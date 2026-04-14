5 kiểu tóc ngang vai mỏng nhẹ dành cho người chán tóc dài, nhưng chưa dám cắt tóc ngắn

Mùa hè luôn mang đến cảm giác oi bức, vì vậy việc lựa chọn một kiểu tóc vừa gọn gàng vừa thời trang là điều nhiều người quan tâm. Trong số các độ dài tóc phổ biến, tóc ngang vai được xem là "chân ái" nhờ sự linh hoạt, dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Không quá ngắn để mất đi nét nữ tính, cũng không quá dài gây nóng nực, tóc ngang vai chính là lựa chọn lý tưởng cho những ngày nắng nóng.

Dưới đây là 5 kiểu tóc ngang vai đáng thử trong mùa hè nếu bạn đang muốn làm mới diện mạo.

Tóc ngang vai đuôi cụp

Đây là kiểu tóc quen thuộc nhưng luôn giữ được sức hút nhờ sự đơn giản và thanh lịch. Phần đuôi tóc được uốn cụp nhẹ vào trong, giúp ôm gọn khuôn mặt và tạo hiệu ứng mềm mại. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những nàng có gương mặt tròn, vuông hoặc hơi góc cạnh vì khả năng che khuyết điểm khá tốt.

Trong mùa hè, tóc đuôi cụp mang lại cảm giác gọn gàng, ít bị rối khi di chuyển ngoài trời. Ngoài ra, việc chăm sóc cũng không quá cầu kỳ, bạn chỉ cần sấy nhẹ là tóc đã vào nếp tự nhiên.

Tóc ngang vai layer

Tóc layer ngang vai là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự trẻ trung và năng động. Kiểu tóc này được cắt tỉa thành nhiều lớp so le, giúp tạo độ phồng và làm tóc trông dày hơn. Ưu điểm lớn nhất của tóc layer là cảm giác nhẹ và thoáng, rất phù hợp với thời tiết nóng bức của mùa hè.

Bạn không cần mất quá nhiều thời gian tạo kiểu, chỉ cần sấy khô tự nhiên hoặc uốn nhẹ là đã có một mái tóc bồng bềnh đầy sức sống. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với những người có mái tóc mỏng hoặc dễ xẹp, vì các lớp tóc sẽ tạo hiệu ứng dày dặn hơn.

Tóc ngang vai mái thưa

Mái thưa là chi tiết nhỏ nhưng có thể thay đổi đáng kể diện mạo. Khi kết hợp với tóc ngang vai, kiểu mái này mang lại vẻ ngoài trẻ trung, dịu dàng. Điểm cộng của mái thưa là không quá dày, nên không gây nóng hay bết dính trong mùa hè. Đồng thời, phần mái mỏng nhẹ vẫn đủ để che trán và làm mềm các đường nét trên khuôn mặt.

Bạn có thể để tóc thẳng tự nhiên hoặc uốn nhẹ phần đuôi để tăng thêm sự nữ tính. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều độ tuổi, đồng thời giúp trẻ hóa diện mạo hiệu quả, mang lại vẻ ngoài tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Tóc ngang vai đuôi vểnh

Nếu bạn muốn thay đổi phong cách theo hướng cá tính hơn, tóc ngang vai đuôi vểnh là gợi ý đáng cân nhắc. Phần đuôi tóc được uốn cong ra ngoài, tạo cảm giác phá cách và hiện đại. Kiểu tóc này giúp gương mặt trông sáng hơn và tạo điểm nhấn nổi bật so với những kiểu tóc truyền thống.

Trong mùa hè, tóc đuôi vểnh mang lại cảm giác thoáng đãng, không bị ôm sát vào cổ hay mặt, từ đó giảm cảm giác nóng bức. Tuy nhiên, để giữ được độ vểnh đẹp, bạn có thể cần sử dụng thêm máy uốn hoặc sản phẩm giữ nếp nhẹ. Dù vậy, công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng vì kiểu tóc này mang lại vẻ ngoài rất trẻ trung và ấn tượng.

Tóc ngang vai nhuộm nâu

Bên cạnh kiểu dáng, màu tóc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện diện mạo. Tóc ngang vai nhuộm nâu là lựa chọn an toàn nhưng vẫn rất thời trang. Các tông nâu như nâu hạt dẻ, nâu socola hay nâu trà sữa không chỉ dễ phối đồ mà còn phù hợp với nhiều tông da khác nhau.

Trong mùa hè, màu nâu giúp tóc bắt sáng tốt hơn, tạo hiệu ứng mềm mại và tự nhiên dưới ánh nắng. Ngoài ra, tóc nhuộm nâu cũng ít bị lộ chân tóc mới mọc, giúp bạn tiết kiệm thời gian chăm sóc. Khi kết hợp với các kiểu cắt như layer hay đuôi cụp, màu nâu càng làm nổi bật các lớp tóc và tạo chiều sâu cho mái tóc.

