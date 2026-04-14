Ngày 1/4, trang chủ Victoria's Secret đăng tuyển thiên thần tiếp theo với hình thức tuyển chọn mở rộng trên toàn nước Mỹ cho show diễn trong năm 2026. Theo bài đăng, Victoria's Secret đón nhận các hồ sơ đăng ký đến hết ngày 28/5, tuy nhiên điều kiện phải là người cư trú hợp pháp tại Mỹ.

Thông báo của Victoria's Secret đã gây cơn sốt toàn cầu. Nhiều người đẹp không ngần ngại thổ lộ ước mơ được sải bước trên đường băng của các thiên thần và đăng ký tham gia casting.

Ophély Mézino và Raschel Alexandra trình diễn áo tắm trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Trên trang cá nhân, người đẹp Anntonia Porsild - Á hậu 1 Miss Universe 2023 cho biết đang chuẩn bị cho casting cho sàn diễn của Victoria's Secret năm nay. Anntonia Porsild nhận được lời mời từ công ty đại diện tại Mỹ.

Anntonia Porsild chia sẻ được sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret là ước mơ từ nhỏ của cô. Thần tượng của cô là siêu mẫu Adriana Lima. Anntonia hy vọng trở thành người Thái đầu tiên trình diễn cho Victoria's Secret.

Anntonia Porsild sinh năm 1996 là người mẫu, diễn viên người Thái, gốc Đan Mạch. Cô cao 1,75 m, là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang tại Thái Lan và quốc tế. Anntonia được chuyên trang sắc đẹp Missosology vinh danh là Timeless Beauty - Vẻ đẹp vượt thời gian năm 2023.

Anntonia Porsild được nhận xét có vẻ đẹp hiện đại, nóng bỏng, phù hợp với hình ảnh người mẫu nội y. Tuy nhiên, chiều cao 1,75 m có thể là bất lợi của người đẹp vì tại những show diễn trước đó, Victoria's Secret thường tuyển các người mẫu có chiều cao trên 1,77 m.

Cơn sốt casting Victoria's Secret đã gây ảnh hưởng tới giới sắc đẹp toàn cầu. Sau Anntonia Porsild, nhiều hoa, á hậu quốc tế cũng đánh tiếng tham dự casting để theo đuổi giấc mơ trở thành thiên thần nội y.

Hưởng ứng thông báo tuyển thiên thần của Victoria's Secret, người đẹp Ophély Mézino (Á hậu 1 Miss World 2019) đã có động thái trên trang cá nhân. Cô viết: "Tôi nghe nói rằng bạn đang tuyển thiên thần. Tôi đã sẵn sàng".

Động thái của Ophély Mézino nhận được sự chú ý và chúc mừng của các fan sắc đẹp quốc tế. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch cũng để lại bình luận trên bài viết của Ophély Mézino. "Cô ấy có một vẻ đẹp thật kinh điển. Cô ấy sẽ là thiên thần của bạn, Victoria's Secret", Fatima viết.

Ophély Mézino năm nay 25 tuổi, cao 1,72 m. Tại Hoa hậu Pháp 2019, cô đại diện Guadeloupe và giành vị trí Á hậu 1. Sau đó, cô được đại diện Pháp tại Miss World 2019 và cán đích ở vị trí Á hậu 1. Năm 2025, cô tham dự Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan và lọt vào top 12. Tuy được đánh giá cao nhưng chiều cao cũng được xem là rào cản với Ophély Mézino trên con đường tìm cơ hội đến với Victoria's Secret.

Một người đẹp khác xuất thân từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng theo đuổi giấc mơ trở thành thiên thần nội y đó là người đẹp Guatemala - Raschel Alexandra. Trên trang cá nhân, cô thông báo sẽ đến New York để casting người mẫu trình diễn cho Victoria's Secret 2026.

Tại Miss Universe 2025, Raschel Alexandra đã lọt top 30. Trước đó, Raschel tham gia Miss Grand International 2023 nhưng không đạt thành tích. Cô được nhận xét có vẻ đẹp hiện đại, quyến rũ.

Nhiều hoa hậu, á hậu quốc tế cũng cho biết sẽ tham gia casting cho Victoria's Secret như Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Luciana Fuster, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Moraya Wilson.

Tại Việt Nam, thông tin Á hậu Hoàng Thùy tham gia casting cho Victoria's Secret cũng thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Hoàng Thùy chia sẻ nếu portfolio phù hợp, cô sẽ bước qua vòng casting online và tiếp tục vào vòng casting trực tiếp. Hiện Hoàng Thùy tích cực rèn luyện hình thể để chuẩn bị cho vòng casting.