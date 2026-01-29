Đỗ Mỹ Linh được chồng Chủ tịch đưa đi du lịch London, ôm eo tình tứ nhưng vòng 2 phẳng lỳ mới gây chú ý

Sau thời gian Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cực kín tiếng trên MXH giữa tin đồn mang bầu, mới đây, chồng cô - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang bất ngờ "đánh úp" mạng xã hội bằng loạt ảnh du lịch cùng nàng hậu tại London (Anh). Khung cảnh lãng mạn bên sông Thames, phía sau là Tower Bridge trứ danh, nhưng điều khiến dân tình bàn tán không ngớt lại nằm ở một chi tiết khác.

Tối 28/1, trên trang cá nhân, ông xã của Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang - khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ kèm caption cực tình: "Thành phố nơi anh từng sinh sống bỗng đẹp hơn khi có em". Không cần quá nhiều lời, chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ khiến hội FA "tan chảy".

Trong ảnh, Đỗ Mỹ Linh diện set đồ màu vàng nhạt thanh lịch, khoe visual nhẹ nhàng đúng chuẩn "nàng dâu hào môn". Ông xã cô ôm eo đầy tình tứ, cả hai trao nhau ánh nhìn ngọt ngào giữa khung cảnh trời Tây. Tuy nhiên, netizen nhanh chóng soi ra một chi tiết: vòng 2 của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh phẳng lì, gọn gàng, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với vòng eo phẳng lì gây chú ý (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh từng vướng tin đồn mang thai khi xuất hiện với trang phục rộng, hạn chế lộ dáng. Chính vì vậy, loạt ảnh du lịch lần này càng nhận về nhiều sự quan tâm. Chưa rõ thời điểm vợ chồng Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh chụp bức ảnh này nhưng netizen vẫn xôn xao bàn tán, khen Chủ tịch Hà Nội FC khéo "nịnh" vợ và cuộc sống làm dâu hào môn của mỹ nhân sinh năm 1996 ngọt ngào như ngôn tình. Visual rạng rỡ, thần thái thoải mái và vóc dáng thon gọn của Đỗ Mỹ Linh khiến nhiều người tin rằng cô đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn đúng nghĩa.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh gần như rút khỏi showbiz, tập trung cho gia đình và các hoạt động kinh doanh. Dù hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, mỗi lần lộ diện, nàng hậu vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.