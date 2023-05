Sau nhiều bước chuẩn bị từ hệ thống vận hành đến phát triển ứng dụng dành riêng cho hình thức mua sắm trực tuyến, H&M Việt Nam chính thức khai trương cửa hàng trực tuyến vào ngày 12/5.

Ứng dụng được thiết kế giúp khách hàng thuận tiện mua sắm các mặt hàng mọi lúc mọi nơi. Khách hàng tại tất cả các khu vực trong Việt Nam đều có thể tận hưởng mua sắm với dịch vụ giao hàng tận nhà và hình thức thanh toán đa dạng.

H&M khai trương cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam

Cửa hàng trực tuyến H&M ra mắt trên cả giao diện website lẫn ứng dụng di động, với đa dạng các mẫu mã phục vụ mọi đối tượng khách hàng như quần áo trẻ em, thời trang nam nữ, đồ thể thao...

Thêm vào đó, cửa hàng trực tuyến mang đến những trải nghiệm mua sắm thú vị thông qua nhiều tiện ích như dễ dàng tìm kiếm hàng hóa bằng hình ảnh, cập nhật tình trạng còn hàng của sản phẩm một cách nhanh chóng, đa dạng hình thức thanh toán bao gồm thanh toán khi nhận hàng và thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

Đặc biệt cửa hàng trực tuyến H&M ra mắt đồng thời cùng chương trình khách hàng thân thiết Hello Member với nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá 15% cho đơn hàng đầu tiên khi đăng ký trở thành thành viên Hello Member, quà tặng ưu đãi vào ngày sinh nhật, miễn phí giao hàng cho hóa đơn trên 499.000 đồng với thành viên Hello Member và miễn phí giao hàng với thành viên Member Plus.

Khách hàng đồng thời có thể tiến hành đổi trả sản phẩm trong vòng 30 ngày sau khi mua sắm trực tuyến… cùng nhiều ưu đãi khác đến từ các đối tác của H&M Việt Nam.

Ngoài ra, nhân dịp ra mắt vào các ngày 19, 20 và 21/5 tại Vincom Đồng Khởi (Thành phố Hồ Chí Minh) và Vincom Royal City, Hà Nội, khi đăng ký trở thành thành viên Hello Member trực tiếp tại quầy, khách hàng sẽ được nhận ngay một thức uống đặc biệt đến từ Cheese Coffee.