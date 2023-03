Chuyến viễn du thời trang Fashion Voyage số 5 sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/4/2023 tại thị trấn Hoàng hôn – Sunset Town với chủ đề “Dating with a Kiss – Có hẹn với nụ hôn”. Trở lại Phú Quốc sau chuyến Rong ruổi theo ánh mặt trời cách đây 2 năm, đạo diễn Long Kan tiếp tục giới thiệu đến các tín đồ Thời trang và Du lịch điểm đến biểu tượng mới vươn tầm quốc tế.

Chuyến viễn du thời trang Fashion Voyage số 5 quay trở lại Phú Quốc tại thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town với chủ đề “Dating with a Kiss - Có hẹn với nụ hôn”.

Khởi xướng từ năm 2018, show diễn thời trang đầu tiên được ra đời nơi đất trời và con người giao hòa tạo nên thương hiệu Fashion Voyage, không chỉ phô diễn vẻ đẹp của Thời trang mà còn quảng bá những kỳ quan dọc theo dải đất hình chữ S. Sau các mùa tổ chức, Fashion Voyage không chỉ thực thi trọn vẹn sứ mệnh tiên phong, đồng thời tạo nên tiếng vang lớn trong giới mộ điệu về chất lượng nghệ thuật, mức độ đầu tư hoành tráng và khẳng định đẳng cấp của sàn diễn thời trang cao cấp.

Đạo diễn Long Kan - nhà sáng lập Fashion Voyage.

Đánh dấu hành trình hơn nửa thập kỷ mang sàn diễn thời trang tạo nên sức hút tại các danh thắng như cầu Vàng (Đà Nẵng), đảo bàn chân (Vịnh Hạ Long), ga tàu lửa leo núi Mường Hoa (Sapa), phố cổ Hà Nội… nhà sáng lập Fashion Voyage - đạo diễn Long Kan tiếp tục đưa nét đẹp thời trang hòa quyện vào cảnh sắc khi quyết định trở lại thị trấn Hoàng hôn, Phú Quốc sau thành công của Fashion Voyage số 3 - Chasing the Sun.

Đến hẹn lại lên, showbiz Việt thêm một lần nữa rộn ràng vì "có hẹn với nụ hôn" nơi đảo Ngọc. Những gương mặt không thể thiếu trong chuyến viễn du lần này có thể kể đến như Hoa hậu - diễn viên Trương Ngọc Ánh, Hoa hậu - siêu mẫu Thanh Hằng, Á hậu Phương Anh, MC Thanh Thanh Huyền, người mẫu Hoàng Phương…

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe chân thon trứ danh tại sự kiện quảng bá du lịch và thời trang của Fashion Voyage.

Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Thùy Tiên và Á hậu Phương Anh.

Riêng MC Thanh Thanh Huyền lại chọn bộ đầm đỏ rực rỡ để thiêu đốt thảm đỏ hôm nay.

Sàn diễn đầu tiên trong chuyến viễn du thời trang số 5 chính là sân khấu Kiss The Stars trên mặt nước với tầm view rộng mở hướng ra biển. Vượt qua khái niệm nhà hát truyền thống, Kiss the Stars Show phá bỏ mọi giới hạn về không gian với hệ thống 3 vòm chiếu cùng sự biến hóa đa dạng của khung cảnh, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, nước, lửa, laser… Đây cũng là lần đầu tiên, công nghệ trình diễn đa phương tiện hàng đầu thế giới của Kiss The Stars Show được trưng dụng trở thành sàn diễn thời trang trên mặt nước lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Không chỉ muốn biến các công trình biểu tượng tại Sunset Town trở thành sàn diễn, đạo diễn Long Kan còn tạo nên thiên đường tình yêu lãng mạn qua thông điệp thời trang trên Cầu Hôn (Kiss Bridge).

Là công trình biểu tượng cho tình yêu, tình hữu nghị vượt thời gian, Cầu Hôn được chấp bút bởi KTS huyền thoại Marco Casamonti từ những nét vẽ đầu tiên, lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu bất hủ trong văn hoá dân gian Việt Nam (ông Ngâu bà Ngâu) và câu chuyện tình kinh điển của nước Ý giữa chàng Romeo và nàng Juliet. Đó cũng là lý do Long Kan chọn “Dating with a Kiss - Có hẹn với nụ hôn” của các cặp tình nhân gặp gỡ và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất.

Không chỉ thu hút bởi những điểm đến mới, Fashion Voyage còn nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu bởi sàn diễn thời trang chỉ dành cho các Nhà thiết kế nổi tiếng danh giá. Bởi lẽ, họ chính là người truyền tải thông điệp và tinh thần của chương trình đến với đông đảo người xem thông qua các bộ sưu tập.

Đạo diễn Long Kan và NTK Chung Thanh Phong.

Vốn “mát tay” khi mở màn chuyến viễn du đầu tiên Dạo bước trên mây tại cầu Vàng (Đà Nẵng), sự trở lại của NTK Chung Thanh Phong kỳ vọng tạo được ấn tượng mạnh mẽ với bộ sưu tập Alien mang phong cách Futuristic, “kết nối không gian và hướng đến tương lai” trong hành trình bay vào khoảng không vũ trụ. Bằng cách xử lý chất liệu và phom dáng độc đáo, NTK Chung Thanh Phong thể hiện một góc nhìn khác về “Tương lai của thời trang” thông qua những trang phục trình diễn nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao.

NTK Thủy Nguyễn và NTK Phương Linh

Được mệnh danh là “Người đàn bà của Gấm”, NTK Thủy Nguyễn tiếp tục thổi hồn Việt vào các thiết kế qua màu sắc cá tính riêng, tôn lên vẻ đẹp bản sắc Việt Nam qua chất liệu, hoa văn truyền thống được cách tân theo xu hướng hiện đại, trẻ trung và thời trang. Trên chiếc cầu tuyệt tác, những tác phẩm của nhà thiết kế kiêm hoạ sĩ tài hoa Tia - Thuỷ Nguyễn được phác hoạ những mảng màu, hoạ tiết đậm chất Ý trong sắc Việt để thời trang như sự giao thoa của văn hoá và tình hữu nghị.

NTk Hoàng Minh Hà và đạo diễn Long Kan.

Fashion Voyage số 5 cũng đánh dấu mùa thứ 2 liên tiếp Sun Group là nhà tài trợ độc quyền cho chương trình. Kiên định với sứ mệnh “Làm đẹp những vùng đất”, Sun Group tiên phong kiến tạo các công trình biểu tượng trên khắp Việt Nam, góp phần không chỉ thay đổi diện mạo kinh tế địa phương, mà còn nâng cao vị thế đất nước trên bản đồ du lịch thế giới.