, một tài khoản đã để lại bình luận mang tính trêu đùa, gán ghép cặp đôi: "Anh Toàn từ nay đá bóng có thể thắng, có thể thua nhưng không được HOÀ nha".

Không để sự việc đi xa, Hòa Minzy đã ngay lập tức có động thái đáp trả cực kỳ thẳng thắn. Nữ ca sĩ bày tỏ thái độ ngán ngẩm: "Câu này nói hoài không chán à trời".

Pha xử lý nhanh gọn và có phần "gắt" của mẹ Bo nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Đa số đều cho rằng việc đùa giỡn quá đà về chuyện tình cảm có thể gây ảnh hưởng đến tình bạn đẹp suốt 10 năm qua của cả hai. Có lẽ sau lần này, các "thuyền viên" nên biết điểm dừng để giữ gìn không gian riêng tư cho thần tượng.

Về phần Văn Toàn, khi nhận được món quà sinh nhật là 2 chiếc túi hàng hiệu từ Hoà Minzy, đặc biệt là màn "trả nợ" 300 triệu khiến anh chàng cười tít mắt. Văn Toàn bình luận hài hước dưới bài đăng của Hoà Minzy: "Đã từ rất lâu rồi , ánh mắt mình mới cười như thế", ẩn ý về việc đã thu hồi được toàn bộ số tiền cho cô bạn thân vay làm MV ca nhạc.

Nhưng chàng cầu thủ cũng không quên đùa giỡn về chuyện tương lai gần của Hoà Minzy và chồng quân nhân: "Trả hết nợ để cưới bắt mừng lại à, cay thật".