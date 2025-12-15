Bé Bo - con trai Hòa Minzy tự đăng status, hơn 6,3 triệu người áp lực vì… không được viết tắt, không được sai chính tả

MXH không ngừng lan tỏa hình ảnh và câu chuyện vô cùng đáng yêu của bé Bo - con trai ca sĩ Hòa Minzy. Chỉ với một bài viết ngắn do chính bé đăng tải trên trang cá nhân, bé Bo đã tạo nên một hiện tượng hiếm thấy trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, yêu mến của hàng triệu ông bà, cô chú khắp mọi miền.

Chỉ với những câu chữ ngây thơ, lễ phép nhưng vô cùng rõ ràng, bài đăng của bé nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Điều đặc biệt là bé Bo thực sự có ý định đọc và trả lời bình luận của mọi người: "Con sẽ đọc và trả lời hết ạ".

Tuy nhiên, sự yêu mến mà cộng đồng mạng dành cho cậu bé đã vượt xa sức tưởng tượng: bài viết nhận về gần 150 nghìn lượt thích và hơn 6,3 triệu bình luận - một con số "khủng" khiến ngay cả nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng phải mơ ước.

Trước lượng bình luận quá lớn, bé Bo đã phải lên tiếng đầy dễ thương: "Nhiều quá con không trả lời hết ạ". Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến cư dân mạng càng thêm yêu mến vì sự thật thà, đáng yêu đúng lứa tuổi.

Không chỉ gây chú ý bởi độ "viral", câu chuyện của bé Bo còn mang đến nhiều tiếng cười thú vị. Cư dân mạng truyền tai nhau rằng mỗi lần vào bình luận dưới bài viết của Bo đều cảm thấy "áp lực ngang", không ai dám viết tắt, không dám sai chính tả, chỉ vì muốn làm gương cho cậu bé. Sự nghiêm túc pha lẫn hài hước này đã tạo nên một nét rất riêng.

Để chia sẻ những hoạt động thường ngày của bé Bo, Hòa Minzy sau đó đã lập riêng cho bé một fanpage chính thức. Tính đến thời điểm hiện tại, trang của bé đã thu hút hơn 1,8 triệu người theo dõi - con số ấn tượng đối với một em bé còn rất nhỏ tuổi. Mỗi bài đăng trên page đều nhận được lượng tương tác lớn, tràn ngập những lời chúc, lời khen ngợi và sự quan tâm chân thành của tất cả mọi người.

Bé Bo tên đầy đủ là Nguyễn Minh Thiên Ân, sinh năm 2019. Dù còn nhỏ, Bo đã sớm thể hiện sự lanh lợi, thông minh, biết đọc, biết viết và đặc biệt là rất dạn dĩ trước ống kính. Tuy nhiên, Hòa Minzy cho biết chị luôn mong muốn con có một tuổi thơ đúng nghĩa, phát triển tự nhiên, không bị áp lực bởi sự nổi tiếng hay sự kỳ vọng quá lớn từ công chúng.

Bé Bo được mẹ dạy dỗ và chỉ bảo rất cẩn thận từ nhỏ. Cậu bé luôn lễ phép với người lớn, nói năng rõ ràng, biết chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi đúng lúc. Chính sự giáo dục chỉn chu ấy đã giúp Bo hình thành tính cách ngoan ngoãn, đáng yêu và nhận được nhiều thiện cảm của tất cả mọi người.

Giữa vô vàn thông tin ồn ào trên mạng, sự ngây thơ, lễ phép và chân thành của bé Bo như một làn gió mát, mang lại cảm giác dễ chịu và niềm vui giản dị cho rất nhiều người.