Bé Bo - con trai Hòa Minzy bị thu điện thoại sau màn đăng status gây bão, dân tình lại hồi hộp chờ ngày bé "tái xuất"

Một ngày sau khi bé Bo - con trai Hòa Minzy tự đăng status "cơn bão" 6,2 nghìn bình luận đã tăng lên tới 7,9 nghìn bình luận, một con số "quá khủng" cho lượt tương tác trên MXH và ngay cả người nổi tiếng cũng khó lòng có được.

Và sang đến ngày thứ 2 đầu tuần, câu chuyện của bé Bo vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay sau khi bài viết do chính Bo tự đăng nhận được sự quan tâm quá lớn, Hòa Minzy đã có một động thái vừa hài hước vừa rất đúng chất của một bà mẹ nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương: tạm thời "tịch thu" quyền sử dụng điện thoại của con trai.

Trên fanpage chính thức của bé Bo, Hòa Minzy đã đăng tải một bài viết khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười vì sự duyên dáng và đáng yêu của hai mẹ con. Nữ ca sĩ chia sẻ:"Xin lỗi cả nhà nhưng quyền admin đã được trao lại cho mẹ vì hôm nay thứ 2 con bắt đầu quay trở lại lớp học và bài tập đọc trên lớp đã quá nhiều nên mẹ Hòa thiết nghĩ Bo cần thêm nhiều năm mới đọc được hết bình luận của mọi người.Hơn nữa con không được dùng điện thoại nên cả nhà cứ bình luận và chờ trong nhiều năm tháng nhé.Nói chứ admin mẹ sẽ cập nhật thêm cảm xúc của Bo cho ông bà cô chú sau nha".

Cô cũng nhắn gửi tới bé Bo "Học ngoan chuẩn bị thi cho thật tốt mẹ lại cho mượn điện thoại vào viết thêm cái status nữa nhé".

Dòng trạng thái vừa thông báo, vừa trêu vui nhưng lại thể hiện rất rõ quan điểm nuôi dạy con của Hòa Minzy. Ngay lập tức, bài viết nhận về lượng tương tác lớn, với hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều người không chỉ bật cười trước sự hóm hỉnh của nữ ca sĩ mà còn bày tỏ sự đồng tình với cách dạy con rõ ràng, rạch ròi giữa học tập và giải trí.

Theo chia sẻ của Hòa Minzy, thứ 2 đầu tuần cũng là lúc bé Bo tiếp tục quay trở lại lớp học, hiện bé đang học lớp 1 tại trường ở quê nhà. Trước đó, nữ ca sĩ từng nhiều lần chia sẻ lý do vì sao cô quyết định cho con theo học tại một ngôi trường làng thay vì các trường quốc tế hay trường tư thục đắt đỏ. Cô mong muốn Bo có một tuổi thơ giản dị, gần gũi với thiên nhiên, bạn bè và thầy cô, được học tập trong môi trường phù hợp với lứa tuổi, không bị áp lực bởi danh xưng "con trai của người nổi tiếng".

Quốc Khánh 2/9 vừa qua, Hòa Minzy đưa bé Bo tới thắp hương tại di tích Nhà 67 và thăm quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với Hòa Minzy, điều quan trọng nhất không phải là con học ở đâu, mà là con được dạy dỗ tử tế, biết lễ phép, biết yêu thương và có nền tảng kiến thức vững vàng. Việc học trường làng giúp Bo rèn tính tự lập, hòa đồng và có những trải nghiệm rất đời thường - điều mà Hòa Minzy luôn trân trọng và muốn giữ gìn cho con.

Để tiện cho việc chia sẻ hình ảnh, khoảnh khắc đời thường của con trai đến với tất cả mọi người, Hòa Minzy sau đó đã lập riêng cho bé Bo một fanpage chính thức. Tính đến thời điểm hiện tại, trang của bé đã thu hút hơn 1,8 triệu người theo dõi - con số ấn tượng đối với một em bé còn rất nhỏ tuổi. Mỗi bài đăng trên page đều nhận được lượng tương tác lớn, tràn ngập những lời chúc, lời khen ngợi và sự quan tâm chân thành từ cộng đồng mạng.

Đây cũng là nơi Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc đời thường của bé Bo, và biết đâu sau này khi được mẹ cho phép, bé Bo lại tự đăng thêm những status ngây thơ đáng yêu, khiến cả cõi mạng lại được phen dậy sóng thêm một lần nữa.